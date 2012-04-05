Опыт Энрике Пеньялосы обезоруживает скептиков, считающих, что стремительное преобразование города на постсоветском пространстве невозможно, поскольку требует колоссальных средств и долгой эволюции сознания горожан.

До 1995 года столица Колумбии Богота слыла депрессивным местом: уровень преступности бил рекорды, в бедных кварталах не было воды и электричества, машины часами стояли в пробках. Новый мэр города Антанас Мокус постановил закрывать бары и клубы в час ночи, организовал внутри районов гражданские патрули, создал горячую линию для детей, страдающих от насилия. Эти и другие реформы способствовали снижению уровня преступности на 70 % и настроили горожан на дальнейшие радикальные перемены. Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

Отчасти благодаря этому преемник Мокуса Энрике Пеньялоса смог всего за три года создать в Боготе совершенно новую городскую среду, ориентированную на потребности большинства жителей. Пеньялоса отказался инвестировать в автодороги и построил на их месте пешеходные зоны, велосипедные дорожки, парки и скверы, детсады, школы и библиотеки. При нем в Боготе создали одну из лучших в мире систем общественного транспорта, TransMilenio, которая позволила сократить трафик на 40 %.

Сегодня Энрике Пеньялоса возглавляет совет директоров Института транспорта и развития Нью-Йорка, консультирует правительства стран Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки, США и выступает на экологических, урбанистических и университетских форумах. В Киев он приехал по приглашению горадминистрации. За неделю Энрике успел прогуляться по городу, ознакомиться с Генпланом и «Стратегией развития Киева до 2025 года», прочесть лекцию в мэрии, в Доме архитектора и в Киево-Могилянской академии, получить предложение (пока неофициальное) стать постоянным советником Александра Попова по вопросам реформирования городской среды и согласиться на него. Что блогеры внесли в «Стратегию 2025»?



О ПЕШЕХОДНЫХ ЗОНАХ

Хороший город — тот, в котором людям хочется бывать на улице. Если в городе хорошо себя чувствуют более уязвимые граждане — дети, старики, инвалиды, люди с низким уровнем достатка, — значит комфортно и остальным. Принципы хорошего города таковы: приоритет отдается пешеходам и велосипедистам, а не автомобилям. Если говорить о передвижении по городу, на первом месте автобусы, а не личный транспорт. Общественные пространства должны быть безопасными и приятными для всех. Больше чем на месяц Крещатик станет пешеходным

« Мне говорили: "Мэр, не будь таким упрямым, тут

и так машинам негде парковаться!" Но почему это

должно меня волновать? Вы же не спрашиваете

мэра, где вам хранить свои вещи ».

Идти по тротуару шириной два метра — всё равно что находиться в помещении с аналогичной высотой потолков. Почему мы не начнем думать по-другому? Почему мы не структурируем часть наших городов, создав больше пешеходных зон и велодорожек длиной в сотни километров? Я был мэром Боготы только три года. За это время мы построили 24-километровую улицу Porvenir Promenade исключительно для пешеходов и велосипедистов. Проложили ее через самые бедные и отдаленные районы города. Такая дорожка недорого обходится и легко создается. Сначала пешеходы, затем велосипедисты и в последнюю очередь — машины. Тротуары — наиболее важный элемент инфраструктуры демократического города и самый важный элемент транспортной системы.

В рабочее время люди с низким и высоким достатком находятся в равных условиях. Различия между ними ощущаются в свободное время. Богатые могут позволить себе жить в больших домах с собственными садами, спортивными площадками, могут позволить себе различные развлечения, рестораны. Люди с низким достатком и их дети живут в маленьких домах. Единственная альтернатива телевидению, которая им по карману, — прогулка по городу. Поэтому качественная пешеходная зона — наименьшее, что может дать своим гражданам демократическое общество. Качественные тротуары, парки, спортивные площадки и площади.

Разница между прогрессивным и отсталым городом заключается не в качестве автодорог или метро. Она заключается в качестве пешеходной зоны. Я видел большущие шоссе в африканских городах, где у многих людей нет воды. И метро — тоже не признак благополучного города. В ужасных городах тоже есть метро. Самая большая проблема Киева — автомобили, припаркованные на тротуарах. И их будет очень сложно оттуда убрать. Припаркованная на тротуаре машина указывает на недостаток уважения к пешеходам и пространству человека. Париж снизил количество парковок на 10 тысяч мест, чтобы освободить место для велодорожек.

