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Новости8 июля 2019

Эксперты сравнили жизнь в Москве и других мегаполисах мира PwC оценили, как изменилась российская столица за пять лет

РедакторРоман Чернянский

Консалтинговая компания PwC подготовила отчет о качестве жизни в Москве в сравнении с 11 мегаполисами мира.

Аналитики оценили, как в Москве и других городах с 2014 по 2018 год изменились четыре показателя: доступность жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровень благоустройства, развитие транспортной системы и обеспеченность коммерческой недвижимостью.

Жилье и аренда офисов

По уровню обеспеченности жильем Москва, где ежегодно строится более 3 миллионов квадратных метров (то есть 0,28 квадратного метра на одного москвича), заняла восьмое место.

По доступности жилья российская столица поднялась с восьмого на седьмое место и оказалась между Берлином и Сан-Паулу. Лидеры в этой категории — Мехико, Нью-Йорк и Сингапур. На аренду квартиры в Москве придется потратить более половины (54 %) от среднего дохода горожан — больше только в Гонконге, Шанхае, Пекине и Лондоне.

При этом Москва входит в пятерку городов с самой доступной арендой офисов — средняя ставка годовой аренды в российской столице составляет 454 доллара за квадратный метр. Из-за девальвации рубля среднегодовое снижение ставки за последние пять лет составило 18 %. Больше всего за аренду офиса придется заплатить в Лондоне (1,5 тысячи долларов за квадратный метр в год), меньше всего — в Сан-Паулу (284 доллара за квадратный метр в год).

Транспорт

По плотности улично-дорожной сети Москва находится на восьмом месте, но на втором — по вводу дорог: в прошлом году в российской столице построили 127,8 километра дорог. Первое место по этому показателю занял Пекин (132 километра), а третье — Нью-Йорк (91 километр), хотя по половине городов, представленных в исследовании, данных о вводе дорог в 2018 году вообще не представлено.

Вместе с тем Москва занимает третье место по плотности сети и станций метро, а уровень автомобилизации в российской столице ежегодно снижается в среднем на 0,3 %. По итогам прошлого года в Москве на тысячу жителей приходилось 316,6 машины — больше только в Мехико, Сан-Паулу, Берлине и Сеуле.

Благоустройство

Около 90 % жителей Москвы имеют в шаговой доступности парки и другие зоны для отдыха, что обеспечивает городу место в топ-3 по данному показателю. Также у большинства москвичей (60 %) есть культурно-досуговые объекты в шаговой доступности — по этому показателю российская столица занимает пятое место.

По числу бесплатных точек доступа Wi-Fi Москва вошла в тройку лидеров (7,3 тысячи), а по числу городских камер видеонаблюдения — в пятерку (168 тысяч). Больше всего точек бесплатного интернета — в Сингапуре и Сеуле (20 тысяч и 8,7 тысячи соответственно). В тройку по оснащению камерами попали Лондон, Пекин и Шанхай — там установлено 500 тысяч, 430 тысяч и 200 тысяч устройств видеонаблюдения соответственно.

Другие показатели

Российская столица оказалась второй по экономичности потребления холодной воды на человека — 133 литра в день. Меньше используют только жители Берлина (117 литров). Лидером по расходам воды стал Нью-Йорк, где тарифы на воду сравнимы с московскими и отличаются всего на полцента за 200 литров ежедневного потребления.

Население Москвы, по официальным данным, составляет 12,5 миллиона человек. Самый малонаселенный город в исследовании — Берлин (3,6 миллиона человек), а наиболее густонаселенный — Шанхай (26,1 миллиона человек).

Источник: пресс-служба PwC

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