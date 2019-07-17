6 февраля, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости17 июля 2019

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию ЛГБТ-активистам за отказ в регистрации их организаций Суд признал нарушение свободы объединений и запрета на дискриминацию

РедакторРоман Чернянский

Европейский суд по правам человека присудил в общей сложности 42,5 тысячи евро ЛГБТ-активистам, пожаловавшимся на отказ российских властей зарегистрировать их правозащитные организации.

Жалобы, объединенные в дело «Жданов и другие против России», касались московского «Движения за брачное равноправие», «Прайд-хауса в Сочи» и тюменского «Радужного дома».

Как отметили в Страсбурге, организациям отказывали в регистрации преимущественно из-за того, что большинство россиян неодобрительно относятся к ЛГБТ, а чиновники считают гомосексуальность аморальной. В итоге суд признал, что российские власти виновны в нарушении свободы объединений и в дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

В то же время суд большинством голосов отклонил жалобы одного из заявителей Николая Алексеева, который оскорблял судей ЕСПЧ в соцсетях за решение по другому делу. Поведение ЛГБТ-активиста признали злоупотреблением правом на жалобу. Тем не менее трое судей из семи с таким решением не согласились и выразили опасение, что оно окажет негативное влияние на свободу слова.

Летом 2017 года ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде. Также в Страсбурге неоднократно признавали незаконными запреты гей-парадов в России.

Источник: ЕСПЧ

Share
2
скопировать ссылку

Читайте также:

«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию
«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул РоссиюThe Village записал историю тридцатилетнего спортсмена Амира, который ради спасения собственной жизни сбежал сперва из Ставрополя в Москву, а после — в Лондон
215
«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию

«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию The Village записал историю тридцатилетнего спортсмена Амира, который ради спасения собственной жизни сбежал сперва из Ставрополя в Москву, а после — в Лондон

Банды охотятся на геев через приложения для знакомств. Новое нападение — в центре Москвы
Банды охотятся на геев через приложения для знакомств. Новое нападение — в центре МосквыПохожая схема вымогательства замечена в Петербурге и Саратове
31
Банды охотятся на геев через приложения для знакомств. Новое нападение — в центре Москвы

Банды охотятся на геев через приложения для знакомств. Новое нападение — в центре Москвы Похожая схема вымогательства замечена в Петербурге и Саратове

Элтон Джон — о лицемерном заявлении Путина об ЛГБТ

Музыкант напомнил о жесткой цензуре «Рокетмена» в России

1

Элтон Джон — о лицемерном заявлении Путина об ЛГБТ Музыкант напомнил о жесткой цензуре «Рокетмена» в России

Россиянка покинула страну из-за сталкера и выиграла дело в ЕСПЧ. Полиция отказывала ей в помощи

В Страсбурге вынесли первое постановление против России по делу о домашнем насилии и дискриминации женщин

1

Россиянка покинула страну из-за сталкера и выиграла дело в ЕСПЧ. Полиция отказывала ей в помощи В Страсбурге вынесли первое постановление против России по делу о домашнем насилии и дискриминации женщин

Комментарии

2 комментария
Показать все
РЧРоман Чернянский

Как, простите, ЕСПЧ ущемляет права «нормальных» людей?

И как вы определяете «девиантов»? Вот рыжие — девианты? Рыжих людей на планете меньше, чем тех, кто гомосексуален или имел гомосексуальный опыт. С ними как быть, чтобы они вас не ущемили часом?

#
0
Комментировать

Тэги

Сюжет

Люди

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду

Первая полоса

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людейОбъясняем, что делать
0
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей Объясняем, что делать

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом
0
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митингРазбираемся с экспертами
0
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг Разбираемся с экспертами

13 флисок для переменчивой погоды
13 флисок для переменчивой погоды
0
13 флисок для переменчивой погоды

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду
Большой гид по сноубордуКак выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься
0
Большой гид по сноуборду

Большой гид по сноуборду Как выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
0
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Лучшие события в городе прямо сейчас
Лучшие события в городе прямо сейчасЗимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю
0
Лучшие события в городе прямо сейчас

Лучшие события в городе прямо сейчас Зимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-роллеЧто слушать, читать и смотреть на этой неделе
0
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле Что слушать, читать и смотреть на этой неделе

Коллекция детской одежды adidas и Lego
Коллекция детской одежды adidas и LegoПонравится и взрослым, и самым маленьким
0
Коллекция детской одежды adidas и Lego

Коллекция детской одежды adidas и Lego Понравится и взрослым, и самым маленьким

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
0
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

Как выбрать расческу
Как выбрать расческуИ правильно расчесывать волосы
1
Как выбрать расческу

Как выбрать расческу И правильно расчесывать волосы

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
0
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)
0
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждаютКак задерживали и избивали протестующих в Москве
0
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают Как задерживали и избивали протестующих в Москве

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метроА к некоторым приходят домой
5
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
0
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что покупать в летней коллекции H&M Studio
Что покупать в летней коллекции H&M StudioПайетки, экокожа и бахрома
0
Что покупать в летней коллекции H&M Studio

Что покупать в летней коллекции H&M Studio Пайетки, экокожа и бахрома

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-мИ выжили
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м И выжили

Москва после суда над Алексеем Навальным
Москва после суда над Алексеем НавальнымСторонники политика выходят на улицы города
0
Москва после суда над Алексеем Навальным

Москва после суда над Алексеем Навальным Сторонники политика выходят на улицы города

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»Собрали мемы о процессе над оппозиционером
0
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка» Собрали мемы о процессе над оппозиционером

Подпишитесь на рассылку