Меня чуть ли не выгнали с поста мэра за то, что я решил убрать машины с тротуаров, чтобы расширить их для людей. Это была настоящая война. Мне говорили: «Мэр, не будь таким упрямым, тут и так машинам негде парковаться!» Но почему это должно меня волновать? Вы же не спрашиваете, где вам хранить свои вещи! Чтобы объяснить жителям Боготы, что тротуары — вовсе не родственники автодорог, мы запустили рекламу, где говорилось, что тротуары — это не дорожки по обеим сторонам проезжей части, а возможность поиграть, посмотреть город, пообщаться о бизнесе, поцеловаться. Тротуар — это родственник парка и дальний родственник улицы. Раньше дороги в Боготе строили вообще без тротуаров. Когда мы начали строить широкие дороги, то оставили место для пешеходов, деревьев, фонарей и лавочек. При этом тротуары продолжаются даже на перекрестках. Так мы подчеркнули, что не пешеходы внедряются в пространство автомобилей, а наоборот.

О ЗДАНИЯХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Есть большая опасность для многих городов мира — торговые центры. Когда они замещают общественные пространства как места встречи людей — это симптом. Он говорит нам о том, что город болен и страдает. Представьте, что вы турист, который приехал в Бангкок, Боготу или Киев, и вы спрашиваете в отеле: «Куда мне можно пойти погулять и людей увидеть?» А вам отвечают: «Здесь неподалеку есть отличный торговый центр!» Ни одному человеку не захочется снова вернуться в такой город. Если закрыть мне глаза, отвезти в любой город и поставить посреди торгового центра, я не смогу ответить, в каком городе нахожусь. Все торговые центры одинаковы: деревьев нет, архитектуры нет, погоду не чувствуешь, океан не видишь, речку не видишь и сам город не видишь.

« Важно не то, сколько этажей в здании, а то,

что происходит с общественным пространством,

когда здание касается земли » .

Не должно быть слишком высоких зданий. Лично я больше всего люблю постройки в 6–10 этажей. Но важно не то, сколько этажей в здании, а то, что происходит с общественным пространством, когда здание касается земли. Уютное ли это место, комфортно ли будет людям там ходить, играть, гулять, разговаривать? Архитектурные награды в первую очередь стоит давать людям, которые смогли внедрить в общественное пространство здания, не нарушившие, а улучшившие его. Людям плевать, насколько высокое здание, главное, чтобы им было уютно рядом с ним находиться.

В Киеве вместо уютного пешеходного пространства я увидел пространство, которое занимают автомобили. Здесь неуютно играть, гулять и целоваться. Парковка должна быть под землей, либо же на первом этаже, но никак не вокруг дома. Тем более если это жилой дом. В данном случае пространство вокруг здания важнее самого здания. В конституции прописано много прав: право на образование, право на здоровье, на жилье. Но там ничего не написано о праве на парковку. Это неконституционное право граждан.





О ПАРКАХ

Парки очень важны, там люди встречаются как равные. Там нет начальников и подчиненных. Большие парки особенно важно строить в самых бедных районах города. В таких районах Боготы, например, мы провели канализацию, воду и построили парки. Сделали футбольные поля с синтетическим покрытием, и теперь молодежь может играть там в футбол. Так в городе снижается уровень преступности.

Раньше в двух кварталах от центра Боготы был район Картучо — 23 гектара, на которых стояло более 600 домов. Уровень преступности в этом районе был настолько высоким, что туда даже полиция опасалась заходить. Мы сровняли эти 23 гектара с землей. На месте Картучо построили парк Третьего Тысячелетия (Third Millenium Park). Кажется, что Богота — не очень густонаселенный город. На самом деле плотность населения там больше, чем в Киеве. У вас намного больше парков и зелени, чем в Боготе, но вы часто используете их не по назначению.

О ПЛОЩАДЯХ

Посмотрите, какими киевские площади были 40–50 лет назад, и сравните их с современными. С площадей нужно убирать автомобили и палатки с продавцами. Сейчас подобным занимаются во всей Европе. Если хотите, чтобы в вашу страну приезжало больше туристов, освободите свои площади. Когда люди приезжают в незнакомый город, им хочется гулять по нему пешком. Например, люди платят огромные деньги в Диснейленде, чтобы просто походить по нему, покататься на аттракционах и не видеть там автомобилей.

О НАБЕРЕЖНЫХ

Набережные — это источник радости, дар Божий. В демократических городах они не должны быть закрытыми и частными. В Боготе мы боролись с приватными клубами, которые хотели отделять набережные высокими стенами. Но не должно быть так, что вдоль реки строятся частные дома, превращающие набережную в закрытую зону. Между частными домами и водой нужно создавать общественное пространство. Так же нужно делать и в Киеве: вдоль набережной должны гулять люди.

«В Боготе не можем похвастаться такой красивой

рекой, как Днепр, но у нас есть каналы для стока

дождевой воды. Пространства вокруг них мы

используем в качестве набережных».

