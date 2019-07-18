15 июля, 11:09

В подмосковном городе Ликино-Дулёве полицейские избили и задержали активистов, протестующих против строительства мусорного полигона, ради которого собираются вырубить часть леса. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на местных жителей.

«Пригнали полицейских без опознавательных знаков — они били женщин, детей. Одна женщина уже минут 20 лежит без дыхания. Они просто перешагнули через нее и пошли дальше охранять тех, кто вырубает лес. Им дела до женщины нет», — рассказала изданию Ольга Савина.

В Ликино-Дулево побоище. "Хартия" Чайки вместе с полицией рубят лес под гигантскую свалку, бьют местных жителей. Есть задержания, люди перекрывают трассу. pic.twitter.com/1Whvbyo6tu — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 июля 2019 г.

«Скажите Путину — началась война! Нас бьют, все в крови, женщина лежит умирает, скорая не может проехать. Задержали человек пять-восемь уже. Полиция пошла дальше в лес», — добавила Ольга Басацкая.

Как рассказал «ОВД-Инфо» активист по имени Илья, одного человека бросили между двумя огромными пнями, скрутили и ударили по голове. Другую женщину опрокинули в канаву — она упала головой на спиленные ветки. По информации политика Дмитрия Гудкова, одну из пострадавших увезли с переломом позвоночника.



Активисты утверждают, что вырубка деревьев незаконна, а у компании, занимающейся строительством, на документах на вырубку — поддельные печати. По этой причине протестующие преградили рабочим дорогу. После этого вооруженные дубинками полицейские начали разгонять активистов.



Избиение полицией местных жителей продолжается. pic.twitter.com/1n9LdClLTT — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 июля 2019 г.

В знак протеста против вырубки леса протестующие перекрыли Егорьевское шоссе.

Протестующие против мусорного полигона в Ликине-Дулеве перекрыли Егорьевское шоссе в знак протеста против вырубки леса для строительства мусорного полигона.

Видео: Ольга Савинаhttps://t.co/0FOXvZCHhh pic.twitter.com/KZe4nH58WQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 15 июля 2019 г.

Протесты против строительства мусорной свалки, которой руководит «Хартия» Игоря Чайки (сына генпрокурора России), продолжаются в Ликино-Дулёве несколько месяцев. Активисты блокируют въезд в лес, где компания планирует вырубить деревья для свалки на 36,5 гектара. Столкновения с полицией происходили и ранее: так, в июне ОМОН задержал около 15 человек, одной женщине сломали ребро, жаловались активисты.



Источники: «МБХ медиа», «ОВД-Инфо», Daily Storm

