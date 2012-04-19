Сегодня в Москве насчитывается более пяти тысяч объектов культурного наследия. Часть из них находится в критическом состоянии: под угрозой разрушения или сноса. История Москвы знает много случаев, когда памятники восстанавливают таким образом, что от первоначального здания остается лишь похожий силуэт. Однако есть истории и с положительным исходом, когда реставрация проходит под серьезным контролем властей и специалистов и результат превосходит все ожидания. В честь Дня культурного наследия, который отмечался вчера, The Village сделал подборку недавно восстановленных объектов, которые являются примерами по-настоящему хорошей реставрационной работы.

ТЕАТР ДЛЯ РАБОЧИХ

Название: Театр для рабочих Медеплавильного и Кабельного

завода Товарищества «Алексеев, Вишняков, Шамшин»

Адрес: ул. Станиславского, д. 21, стр. 7

Дата постройки: 1904 год

Архитектор: Т. М. Алексеенко-Сербин

Состояние перед реставрацией: неудовлетворительное

История создания

Театр при Медеплавильном и Кабельном заводе создал великий русский режиссер Константин Станиславский в 1898 году. Его семья владела золотоканительной фабрикой, на основе которой и создали мощности завода, в 1894 году фабрика объединилась с предприятием «П. Вишняков и А. Шaмшин». Образовавшимся синдикатом до 1917-го руководил Константин Станиславский, который хотел просвещать рабочих, поэтому в 1894 году при фабрике открыли библиотеку с читальней, организовали хор и самодеятельный коллектив, превращенный в 1898 году в полноценную театральную труппу. В 1904-м у новоиспеченного театра появилось собственное здание рядом с фабрикой. Стоимость постройки с электричеством и вентиляцией — что в то время еще считалось роскошью — обошлась семье фабрикантов в 50 000 рублей. Первоначально зрительный зал был рассчитан на 250 мест, но спектакли быстро приобрели популярность не только среди рабочих, но и у простых людей, поэтому зал пришлось расширить до 580 мест. В теплое время года спектакли часто проходили в прилегающем к зданию театра садике. В 1909-м труппа перестала существовать, и в здание театра переехали кабельные мастерские. В советское время в корпусах завода Алексеевых располагался завод «Электропровод», который специализировался на выпуске кабельной продукции.

История реставрации

Реставрация театра началась в 2009 году на деньги частного инвестора, который вложиться ради того, чтобы в отреставрированном здании расположилась Студия современного искусства Сергея Женовача.

Проект реставрации фасадов разработала строительная фирма «Сокма-С». В процессе полностью очистили фасады от грязи, прошлых покрасок и цементного раствора, а пустоты, возникшие между кирпичами, заполнили укрепляющим раствором. Также переоблицевали стены с сохранением рисунка кладки и исторических размеров кирпича. Восстановили утраченные конструкции ограждения кровли и столярные блоки оконных проемов. Как и положено, все работы велись только при температуре выше +5 градусов Цельсия. Реконструкция была завершена в 2011 году, а ее проект победил в конкурсе «Московская реставрация — 2011», который Департамент культурного наследия проводил в нескольких номинациях. Здание театра для рабочих Медеплавильного и Кабельного завода Алексеевых является объектом культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства.

ЦЕРКОВЬ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ

Название: Церковь Живоначальной Троицы в Останкине

Адрес: 1-я Останкинская улица, д. 5

Дата постройки: 1683–1691 гг.

Архитектор: П. С. Потехин

Состояние перед реставрацией: удовлетворительное

История создания

Храм стал первой каменной церковью, построенной в селе Осташково (позднее его переименовали в Останкино). Идея создания церкви принадлежит владельцу усадьбы князю Михаилу Черкасскому, который решил построить храм в честь свадьбы своей дочери с богатым боярином Яковом Одоевским. Сразу после получения благословения патриарха Иоакима началось строительство одного из лучших памятников московского узорочья. В 1691–1692 годах были выстроены приделы храма и создан девятиярусный иконостас, который и внешне, и по акустике напоминает орган. На завершающем этапе достроили колокольню. В начале ХХ века в храме было от 10 до 12 колоколов, отлитых в период с XVIII по XIX век. Самый тяжелый из них, благовестник, весит 1 тонну 163 килограмма. Первоначально церковь венчал шатер, но в 1739 году шатровая колокольня обветшала, и ее разобрали, а в 1754 году, уже при новом владельце имения, графе Петре Шереметьеве, ее сменило двухъярусное завершение в стиле барокко. До сих пор ученые спорят о том, кто на самом деле был архитектором храма. Большинство документов указывает на зодчего Павла Потехина, построившего для князя Одоевского церковь Казанской Божьей матери и еще несколько храмов в его усадьбах, однако официально авторство Потехина не подтверждено. Структура храма типична для того времени, не хватает лишь трапезной и особой нарядности внешнего оформления.

