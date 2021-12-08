«Защита мурала — дело чести»: «Я живу в квартире Хармса» История Даниила Петрова, который защищает портрет Даниила Хармса на своем доме
Даниил Петров живет в Петербурге, на улице Маяковского, 11, — в квартире, где провел последние годы жизни Даниил Хармс. Здесь писателя арестовали в августе 1941 года — по доносу, за якобы распространение «клеветнических и пораженческих настроений». Он умер от истощения в блокадную зиму 1942-го в психиатрическом отделении больницы при «Крестах».
В ночь на 2 февраля 2016 года уличные художники Паша Кас и Павел Мокич изобразили на фасаде дома на Маяковского портрет Хармса. В городе есть консенсус: этот мурал — произведение искусства, едва ли не лучшее в своем жанре в Петербурге. Но недавно Дзержинский районный суд постановил: портрет следует устранить.
Жильцы дома, в том числе Даниил Петров, пытаются защитить мурал, заключив мировое соглашение с властями. В интервью The Village Даниил рассказал, почему защитники портрета выбрали тактику компромисса, а не конфронтации; а заодно — о повседневной жизни в «квартире Хармса».
Биографическая справка
Я учился на филологическом факультете ЛГУ, плюс у меня есть диплом Финэка (Университет экономики и финансов. — Прим. ред.). По роду занятий с 1993 года профессиональный управленец, с 2013-го — предприниматель в области логистики и информационных технологий.
Защищая портрет Хармса, мы далеки от желания идти на конфликт. Мы ищем компромисс с исполнительными органами власти. Вся наша активность направлена исключительно на согласование портрета. Мы не выдвигаем политических требований, направленных на конфронтацию с властью. Если бы в 2016 году вместо лозунгов в стиле «Манкурты!!!», «Северная Корея!!!», «Сатрапы из ГУЛАГа!!!» псевдозащитники занялись официальным согласованием росписи, теперь не пришлось бы искать лазейку в законодательстве. Тех, кто сейчас занимается камланиями, я очень прошу прекратить: вы сделаете только хуже, закрыв все пути к согласованию.
О квартире
До войны это была единая квартира № 8, в которой жила семья Ювачёвых. Считается, что в комнате, в которой мы сейчас находимся, обитал Даниил Хармс. В войну ту часть дома, где находится мурал, частично обрушила бомба. Здание восстановили, а в 1960-х, во время капремонта, перестроили, поделив и уплотнив квартиры. Видимо, поэтому тут такая абсурдная нумерация: например, в нашей парадной на десять квартир набор номеров от пятой до 75-й (есть даже квартира с номером через запятую: 6,5). Квартиру № 8 поделили на две: одна осталась с прежним номером, а другая, с «комнатой Хармса», стала № 58.
Мой дед, искусствовед Всеволод Николаевич Петров, дружил с Хармсом. Когда в шестидесятых пришло время получать квартиру, он, по семейному преданию, 40 раз ходил к Михаилу Аникушину, который на тот момент был не только прекрасным скульптором, но и функционером (с 1962 года М. К. Аникушин возглавлял правление Ленинградского отделения Союза художников. — Прим. ред.). Дед просил именно ту квартиру, в которой жил его друг и откуда того в 1941-м забрали в «Кресты». Аникушин, видимо, сжалился — таким образом квартира и досталась нашей семье.
Мне было семь лет, когда дед умер (в 1978 году. — Прим. ред.). Но я его хорошо помню. В этой комнате находился его кабинет (она у нас так и называется — «кабинет»). Она практически не изменилась: рояль так и стоит, письменный стол из красного дерева… Вот разве что обои были зеленые.
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В 2016 году журналист Полина Еременко специально для The Village записала интервью с другим жителем «квартиры Хармса» — художником Николаем Котляревским. Он — отчим Даниила Петрова. Художник рассказал: «В советские годы Хармс был полузапретным, никто о нем не знал, было тихо, но с перестройкой развелось уж очень много хармсоведов и стало тошно: они атакуют, домофон пиликает без конца. Я, к счастью, мало знаю, больше жена моя отвечала на их вопросы. Допытывались, не осталось ли здесь чего-то от Хармса. Осталось только несколько его прижизненных фотографий: Хармс с трубкой, Хармс с кем-то еще. Лежат у меня в конверте, я их даю иногда на выставки, с возвратом».
О Хармсе
Кстати, это дед настоял, чтобы меня назвали Даниилом в честь Хармса. Противились ли родители — история умалчивает. Знаю только, что свои первые четыре месяца я жил вообще без имени, шли споры. Сейчас имя Даниил стало распространенным, а тогда было довольно редким (знаю только одного ровесника-тезку) и всегда вызывало интерес.
