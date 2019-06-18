3 февраля, среда
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия
Войти
Россия
Новости18 июня 2019

Сергей Нарышкин — о попытках превратить людей в невротиков с измененным состоянием сознания Директор Службы внешней разведки рассказал о целях продвижения прав ЛГБТ-сообщества

РедакторРоман Чернянский

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил беспокойство по поводу того, какие возможности предоставляют современные технологии для манипуляции поведением и инстинктами человека.

Дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянным измененным состоянием сознания

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки

По словам Нарышкина, обработанное общество с подключенными к сети айфонами представляет собой идеальную мишень для цветных революций.

Глава СВР также обвинил «нарколибералов во главе с Канадой» в подрыве глобального режима наркоконтроля и заявил, что по всему миру сейчас идет процесс агрессивного размывания традиционных ценностей и отрицания авторитета, в том числе государственного, под предлогом раскрепощения людей.

Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной индивидуальной свободы. С целью ускоренного размывания понятия половой принадлежности и ценностей семьи и брака реализуются программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки

«Свойственные молодым людям категоричность суждений и поступков цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческом романе „Бесы“», — добавил Нарышкин.

Источник: «РБК»

Share
7
скопировать ссылку

Читайте также:

Как перестать быть мерзким токсичным мужиком
Как перестать быть мерзким токсичным мужикомИнструкция по равноправию
318
Как перестать быть мерзким токсичным мужиком

Как перестать быть мерзким токсичным мужиком Инструкция по равноправию

Владимир Мединский — о вредности россиян, отрицающих традиционные ценности

По мнению министра культуры, 90 % россиян — консерваторы

5

Владимир Мединский — о вредности россиян, отрицающих традиционные ценности По мнению министра культуры, 90 % россиян — консерваторы

Юные феминистки
Юные феминисткиО бодипозитиве, борьбе с комплексами и отношениях с ровесниками
61
Юные феминистки

Юные феминистки О бодипозитиве, борьбе с комплексами и отношениях с ровесниками

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»
«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов
31
«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых» Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов

Комментарии

7 комментариев
Показать все
MMikhail

Должна*

#
0
Комментировать

Тэги

Сюжет

Люди

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

«Старый Нижний в бронзе»

Вечная молодость: три нижегородки об отношении к косметологии, внешнем виде и соответствии возрасту

Что покупать в летней коллекции H&M Studio

Акция в поддержку Алексея Навального в соцсетях

Первая полоса

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
0
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

«Старый Нижний в бронзе»
«Старый Нижний в бронзе»
0
«Старый Нижний в бронзе»

«Старый Нижний в бронзе»

Вечная молодость: три нижегородки об отношении к косметологии, внешнем виде и соответствии возрасту
СПЕЦПРОЕКТ
Вечная молодость: три нижегородки об отношении к косметологии, внешнем виде и соответствии возрасту Угадайте сколько лет и чем живет героиня и узнайте ее историю
0
Вечная молодость: три нижегородки об отношении к косметологии, внешнем виде и соответствии возрасту
СПЕЦПРОЕКТ

Вечная молодость: три нижегородки об отношении к косметологии, внешнем виде и соответствии возрасту Угадайте сколько лет и чем живет героиня и узнайте ее историю

Что покупать в летней коллекции H&M Studio
Что покупать в летней коллекции H&M StudioПайетки, экокожа и бахрома
0
Что покупать в летней коллекции H&M Studio

Что покупать в летней коллекции H&M Studio Пайетки, экокожа и бахрома

Акция в поддержку Алексея Навального в соцсетях
Акция в поддержку Алексея Навального в соцсетях
0
Акция в поддержку Алексея Навального в соцсетях

Акция в поддержку Алексея Навального в соцсетях

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-мИ выжили
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м И выжили

Первая вечеринка в «Штаб-квартире» The Village Нижний Новгород
Первая вечеринка в «Штаб-квартире» The Village Нижний Новгород
0
Первая вечеринка в «Штаб-квартире» The Village Нижний Новгород

Первая вечеринка в «Штаб-квартире» The Village Нижний Новгород

Художница Татьяна Чурсина о графической серии «Поликлиника»
Художница Татьяна Чурсина о графической серии «Поликлиника»
1
Художница Татьяна Чурсина о графической серии «Поликлиника»

Художница Татьяна Чурсина о графической серии «Поликлиника»

Зачем The Village Нижний Новгород своя штаб-квартира?
Зачем The Village Нижний Новгород своя штаб-квартира?
0
Зачем The Village Нижний Новгород своя штаб-квартира?

