Московский комитет архитектуры подвел итоги первого этапа конкурса и представил на общественное обсуждение проекты застройки пустыря на месте снесенной гостиницы «Россия». До 6 апреля любой желающий может посетить выставку в «Доме на Брестской» и выбрать понравившийся вариант.

Конкурс на застройку Зарядья был объявлен 1 февраля, когда власти и градозащитники сошлись на том, что на месте гостиницы «Россия» должен появиться многофункциональный парк. Свой проект мог представить кто угодно, и в итоге ведомство получило несколько сотен заявок. На первом этапе конкурса экспертное жюри, в состав которого входят, например, архитектор Сергей Скуратов, главный художник Москвы Игорь Воскресенский, президент Союза архитекторов России Андрей Боков и декан Высшей школы урбанистики Александр Высоковский, выбрали 118 проектов.

На втором этапе чиновники обещают учесть мнение москвичей. Проголосовать за понравившийся проект можно и на выставке, и просто из дома: для этого на сайте ведомства запустили виртуальную выставку. Чтобы проголосовать, необходимо отправить шестизначный номер проекта через форму или на почту asi@mka.mos.ru. The Village подробно рассмотрел несколько проектов.

«ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА»

Номер проекта: 110682

Что: концертный зал, кафе, паркинг, парк

Разработчики этого проекта предлагают построить на месте пустыря пятиэтажный киноконцертный зал и несколько кафе в виде пасхальных яиц. Предполагается также строительство подземного паркинга на 1 500 автомобилей. Большое внимание в концепции уделено озеленению: авторы хотят посадить и хвойные деревья, и клумбы, и газоны, а также создать целую систему искусственных водоемов. Самое высокое здание концертного зала предлагают перенести ближе к набережной, чтобы оно не мешало обзору исторической застройки. Сверху парк накроют чешуйчатой сеткой, которая будет спасать посетителей в жару, а зимой прятать от снегопада.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Номер проекта: 206744

Что: пять высотных зданий с офисами, музеями,

торгово-развлекательным центром и небольшой гостиницей.

Этот проект неожиданно предлагает вовсе отказаться от идеи парка и построить многофункциональный комплекс, в котором бы разместились музеи, офисы, небольшая гостиница и торгово-развлекательный центр. Этот проект выглядит особенно странно в шорт-листе, если вспомнить, что мэр Сергей Собянин не раз говорил о том, что офисы в центре Москвы строить больше не будут. Но, по мнению автора проекта, парк в Зарядье неуместен и будет пустовать, так как жилые дома и зоны отдыха расположены далеко. Предлагаемый центр состоит из 5 разноцветных зданий максимальной высоты 121 метр, этажность которых падает по мере приближения к набережной. Авторы проекта также предлагают построить новый пешеходный мост через реку и соединить четыре выходящих на Варварку переулка подземными ходами, ведущими к высоткам. При этом парковочные места разработчики не предусмотрели из принципа — сотрудники и посетители должны пользоваться общественным транспортом. Парковая зона, очень небольшая, возможна только вдоль набережной и по периметру комплекса.

ЗАКРЫТЫЙ КУПОЛОМ ПАРК

Номер проекта: 240583

Что: амфитеатр на 1 500 зрителей, парк с экзотическими растениями,

торговые ряды, подземный паркинг.

Одной из самых экстравагантных стала идея разбить парк под куполом из прозрачного материала, который бы всегда обеспечивал хорошую погоду. По ночам облако будут освещать разноцветными огнями, поэтому оно будет приковывать к себе внимание москвичей и гостей столицы. Авторы предлагают разбить всю территорию на три зоны. Первая, на нижнем уровне, обнажила бы сохранившиеся фрагменты китайгородской стены у Москворецкой набережной. Вторая зона, от набережной до основания купола, будет высажена типичными для Москвы деревьями, там будут прогулочные аллеи и фонтаны. В следующей зоне, накрытой куполом, предлагают разбить парк с экзотическими растениями, там же расположатся торговые ряды с кафе, музеем Зарядья, магазинами и туристическими центрами, а также амфитеатр и бассейн.

