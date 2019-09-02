Как (и зачем) голосовать на бестолковых выборах 8 сентября? Выбираем правильную стратегию
В преддверии выборов оппозиция вновь спорит, что делать в единый день голосования тем, кто устал от «Единой России» и пропутинской власти в стране. Рассказываем, какие стратегии доступны, в чем плюсы и минусы «Умного голосования» Алексея Навального и как все-таки стоит поступить 8 сентября.
«Умное голосование»
Основная дискуссия сейчас развернулась вокруг «Умного голосования». Проект Алексея Навального подразумевает, что на этих выборах (в отличие от президентских) власть можно переиграть — для этого достаточно не позволить стать депутатами единороссам, которые в этом году активно маскируются под самовыдвиженцев.
Навальный предлагает дружно голосовать за тех кандидатов, у которых больше всего шансов на победу над ставленниками власти. Все остальные свойства в расчет не берутся: партийная принадлежность, политические взгляды, для «Умного голосования» не имеет значения даже любовь к Путину и Сталину. Так, в московском списке, если верить «Открытым медиа», 35 рекомендуемых кандидатов из 45 представляют КПРФ.
К стратегии «Умного голосования» у критиков есть два основных вопроса: насколько этично голосовать за кандидатов без учета их позиции и зачем вообще нужны такие депутаты.
Зачем поддерживать коммунистов и остальную фейковую оппозицию
Противники «Умного голосования» уверены, что разрушение монополии «Единой России» ни к чему не приведет, потому что представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР ничем не отличаются от единороссов и поддерживают все ту же путинскую власть.
С одной стороны, это действительно так. С другой — у власти, конечно же, есть план того, как должны закончиться эти выборы. Провластные кандидаты, очевидно, получают депутатский мандат не просто так — это товар, который обменивают на лояльность, на какие-то услуги или просто на деньги. Все места давно распределены между своими людьми — если эти схемы нарушить, у власти возникнут сложности со сторонниками и партнерами. Такая ситуация чревата конфликтами во властных кругах, что играет на руку оппозиции в долгосрочной перспективе.
К тому же, когда фейковая системная оппозиция получит политическую силу, она вспомнит о своих амбициях и будет торговаться с «Единой Россией» совсем с других позиций. Подрыв монополии неизбежно рождает конкуренцию — необходимый элемент демократической системы. Даже если это конкуренция между путинскими лоялистами.
Но ведь умное голосование уже использовали, и это ни к чем не привело
Да, многие с негативом вспоминают 2011 год, когда все тот же Навальный призывал голосовать на думских выборах за любую партию, кроме «партии жуликов и воров». «Единая Россия» тогда в итоге не смогла преодолеть 50%-ный барьер, а позиции КПРФ и справедливороссов в Госдуме укрепились. Разбавленный системной оппозицией парламент, однако, напринимал множество одиозных законов (о запрете гей-пропаганды, об иностранных агентах, о повышении штрафов за нарушения на митингах, антисиротский закон Димы Яковлева) и стал известен как «взбесившийся принтер».
Тем не менее парламентское большинство и, следовательно, контроль над Госдумой тогда остались за «Единой Россией». Во многом такой итог приписывают многочисленным фальсификациям, которые привели к протестному движению 2011–2013 годов — самому массовому в современной России. Есть вероятность, что власти вновь прибегнут к фальсификациям, чтобы спасти ситуацию (политолог Владимир Гельман даже допускал возможность переноса выборов — подробнее читайте в нашем материале, посвященном московским протестам). Этот вариант может привести к дальнейшему росту протестных настроений и выходу еще большего количества людей на улицу, особенно в Москве.
Но ведь единороссам все равно нарисуют нужный результат
Последние годы власть активно боролась за чистоту выборов, поэтому фальсифицировать их стало сложнее, а значит, нарисовать своим кандидатам нужное количество процентов уже не получится. А если с помощью «Умного голосования» удастся провести в депутаты несколько незапланированных властями кандидатов, общество почувствует свою силу — возможность влиять на итоги выборов. Это дополнительно поможет мобилизации протестного электората на ближайших выборах в Госдуму в 2021 году.
Последний значимый аргумент в пользу «Умного голосования» — это реакция властей на него. Самый показательный кейс — снятие с выборов в Мосгордуму коммуниста Владислава Колмагорова уже на следующий день после того, как за него призвал голосовать недопущенный Илья Яшин. После публичной поддержки оппозиционера Колмагорову незамедлительно напомнили о его погашенной судимости, о которой он не сообщал в избирком.
В провластных СМИ про проект Навального почти не пишут, что ожидаемо. Однако редкие публикации встречаются. Так, на сайте ТАСС недавно появился экспертный комментарий о том, что «Умное голосование» неэффективно. В свою очередь, пригожинское РИА ФАН грозит анархией в политической системе и называет проект инструментом выкачивания денег из россиян. Раз стратегия Навального не нравится власти — значит, в ней есть смысл.