История реставрации

До конца XIX века храм находился в запущенном состоянии: после смерти супруги граф Шереметьев перестал следить за церковью. После революции храм разграбили, а потом и вовсе переоборудовали под жилье и котельную. В советские годы здесь также размещался антирелигиозный музей искусств, во время войны — склад. Только в 80-е годы помещение вернули церкви, провели реставрацию стенописи, иконостасов, ремонт кровли и фасадов. Здесь проходили концерты духовной музыки, однако богослужения возобновились только в 1991 году. В 2010–2011 годах по просьбе настоятеля церкви игумена Феофилакта началась реставрация. В течение двух лет реставрационно-строительная компания (РСК) «Возрождение» под авторским надзором РСК «Архитектурное наследие» ремонтировала и реставрировала иконостасы. К разработке проекта реставрации привлекли докторов искусствоведения А. Л. Баталова, Л. И. Лившица, искусствоведческую комиссию при патриархе Московском и Всея Руси Кирилле, независимых технологов, микологов, энтомологов. В результате укрепили деревянные элементы декора, воссоздали позолоту и посеребрение, а также удалили сколы и шелушение краски. Все работы были направлены на возвращение храму его первоначального вида — от отделки колонн до внешней окраски, — который воссоздавали по архивным описаниям начала XIX века и по фотографии 30-х годов прошлого века. Сегодня церковь Живоначальной Троицы в Останкине — действующий православный храм, она входит в комплекс памятников музея-усадьбы «Останкино» и является памятником архитектуры XVII века федерального значения.

ДОМ ЗУБОВЫХ

Название: Дом Зубовых на Таганке

Адрес: ул. Александра Солженицына, д. 9, стр. 1

Дата постройки: конец XVIII века

Архитектор: Т. Е. Карташова

Состояние перед реставрацией: неудовлетворительное

История создания

Дому Зубовых более двух веков, он пережил наполеоновское нашествие и пожар Москвы. Первый хозяин дома, Павел Зубов, был термохимиком и известным на всю Европу нумизматом и меценатом. Представители семьи живут в доме на протяжении уже двух столетий. В советское время здание постигла типичная судьба: к Зубовым подселили еще 30 человек. В парадной части организовали Дом учителя. За советский период здание сильно обветшало. После приватизации здесь располагалась частная школа. Впрочем, одну квартиру в здании отдали наследнице известной фамилии — профессору МАРХИ Марии Зубовой. Женщина пережила в этом доме пять пожаров и пять капитальных ремонтов: многие инвесторы мечтали уничтожить здание, чтобы на его месте построить что-то более выгодное. С 2004 года дом принадлежал семье Соколовых, именно они и решили отреставрировать его за свой счет.

История реставрации

Реставрация дома продолжалась семь лет, с 2005 по 2012 год. У здания восстановили внешние стены вместе с лепниной, цокольные этажи и витражи, укрепили фундамент, сменили перекрытия и коммуникации и возвратили внутренне убранство конца XIX века. Все детали согласовывали с архивными фотографиями и уточняли у наследников. Сегодня часть дома останется жильем наследников Зубова, а другую откроют для свободного посещения: там будут устраивать камерные музыкальные вечера, организуют галерею современной скульптуры (первая выставка запланирована на май). Здание является объектом культурного наследия регионального уровня.

ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕТЬЯКОВЫХ

Название: Торговый дом С. М. и П. М. Третьяковых

с помещениями банка «Лионский кредит».

