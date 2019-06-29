«Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, мы с удовольствием все его слушаем, но я думаю, что он заблуждается», — ответил Путин на слова Элтона Джона. По мнению президента, в России «абсолютно спокойное, непредвзятое» отношение к представителям ЛГБТ-сообщества.

Российский лидер также объяснил закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних: «Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое».



Ранее Путин заявил, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации могут жить, как они считают нужным, однако «некоторые вещи» российским властям кажутся избыточными. Президент также заявил о том, что современный либерализм себя изжил, потому что он позволяет безнаказанно убивать и насиловать.

В российской версии биографического фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне вырезали фрагменты с поцелуями и сексом мужчин, а из титров убрали слайд с фотографией музыканта с его супругом. В Минкультуры заявили, что не давали рекомендаций компании-прокатчику «Централ партнершип» об удалении сцен, однако для полной версии картины прокатное удостоверение вряд ли бы выдали.

В апреле также стало известно, что в российском дубляже новых «Мстителей» убрали упоминание свидания двух мужчин и таким образом скрыли от российских зрителей ориентацию первого открытого гея киновселенной Marvel.

Источники: Элтон Джон, «Интерфакс»

