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Новости18 июня 2019

Сергей Нарышкин — о попытках превратить людей в невротиков с измененным состоянием сознания Директор Службы внешней разведки рассказал о целях продвижения прав ЛГБТ-сообщества

РедакторРоман Чернянский

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил беспокойство по поводу того, какие возможности предоставляют современные технологии для манипуляции поведением и инстинктами человека.

Дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянным измененным состоянием сознания

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки

По словам Нарышкина, обработанное общество с подключенными к сети айфонами представляет собой идеальную мишень для цветных революций.

Глава СВР также обвинил «нарколибералов во главе с Канадой» в подрыве глобального режима наркоконтроля и заявил, что по всему миру сейчас идет процесс агрессивного размывания традиционных ценностей и отрицания авторитета, в том числе государственного, под предлогом раскрепощения людей.

Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной индивидуальной свободы. С целью ускоренного размывания понятия половой принадлежности и ценностей семьи и брака реализуются программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки

«Свойственные молодым людям категоричность суждений и поступков цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческом романе „Бесы“», — добавил Нарышкин.

Источник: «РБК»

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