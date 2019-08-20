В социальных сетях появились рекламные ролики, призывающие москвичей прийти 8 сентября на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму.

Ролики обращены двум категориям избирателей — патриотам и либералам. В видео для патриотов говорится о возможном приходе к власти безумных либералов, которые разрешат гей-парады, заменят храмы супермаркетами, а школьную физкультуру — тренингами по выбору пола. Чтобы этого не допустить, москвичей зовут проголосовать 8 сентября.



Во втором ролике все с точностью до наоборот: либералов запугивают безумными коммунистами, которые заменят барбершопы спецраспределителями, рэп-концерты — армейскими оркестрами, а «Моголь-центр» (отсылка к «Гоголь-центру») — военкоматом.