Свободное голосование
Проблему этичности проекта Навального в оппозиции решают примерно одинаково — предлагают выбрать какую-то черту, за которой голосовать за предложенного «Умным голосованием» кандидата никак нельзя. Например, критерий Михаила Ходорковского в том, что кандидат должен потребовать от власти освободить политических заключенных — только тогда его можно расценивать как достойного. Сам Навальный в ответ небезосновательно замечает, что те, кто сегодня выскажется в поддержку политзаключенных, завтра уже будут сняты с выборов, как Колмагоров. Поэтому рекомендации «Умного голосования» не публиковали заранее.
Есть и другие способы оценить кандидатов. Например, Юлия Галямина призвала своих сторонников голосовать за того, кто подпишет соглашение о продвижении ее предвыборной программы. Схожий подход использовали московские велоактивисты, предложившие всем кандидатам подписать декларацию о поддержке велокультуры. Дмитрий Гудков и вовсе высказался за создание черных и белых списков.
Да, предложение Гудкова — это довольно сложная для электората схема. Поэтому, например, опрошенные Forbes политологи поддерживают «Умное голосование». Безусловно, эффективнее, если избиратели сконцентрируются на конкретных кандидатах, действуя по указке, как предлагает Навальный. Но это то, что отпугивает людей от Навального и его инициатив, ведь так же, по указке, за Путина голосуют бюджетники.
Бойкот и порча бюллетеня
Об этих двух опциях мы рассказывали перед прошлогодними выборами президента. Подробно почитать о них можно здесь.
Бойкот — самая бессмысленная стратегия. Минимально необходимую для сохранения лица явку власти всегда обеспечивают за счет лояльного электората и бюджетников, а свободные бюллетени упрощают возможности для фальсификации.
В любом случае в Москве на нынешних выборах ожидается рекордная явка: мэрия в середине августа прогнозировала около 30 % избирателей на участках вместо 21 % на прошлых выборах в Мосгордуму. Такой рост связывают с мобилизацией оппозиции, что беспокоит власти и понижает шансы кандидатов мэрии. В этих условиях бойкот сыграет на руку властям.
порча бюллетеней, как и бойкот, уместна, когда итоги выборов предрешены (как в случае с неизбежной победой Путина в 2018-м), а подходящий кандидат, за которого не стыдно голосовать, не найден. Испорченный бюллетень лучше всего выражает несогласие с самими выборами и списком допущенных кандидатов.
Однако оппозиция за порчу бюллетеней не агитирует, и заметного эффекта на этих выборах от нее не будет. В любом случае эта стратегия не оптимальна в ситуации, когда можно создать властям реальные проблемы, а не только выразить свою гражданскую позицию.
Что же тогда делать?
Самая лучшая лично для каждого избирателя стратегия всегда одна и та же — это осознанное голосование. Для этого нужно в деталях знать, за кого отдаешь свой голос. Да, это не так просто, как послушаться чьего-то совета: приходится пользоваться гуглом, искать своих кандидатов, а потом еще читать про них и оценивать их адекватность. Однако выборы проходят не так часто, а влияют на слишком многое в нашей жизни. Поэтому раз в год-два можно позволить себе дополнительно напрячь голову, а потом дойти до избирательного участка.
Тем не менее «Умное голосование» — полезный инструмент, особенно если вы все-таки не готовы тратить время на изучение кандидатов. Проект Навального дает простейший ключ к успешной борьбе с путинской властью. Как бы нас ни пугал авторитаризм оппозиционера, инициативы Навального сейчас — самый заметный шанс на изменения в стране.
Полезные ссылки
Узнать рекомендации команды Навального для своего города можно, зарегистрировавшись на сайте «Умного голосования» или просто воспользовавшись телеграм-ботом @smartvotebot. Адекватных кандидатов в Москве, способных побороться за мандат, отдельно выделил Максим Кац.
В Петербурге, где изберут 1,5 тысячи муниципальных депутатов, есть несколько проектов, которые могут помочь с выбором. «Фонтанка» запустила удобный сервис со списком всех кандидатов, а сайт «Объединенных демократов» показывает перечень независимых кандидатов, включая тех, кто идет от «Яблока» (свой сайт есть и у партии). Кроме того, у «Умного голосования» в Петербурге отдельный проект — там штаб Навального отобрал собственных кандидатов в мундепы, которых он и продвигает.
Также можно записаться наблюдателем на выборах. Как это сделать и зачем, мы уже рассказывали. Наблюдателей, например, набирает «Голос» и те же штабы Навального — в Москве и Петербурге.
Обложка: Сергей Бобылев/ТАСС
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сторонники авторитарного Навального негодуют
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