Мы сделали центральную улицу Боготы Jimenez Avenue﻿ пешеходной. Кроме того, у нас была ужасная речушка, вдоль которой японцы предложили нам построить восьмиполосную автодорогу. Вместо этого мы построили зеленую велодорогу длиной 35 километров. Она соединила богатые районы с бедными. Ежедневно десятки тысяч людей добираются по этой дороге до работы и обратно.

В ХХ веке шоссе стали прокладывать вдоль рек, а теперь мы об этом жалеем. В 1960–1970-х годах президент Жорж Помпиду распорядился строить в Париже автодороги вдоль реки. Со временем пришлось признать, что это было ошибкой: дороги уничтожают всё волшебство набережных. Теперь парижане еженедельно закрывают автодороги на один-два дня, а летом — на целый месяц.

Когда все страны уничтожают шоссе вдоль рек, Киев строит их. Но если бы вы оставили набережную исключительно пешеходам и велосипедистам, сотни тысяч людей приезжали бы сюда летом, чтобы погулять и покататься на велосипеде вдоль одной из самых красивых рек. Мы в Боготе не можем похвастаться такой красивой рекой, как Днепр, но у нас есть каналы для стока дождевой воды. Пространства вокруг них мы используем в качестве набережных. Даже если это сливной канал, а не набережная у настоящей реки, рядом с ним можно творить.





О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ

У нас не было достаточно денег, поэтому мы не стали вкладывать их в дороги. Мы решили вкладывать деньги в людей. Японская компания предложила нам построить много автодорог, вложить в них 15 млрд. Мы вложили эти деньги в школы, ясли и библиотеки. Дети и их образование — самое важное. Поэтому мы инвестировали в это в семь раз больше, чем в автобусную систему. Мы построили двадцать четыре прекрасные школы в самых бедных районах Боготы, двадцать пять восстановили, а еще под четырнадцать выделили землю. Построили три супербольшие библиотеки и двенадцать библиотек поменьше. Ежемесячно их посещают более 400 тысяч людей.

Чтобы предотвратить дальнейшую незаконную застройку в Боготе, мы скупили всю свободную землю вокруг города либо через добровольную покупку, либо через право государства принудительно забирать землю для своих нужд. Так мы создали земельный банк Metrovivienda.

О ЛЮДЯХ И МАШИНАХ

Для кого существует город: для машин или для людей? Чем более город дружелюбен к автомобилям, тем менее он дружелюбен к людям. Большие города — это заборы, ограничивающие вашу свободу. Чем больше в вашем городе автомобильных дорог, тем меньше места остается для вас.

« Во всем мире города стали отбирать

пространство у автомобилей и возвращать его людям.

Этот процесс происходит последние 20–30 лет ».

Города существуют пять тысячелетий, машины ездят по ним только последние 80 лет — это очень короткий срок. И мы должны понимать, что цивилизация была еще до автомобилей. Не нужно думать, что до их появления мы были динозаврами или жили вместе с динозаврами. Взять, к примеру, Париж XVIII века — очень продвинутый город, который цивилизованно жил и без машин. То же касается Нью-Йорка. Было время, когда и по Киеву не ездили автомобили, но это был богатый и весьма развитый город. Паспорт Крещатика: Велодорожка, деревья в кадках и минимум рекламы

За последние 80 лет мы всё больше уступали города автомобилям. А в конце ХХ столетия поняли, что допустили ошибку. Сначала в Европе, а затем и во всем мире города стали отбирать пространство у автомобилей и возвращать его людям. Этот процесс происходит последние 20–30 лет. Например, Бродвей — одна из самых популярных улиц в мире. Полтора года назад половину улицы забрали у автомобилей, чтобы отдать пешеходам. А в некоторых частях Бродвей стал исключительно пешеходным. Это не демократия — отдавать машинам всё больше места, чтобы они быстрее ездили. Мы делаем круговые объезды для удобства автомобилей, а людей загоняем под землю. Киев принуждает людей жить под землей — это ужасно. Давайте лучше загонять под землю машины, а люди пускай ходят по улицам!





О БОРЬБЕ С ПРОБКАМИ

Транспорт — очень странная проблема, которая постоянно ухудшается. Если бы в Киеве доход населения был в три-четыре раза выше, здравоохранение совершенней, а рестораны лучше, ситуация с транспортом была бы еще хуже! Сегодня только у 30 % киевлян есть автомобили. Если бы условия жизни были лучше, автомобилей было бы больше. Это настоящая проблема. Покажите мне хотя бы один город в мире, где проблема пробок решилась достройкой дорог. Проблема лишь отступала на несколько лет, но потом пробки снова появлялись. Можете отдать машинам всё пространство, и всё равно пробки будут те же самые. Чем больше пространства вы отдаете машинам, тем больше их появится. Нужно сократить это пространство. Это политическое, а не техническое решение.

