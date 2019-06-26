Уральский центр для ЛГБТ выиграл еще два суда за гомофобные комментарии в Свердловской области

Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге выиграл еще два суда за гомофобные комментарии в сети. Как сообщили The Village представители центра, жалобы были удовлетворены в Кушвинском и Первоуральском городских судах.

В каждом из постановлений сказано, что в комментариях, на которые поданы жалобы, «содержится совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации». Обоих обвиняемых приговорили к штрафу в 5 000 рублей.

По словам представителей центра, комментарий, из-за которого оштрафовали мужчину из Кушвы, до сих пор не удален — сейчас активисты занимаются этим вопросом. Второго комментария уже нет в сети.

Напомним, что о первой победе ресурсный центр сообщил 25 июня — тогда активистам удалось добиться удаления комментария из группы «Новости Шеремета „Девять с половиной“» и наказания его автора. Там же представители ЛГБТ-центра рассказали, почему эта победа важна и сколько дел они ведут сегодня.