Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил беспокойство по поводу того, какие возможности предоставляют современные технологии для манипуляции поведением и инстинктами человека.

Дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянным измененным состоянием сознания Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки

По словам Нарышкина, обработанное общество с подключенными к сети айфонами представляет собой идеальную мишень для цветных революций.

Глава СВР также обвинил «нарколибералов во главе с Канадой» в подрыве глобального режима наркоконтроля и заявил, что по всему миру сейчас идет процесс агрессивного размывания традиционных ценностей и отрицания авторитета, в том числе государственного, под предлогом раскрепощения людей.