ПАРК С ИСКУССТВЕННЫМИ СКАЛАМИ

Номер проекта: RIUVIU

Что будет: парк, речной залив, подземный концертный зал и паркинг.

Авторы проекта предлагают серьезно изменить ландшафт территории: вырыть два канала от Москвы-реки вглубь парка, чтобы обеспечить посетителям выход к воде, а по берегам каналов построить три искусственные скалы. Одна из них будет смотровой площадкой, под второй разместят концертный зал, а под третьей — автомобильную развязку, выезд с набережной на внутренюю парковку. Чтобы не загораживать Кремль, самая большая скала с «Аудиториумом» — так архитекторы назвали концертный зал —находится дальше всего от исторических памятников. В снежное время холмы можно будет использовать как площадки для зимних видов спорта.﻿ Всю территорию парка предлагают засадить дубами, кленами и тополями.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «РОССИЯ»

Номер проекта: 360000

Что будет: концертный зал «Россия», выставочные залы,

зимние сады, кафе, паркинг.

Предлагаемый комплекс состоит из двух монолитных зданий в виде цветков, объединенных галереей с зимними садами. Сооружения смещены от центра площадки вправо, чтобы не загораживать вид на близлежащие церкви и памятники архитектуры, и облицованы состаренным белым кирпичом. Зимние сады разместят в застекленных крыльях главного здания, там предлагают разбить аллеи с кафе и ресторанами. Окна в галереях будут открываться в хорошую погоду автоматически. В главном здании откроют концертный зал «Россия» площадью 8 тысяч кв. м и многоуровневые залы для отдыха с видами на Красную площадь, собор Василия Блаженного и Москву-реку. Здесь будет два парадных входа: со стороны набережной и со стороны метро «Китай-город». В здании поменьше предлагают открыть выставочно-музейный комплекс и автостоянку.

«ЗЕЛЕНЫЙ АКРОПОЛЬ»

Номер проекта: 500558

Что будет: древнерусский курган с концертным залом,

амфитеатром и крытым форумом, музеи, рестораны, паркинг.

Архитекторы предлагают вернуться в Москву XVI–XVII веков и создать в центре города курган с открытым амфитеатром и смотровой площадкой. Под холмом высотой 47 метров могут разместиться концертный зал, музеи, рестораны, магазины, паркинг на пять тысяч автомобилей, а также крытый форум. Подняться на вершину холма, откуда откроется вид на весь центр города, можно будет по пологим дорожкам-пандусам или по лестницам, визуально продолжающим Рыбный, Никольский и Ипатьевский переулки. На западной стороне холма построят амфитеатр для концертов под открытым небом и народных гуляний. Холм засадят березами, соснами и другими стройными деревьями, которые не будут мешать обзору. Всю территорию застелют газонами и вечнозелеными мхами.

ПАРК «РОССИЯ» С БАШНЕЙ ТАТЛИНА

Номер проекта: 714714

Что: Башня Татлина, подземный комплекс с магазинами, музеями,

концертными залами, ресторанами и паркингом.

Еще один проект, напоминающий о прошлом, — строительство на месте пустыря Башни Татлина высотой 130 метров. Этот монумент был разработан Владимиром Татлиным в 20-х годах прошлого века, его хотели построить в Ленинграде в честь II Интернационала. В семиэтажных вращающихся зданиях должны были разместиться высшие органы всемирной рабоче-крестьянской власти. Что намерены расположить в башне современные архитекторы, пока не понятно. У подножия башни построят амфитеатр для проведения концертов на 2 500 человек. Планировку парка предлагают сделать простой: в основе — две главные аллеи, пересекающиеся в центре, и маленькие зеленые кварталы. На всей территории будут скульптуры и небольшие искусственные водоемы. Основное строительство развернется под землей: там разместят выставочные и концертные залы, музеи, рестораны и кинотеатры. От подземного комплекса над землей будет только небольшое здание треугольной формы. Архитекторы предлагают также построить здесь новую станцию метро — «Зарядье».