Зачем The Village Нижний Новгород своя штаб-квартира?

Куратор Алиса Багдонайте — про арт-резиденцию «Выкса»
Куратор Алиса Багдонайте — про арт-резиденцию «Выкса»
0
Куратор Алиса Багдонайте — про арт-резиденцию «Выкса»

Куратор Алиса Багдонайте — про арт-резиденцию «Выкса»

Философия ваби-саби в трехкомнатной квартире на Ломоносова
Философия ваби-саби в трехкомнатной квартире на Ломоносова
0
Философия ваби-саби в трехкомнатной квартире на Ломоносова

Философия ваби-саби в трехкомнатной квартире на Ломоносова

Где пить кофе в Нижнем Новгороде?
Где пить кофе в Нижнем Новгороде?
0
Где пить кофе в Нижнем Новгороде?

Где пить кофе в Нижнем Новгороде?

Я владею шляпным магазином
Я владею шляпным магазиномАнна Сайко — о судьбе старейшего магазина Нижнего Новгорода
1
Я владею шляпным магазином

Я владею шляпным магазином Анна Сайко — о судьбе старейшего магазина Нижнего Новгорода

Инсталляция «Код Нижнего» в пространстве ЦЕХ *: как рассказать и показать историю Нижнего Новгорода за 20 минут
Инсталляция «Код Нижнего» в пространстве ЦЕХ *: как рассказать и показать историю Нижнего Новгорода за 20 минут
0
Инсталляция «Код Нижнего» в пространстве ЦЕХ *: как рассказать и показать историю Нижнего Новгорода за 20 минут

Инсталляция «Код Нижнего» в пространстве ЦЕХ *: как рассказать и показать историю Нижнего Новгорода за 20 минут

Выбор стилиста: какие украшения подойдут к повседневному стилю?
Спецпроект
Выбор стилиста: какие украшения подойдут к повседневному стилю?
0
Выбор стилиста: какие украшения подойдут к повседневному стилю?
Спецпроект

Выбор стилиста: какие украшения подойдут к повседневному стилю?

Маршруты по Нижнему Новгороду / Nizhny Novgorod Routes
Маршруты по Нижнему Новгороду / Nizhny Novgorod RoutesСовместный гид The Village и газеты «Селедка» по Нижнему Новгороду / The Village and Seledka newspaper Nizhy Novgorod city guide
0
Маршруты по Нижнему Новгороду / Nizhny Novgorod Routes

Маршруты по Нижнему Новгороду / Nizhny Novgorod Routes Совместный гид The Village и газеты «Селедка» по Нижнему Новгороду / The Village and Seledka newspaper Nizhy Novgorod city guide

Как прошла акция в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде
Как прошла акция в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде
0
Как прошла акция в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде

Как прошла акция в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде

«Ничего страшного» в Нижполиграфе: эклектичный стиль двухэтажной мастерской с огромными окнами
«Ничего страшного» в Нижполиграфе: эклектичный стиль двухэтажной мастерской с огромными окнами
1
«Ничего страшного» в Нижполиграфе: эклектичный стиль двухэтажной мастерской с огромными окнами

«Ничего страшного» в Нижполиграфе: эклектичный стиль двухэтажной мастерской с огромными окнами

Живи без остатка: современные возможности связи по-новому
Промо
Живи без остатка: современные возможности связи по-новому
0
Живи без остатка: современные возможности связи по-новому
Промо

Живи без остатка: современные возможности связи по-новому

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»Собрали мемы о процессе над оппозиционером
0
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка» Собрали мемы о процессе над оппозиционером

Подпишитесь на рассылку