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, д. 13/9

Дата постройки: 1892 год

Архитектор: Александр Каминский

Состояние перед реставрацией: удовлетворительное

История создания

Здание построили для купцов Третьяковых в 1892 году по проекту архитектора Александра Каминского, учителя Федора Шехтеля. Тогда в одной части здания располагались торговые конторы и квартиры, другая же отошла банку «Лионский кредит», созданному специально для хранения выручки французских магазинов, которых в то время на Кузнецком Мосту насчитывалось восемнадцать. Также в здании создали хранилище для драгоценностей с уникальной системой безопасности: в случае необходимости сейфы затапливала вода, для этого под домом вырыли каналы от Неглинки. В левом крыле здания находился известный на всю Москву антикварный салон Дациаро, где продавали картины, не вошедшие в собрание Третьяковской галереи. На втором и третьем этаже здания были конторы и квартиры служащих.

В советское время здесь размещались службы Генпрокуратуры, которые провели в здании ремонт, сравнимый с вандализмом: мозаичные полы залили шестисантиметровым слоем бетона, уничтожили лепнину и мраморные лестницы. Тем не менее много деталей интерьера сохранилось. В 90-е в здании располагались ресторан, парикмахерская, а на цокольном этаже — бассейн и сауна.

История реставрации

Серьезную научную реставрацию здания затеял новый собственник в 2007 году, она продолжалась четыре года. Автором проекта выступил известный архитектор и реставратор Александр Студеникин. Только на исследования пространства ушло два года. Отреставрировали всё: от фундамента до крыши. Восстановление проходило по чертежам и эскизам самого Каминского. В дом вернули мраморные лестницы и позолоченную лепнину, восстановили мозаичные полы и огромные люстры, в часах над главным входом заменили механизм, также специально для дома изготовили по описанию шпалеры — делали их, как и оригиналы, в Лионе. Собственник намерен вернуть зданию историческую функцию — снова разместить здесь офисные и торговые помещения. Аренда здесь будет стоить недешево: цена квадратного метра в год начинается от двух тысяч долларов.

ПОКРОВСКИЙ СОБОР

Название: Покровский кафедральный собор на Рогожском кладбище

Адрес: ул. Войтовича, д. 29

Дата постройки: 1792 год

Архитектор: М. Ф. Казаков

Состояние перед реставрацией: неудовлетворительное состояние стенных росписей

История создания

Покровский собор, входящий в архитектурный ансамбль на Рогожском кладбище, является главным храмом столичных старообрядцев-поповцев. Автор проекта доподлинно неизвестен, однако предполагают, что архитектором выступил Михаил Казаков. Эта церковь — самая большая в Москве после храма Христа Спасителя. Интересно, что уже после ее возведения разгорелся скандал: некоторым митрополитам не понравилось, что церковь превышает по размерам Успенский собор Московского Кремля. Пришлось принять меры по ее уменьшению: отломали выпуски алтаря (именно поэтому у храма нет наружной алтарной части), вместо пяти глав оставили одну и укоротили шпиль.

Внутри храма можно найти множество древних икон, в том числе дониконовских времен, то есть до реформирования церкви. Своды и стены расписаны в древнерусском стиле. Здесь хранится второе по величине в Москве паникадило, огромные подсвечники и лампады. За всю историю церковь ни разу не закрывали, хотя в советское время была идея превратить храм в театр. А вот другие части архитектурного ансамбля кладбища серьезно пострадали. В 20-е годы большевики наполовину разрушили храм Рождества Христова, расположенный неподалеку, сбросили колокола с колокольни. На северной части кладбища и вовсе развернулся Перовский колхозный рынок, просуществовавший до 40-х годов.

История реставрации

Проект реконструкции кладбища и архитектурного ансамбля разработали в 1996 году, но постановление о восстановлении архитектурного ансамбля Рогожской слободы мэр Лужков подписал только в 2005 году. Однако постановление аннулировали по не совсем понятным причинам. Уже в феврале 2012 года департамент культурного наследия снова вспомнил о реставрации ансамбля. За два месяца была отреставрирована вся внутренняя роспись храма, являющаяся редчайшим памятником монументальной живописи. Впрочем, внутреннее убранство было в удовлетворительном состоянии, поэтому с росписи только удалили загрязнения и укрепили красочные и штукатурные слои. Все действия реставраторов осуществляются под контролем специальной Комиссии, состоящей из специалистов в области реставрации монументальной живописи, из Министерства культуры РФ. В ближайшее время реставрация должна завершиться.