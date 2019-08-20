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Новости20 августа 2019

Предвыборная реклама о безумных либералах и коммунистах Традиционная порция сомнительных роликов перед очередными выборами

РедакторРоман Чернянский

В социальных сетях появились рекламные ролики, призывающие москвичей прийти 8 сентября на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму.

Ролики обращены двум категориям избирателей — патриотам и либералам. В видео для патриотов говорится о возможном приходе к власти безумных либералов, которые разрешат гей-парады, заменят храмы супермаркетами, а школьную физкультуру — тренингами по выбору пола. Чтобы этого не допустить, москвичей зовут проголосовать 8 сентября.

Во втором ролике все с точностью до наоборот: либералов запугивают безумными коммунистами, которые заменят барбершопы спецраспределителями, рэп-концерты — армейскими оркестрами, а «Моголь-центр» (отсылка к «Гоголь-центру») — военкоматом.

Кто заказал и создал ролики, пока неизвестно. Видео продвигает в инстаграме аккаунт vse_o_moskve, у которого нет и тысячи подписчиков. Первые публикации аккаунта датируются серединой февраля — примерно тогда же, по сведениям «Голоса», окружные газеты начали рекламировать провластных кандидатов в Мосгордуму. В оппозиции считают, что к продвижению рекламы причастна московская мэрия.

Перед выборами в соцсетях не в первый раз появляются рекламные ролики не очень понятного происхождения. Один из самых известных примеров — видео про гея на передержке, которое запустили перед прошлыми президентскими выборами.

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