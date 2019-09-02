«Умное голосование»

Основная дискуссия сейчас развернулась вокруг «Умного голосования». Проект Алексея Навального подразумевает, что на этих выборах (в отличие от президентских) власть можно переиграть — для этого достаточно не позволить стать депутатами единороссам, которые в этом году активно маскируются под самовыдвиженцев.

Навальный предлагает дружно голосовать за тех кандидатов, у которых больше всего шансов на победу над ставленниками власти. Все остальные свойства в расчет не берутся: партийная принадлежность, политические взгляды, для «Умного голосования» не имеет значения даже любовь к Путину и Сталину. Так, в московском списке, если верить «Открытым медиа», 35 рекомендуемых кандидатов из 45 представляют КПРФ.

К стратегии «Умного голосования» у критиков есть два основных вопроса: насколько этично голосовать за кандидатов без учета их позиции и зачем вообще нужны такие депутаты.