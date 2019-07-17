ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию ЛГБТ-активистам за отказ в регистрации их организаций Суд признал нарушение свободы объединений и запрета на дискриминацию
Европейский суд по правам человека присудил в общей сложности 42,5 тысячи евро ЛГБТ-активистам, пожаловавшимся на отказ российских властей зарегистрировать их правозащитные организации.
Жалобы, объединенные в дело «Жданов и другие против России», касались московского «Движения за брачное равноправие», «Прайд-хауса в Сочи» и тюменского «Радужного дома».
Как отметили в Страсбурге, организациям отказывали в регистрации преимущественно из-за того, что большинство россиян неодобрительно относятся к ЛГБТ, а чиновники считают гомосексуальность аморальной. В итоге суд признал, что российские власти виновны в нарушении свободы объединений и в дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
В то же время суд большинством голосов отклонил жалобы одного из заявителей Николая Алексеева, который оскорблял судей ЕСПЧ в соцсетях за решение по другому делу. Поведение ЛГБТ-активиста признали злоупотреблением правом на жалобу. Тем не менее трое судей из семи с таким решением не согласились и выразили опасение, что оно окажет негативное влияние на свободу слова.
Летом 2017 года ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде. Также в Страсбурге неоднократно признавали незаконными запреты гей-парадов в России.
Источник: ЕСПЧ
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Комментарии
Как, простите, ЕСПЧ ущемляет права «нормальных» людей?
И как вы определяете «девиантов»? Вот рыжие — девианты? Рыжих людей на планете меньше, чем тех, кто гомосексуален или имел гомосексуальный опыт. С ними как быть, чтобы они вас не ущемили часом?
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