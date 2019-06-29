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Новости29 июня 2019

Элтон Джон — о лицемерном заявлении Путина об ЛГБТ Музыкант напомнил о жесткой цензуре «Рокетмена» в России

РедакторРоман Чернянский

Британский музыкант Элтон Джон прокомментировал слова Владимира Путина о том, что российские власти не проявляют гомофобию и не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Я вижу двуличие в вашем комментарии, что вы хотите, чтобы ЛГБТ „были счастливы“, и что „у нас нет проблем с этим“. И все же российские прокатчики решили подвергнуть жесткой цензуре мой фильм „Рокетмен“, удалив все упоминания о том, что я обрел счастье в 25-летних отношениях с Дэвидом и в воспитании двух прекрасных сыновей. Мне это кажется лицемерием

Элтон джон, музыкант

Артист заявил, что гордится жизнью в той части мира, где власти признают право человека любить того, кого хочется.

«Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, мы с удовольствием все его слушаем, но я думаю, что он заблуждается», — ответил Путин на слова Элтона Джона. По мнению президента, в России «абсолютно спокойное, непредвзятое» отношение к представителям ЛГБТ-сообщества.

Российский лидер также объяснил закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних: «Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое».

Ранее Путин заявил, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации могут жить, как они считают нужным, однако «некоторые вещи» российским властям кажутся избыточными. Президент также заявил о том, что современный либерализм себя изжил, потому что он позволяет безнаказанно убивать и насиловать.

В российской версии биографического фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне вырезали фрагменты с поцелуями и сексом мужчин, а из титров убрали слайд с фотографией музыканта с его супругом. В Минкультуры заявили, что не давали рекомендаций компании-прокатчику «Централ партнершип» об удалении сцен, однако для полной версии картины прокатное удостоверение вряд ли бы выдали.

В апреле также стало известно, что в российском дубляже новых «Мстителей» убрали упоминание свидания двух мужчин и таким образом скрыли от российских зрителей ориентацию первого открытого гея киновселенной Marvel.

Источники: Элтон Джон, «Интерфакс»

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Комментарии

1 комментарий
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ААнтон

Ему указывают на конкретный факт, а он привычно в ответ начинает врать. Походу у деда уже ботокс в мозг проник, какая-то своя реальность

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