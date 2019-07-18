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Новости18 июля 2019

Полицейские снова избили противников новой свалки в подмосковном лесу. Пятерых увезли на скорой Восемь человек задержали, в том числе женщину с ребенком

РедакторРоман Чернянский

Обновлено

Недалеко от города Ликино-Дулёво продолжаются столкновения силовиков и протестующих против вырубки леса для новой свалки. Полицейские, по словам активистов, продолжают избивать местных жителей — пятерых увезли на скорой с переломами и другими травмами. Всего на месте, по оценке митингующих, около 60 правоохранителей.

Кроме того, задержаны восемь человек, в том числе женщина с ребенком. Сейчас, по словам участницы митинга Ольги Басацкой, на месте остались около 30–40 протестующих и примерно 60 полицейских. «Силовики просто нас бьют! Они опять не представились, сюда приехал некий полковник полиции Олег Викторович, он не назвал свою фамилию, но правоохранители выполняют его распоряжения», — добавила активистка.

15 июля, 11:09

В подмосковном городе Ликино-Дулёве полицейские избили и задержали активистов, протестующих против строительства мусорного полигона, ради которого собираются вырубить часть леса. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на местных жителей.

«Пригнали полицейских без опознавательных знаков — они били женщин, детей. Одна женщина уже минут 20 лежит без дыхания. Они просто перешагнули через нее и пошли дальше охранять тех, кто вырубает лес. Им дела до женщины нет», — рассказала изданию Ольга Савина.

«Скажите Путину — началась война! Нас бьют, все в крови, женщина лежит умирает, скорая не может проехать. Задержали человек пять-восемь уже. Полиция пошла дальше в лес», — добавила Ольга Басацкая.

Как рассказал «ОВД-Инфо» активист по имени Илья, одного человека бросили между двумя огромными пнями, скрутили и ударили по голове. Другую женщину опрокинули в канаву — она упала головой на спиленные ветки. По информации политика Дмитрия Гудкова, одну из пострадавших увезли с переломом позвоночника.

Активисты утверждают, что вырубка деревьев незаконна, а у компании, занимающейся строительством, на документах на вырубку — поддельные печати. По этой причине протестующие преградили рабочим дорогу. После этого вооруженные дубинками полицейские начали разгонять активистов.

В знак протеста против вырубки леса протестующие перекрыли Егорьевское шоссе.

Протесты против строительства мусорной свалки, которой руководит «Хартия» Игоря Чайки (сына генпрокурора России), продолжаются в Ликино-Дулёве несколько месяцев. Активисты блокируют въезд в лес, где компания планирует вырубить деревья для свалки на 36,5 гектара. Столкновения с полицией происходили и ранее: так, в июне ОМОН задержал около 15 человек, одной женщине сломали ребро, жаловались активисты.

Источники: «МБХ медиа», «ОВД-Инфо», Daily Storm

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