« Есть только один способ решить проблему

пробок — ограничить автомобильный транспорт.

И самый логичный способ это сделать —

ограничить количество парковочных мест ».

В лучших городах мира большинство людей используют общественный транспорт. Думаете, это потому, что им нравится экология или они без ума от общественного транспорта? Нет. Люди пользуются общественным транспортом, потому что они вынуждены это делать. Есть ограничения для въезда автомобилей, нельзя найти парковку или она очень дорогая.

Возможность быстро добраться из пункта «А» в пункт «Б» и дорожные заторы — разные проблемы c разным решением. Настоящую мобильность может обеспечить только массовый транспорт, но каким бы он ни был, пробки не исчезнут. В лондонском метро 1 800 километров путей, но заторов на дорогах всё равно так много, что администрация вынуждена была ввести плату за въезд в город. И есть только один способ решить проблему пробок — ограничить автомобильный транспорт. И самый логичный способ это сделать — ограничить количество парковочных мест. В Париже, например, за последние семь лет закрыли 14 000 мест для парковки.

Отдельная полоса для автобусов — наиболее демократичное решение проблемы пробок. В Киеве во многих местах очень широкие дороги. Вы можете без труда отвести полосы под автобусы. А если дорога узкая, в первую очередь выделите место для автобусов, а не для автомобилей. Так хороший город должен распределять дорожное пространство: между пешеходами, велосипедистами, общественным транспортом и автомобилями.

Каждое воскресенье мы перекрываем 120 километров основных артериальных дорог Боготы на 7 часов. Я знаю, что нечто подобное делается в Киеве по выходным. В Киеве строят мосты для автомобилей, но это не решит проблему пробок. Сколько бы пространства вы ни отвели автомобилям, их не будет меньше. Мосты нужно строить для автобусов, поездов метро и пешеходов, не для автомобилей. Таким образом вы заставите людей пересаживаться в общественный транспорт.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

В Боготе мы провели референдум. Спросили у людей, хотят ли они один день в году видеть город полностью свободным от машин. Теперь ежегодно, каждый первый четверг февраля, вы не увидите в Боготе, где живет 7,5 млн жителей, ни одного частного автомобиля. Ездят только такси. Если мы хотим сократить количество машин на дорогах, мы должны обеспечить жителей хорошим общественным транспортом. В Киеве запустили сто новых автобусов и троллейбусов

« Только четыре или пять линий метро в мире

провозят больше людей, чем автобусы в Боготе.

Мы сделали автобусы лучше, чем метро ».

В Боготе нет метро. Мы не могли позволить себе связать все районы города, проложив железнодорожные пути. Поэтому мы создали автобусную систему TransMilenio. По принципу она больше напоминает метро, чем автобусные линии. Но автобусы — более эффективный и менее затратный вид транспорта, нежели метро. Работает это так: подъезжает автобус — три вагона, шесть дверей, через них буквально за секунды заходят и выходят люди. Только четыре или пять линий метро в мире провозят больше людей, чем автобусы в Боготе. Мы сделали автобусы лучше, чем метро. Некоторые дороги Боготы были узкими, поэтому невозможно было выделить отдельные полосы для автобусов. Тогда мы решили подойти к решению проблемы иначе и создать город с сотней километров дорог только для автобусов, велосипедистов и пешеходов.

Города могут легко решить проблемы мобильности, отдав приоритет в использовании дорожных пространств общественному транспорту. Как видите, это вопрос политический, а не технический. Каждой своей деталью город должен отражать, что его жители священны, что приоритет в этом городе — люди, а не автомобили. Когда вы только начинаете убирать автомобили с улиц и расширять их для пешеходов, это всегда очень сложно. Но затем жителям всё больше и больше это нравится. В результате они хотят, чтобы улиц с широкими тротуарами в городе становилось всё больше и больше.

Нужно, чтобы были хорошие архитектурные проекты. Нарисовать тротуар не так легко. Например в Копенгагене из центра города убрали вообще все автомобили. Но это произошло не за один год. Возможно, за год от автомобилей освободили одну улицу, еще за год — следующую и так далее. Сегодня в каждом городе и городке Европы есть минимум несколько исключительно пешеходных улиц. Европейцы освободили эти улицы от автомобилей не потому, что у них такой философский принцип. Людям это нравится, это хороший бизнес. Улицы становятся пешеходными — магазины больше продают.

О ВЕЛОСИПЕДАХ

Для человека с небольшим достатком велосипед — это серьезная экономия. Велодорожки — это символ демократии. Это означает, что каждый гражданин, который едет на велосипеде за $30, так же важен, как гражданин, который едет на машине за $30 000.