Европейский суд по правам человека присудил в общей сложности 42,5 тысячи евро ЛГБТ-активистам, пожаловавшимся на отказ российских властей зарегистрировать их правозащитные организации.

Жалобы, объединенные в дело «Жданов и другие против России», касались московского «Движения за брачное равноправие», «Прайд-хауса в Сочи» и тюменского «Радужного дома».

Как отметили в Страсбурге, организациям отказывали в регистрации преимущественно из-за того, что большинство россиян неодобрительно относятся к ЛГБТ, а чиновники считают гомосексуальность аморальной. В итоге суд признал, что российские власти виновны в нарушении свободы объединений и в дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

В то же время суд большинством голосов отклонил жалобы одного из заявителей Николая Алексеева, который оскорблял судей ЕСПЧ в соцсетях за решение по другому делу. Поведение ЛГБТ-активиста признали злоупотреблением правом на жалобу. Тем не менее трое судей из семи с таким решением не согласились и выразили опасение, что оно окажет негативное влияние на свободу слова.