Уральский центр для ЛГБТ выиграл еще два суда за гомофобные комментарии в Свердловской области Жалобу активистов ресурсного центра одобрили
Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге выиграл еще два суда за гомофобные комментарии в сети. Как сообщили The Village представители центра, жалобы были удовлетворены в Кушвинском и Первоуральском городских судах.
В каждом из постановлений сказано, что в комментариях, на которые поданы жалобы, «содержится совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации». Обоих обвиняемых приговорили к штрафу в 5 000 рублей.
По словам представителей центра, комментарий, из-за которого оштрафовали мужчину из Кушвы, до сих пор не удален — сейчас активисты занимаются этим вопросом. Второго комментария уже нет в сети.
Напомним, что о первой победе ресурсный центр сообщил 25 июня — тогда активистам удалось добиться удаления комментария из группы «Новости Шеремета „Девять с половиной“» и наказания его автора. Там же представители ЛГБТ-центра рассказали, почему эта победа важна и сколько дел они ведут сегодня.
Источник: Ресурсный центр для ЛГБТ
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