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Новости25 июня 2019

РКН заблокировал крупный российский аниме-портал Anidub Ранее на сайт подала в суд компания «Синема галэкси»

РедакторЕлизавета Ежергина

Роскомнадзор заблокировал крупный российский аниме-портал Anidub. Ранее на сайт подала в суд компания «Синема галэкси», связанная с стриминговым аниме-сервисом Wakanim и издательством «Истари комикс».

«Синема галэкси» заявила, что на сайте Anidub размещен контент, правообладателем которого она является. Судебное решение о блокировке приняли еще в апреле. Оно должно было вступить в силу 31 мая, но сайт стал недоступен только 21 июня.

Представители Anidub отметили, что на момент суда с сайта удалили все материалы, принадлежащие «Синема галэкси», но ресурс все равно заблокировали. Сейчас он переехал на новый домен.

Основатель «Синема галэкси» Евгений Кольчугин рассказал, что сайты, заблокированные по его просьбе, ведут против него информационную войну и «распространяют ложь». Кольчугин также назвал Anidub нелегальным онлайн-кинотеатром, который получает деньги, показывая школьникам рекламу 1XBet и казино, а также паразитирует на авторском праве. По его словам, сейчас заблокировали уже 12 подобных ресурсов.

«Синема галэкси» подавала в суд и на другие аниме-сайты, в том числе Shikimori, Animespirit и Adultmult.

Источник: «Афиша Daily»

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