В моем детстве до́ма, естественно, были книги Хармса — как, впрочем, и у многих в Ленинграде (да и вообще в Советском Союзе). Хармс же был известным детским автором. Его стихи издавали, их читали в том числе в детских садах — его никогда не запрещали. Другое дело — условно «взрослые» произведения. Их тоже не запрещали, но и в свободном доступе книг не было. Я познакомился с ними во второй половине 1980-х. И, конечно, это два совершенно разных автора.
Мы периодически общаемся с родственниками Хармса — это прямые потомки Ивана Павловича Ювачёва, они живут в Петербурге. Мы познакомились на презентации его дневников (десятитомное собрание дневников, которые вел отец Даниила Хармса, с 2016 по 2020 год опубликовало издательство «Галеев-галерея». — Прим .ред.). Иван Павлович — человек потрясающей судьбы, гораздо более интересной, чем у Хармса. Он был народовольцем, готовил покушение на Александра III, за что его приговорили к смертной казни, которую заменили на 15 лет каторги. Его дневники — великолепная история повседневности последней четверти XIX и начала XX веков.
О мурале
Мурал с портретом Хармса появился на доме в 2016 году. Помню свои ощущения: иду и вдруг вижу — какая красота! Вскоре стало известно, что мурал хотят закрасить. Но тогда портрет защитил [бывший губернатор] Полтавченко. И вместо того, чтобы быстро согласовать роспись, все успокоились. А в 2017 году в городе приняли постановление, которое в принципе запрещает размещение любых изображений на фасадах. Закон на самом деле правильный, потому что кому-то нравится Хармс, кому-то — Моргенштерн, а кому-то — Сталин.
[2 марта 2020 года на портале «Наш Санкт-Петербург»] появилась жалоба на мурал. Администрация Центрального района сразу вынесла предписание нашему ТСЖ (чиновники не могут сами сразу закрасить портрет, потому что собственники жилья — мы). Положенный срок прошел, последовало второе предписание. Дальше — третье, финальное. После этого появился неиллюзорный риск, что на администрацию подадут иск. Они были вынуждены обратиться за решением в суд.
Мы общались с разными представителями администрации, и я понял, что они действуют исключительно в правовом поле, но совершенно не против Хармса, у них нет желания закрасить мурал, просто и другого выхода — нет.
О жильцах
В доме провели собрание собственников, большинство высказалось за сохранение мурала. Администрация Центрального района, которой принадлежит 11% площадей в здании, воздержалась, заняв нейтральную позицию. Есть жильцы, которые выступают против портрета и даже жаловались на него еще до Фатимы (автор анонимной жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург», после которой районная администрация выдала ТСЖ предписание закрасить Хармса, обозначил себя как «Фатима». — Прим. ред.). Но там, по-моему, дело не в Хармсе, а в личном конфликте с нашим ТСЖ.
Защитой мурала занимается костяк жильцов дома, в том числе председатель ТСЖ Екатерина, которой выписали штраф (впрочем, минимальный) за неисполнение предписаний. В моем же случае защита мурала, как бы это пафосно ни звучало, — дело чести. История моей семьи связана с Хармсом, я живу в бывшей квартире Хармса, да еще и ношу имя Даниил Ивановича. Как же иначе? Все, кто меня знают, потом спросят: «А ты-то где был?»
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В 2015 году The Village выпустил материал про жилой комплекс «Новая Охта». Улицы в микрорайоне названы в честь «детских» авторов — в том числе Даниила Хармса. Некоторым жильцам это не понравилось, и они планировали бороться за переименование: «„Улица Даниила Хармса“ категорически не нравится. Человек, который в блокаду говорил, что „лучше бы сдали город немцам“ и что если бы ему дали автомат, он бы расстреливал наших солдат… (речь о распространившейся в последние годы версии о „пронемецких“ симпатиях Даниила Хармса. Основанием для нее стало обвинительное заключение, составленное сержантом госбезопасности Бурмистровым 21 августа 1941 года. Исследователи указывают на сомнительность источника. — Прим. ред.) Улица не может носить имя такого человека». Даниил Петров комментирует: «Симптоматическая история. У нас огромное количество улиц названо в честь душегубов — в прямом смысле слова: всякие Белы Куны, Дыбенки, Войковы и прочие уничтожили тысячи людей. И это как будто никого не беспокоит. В отличие от Хармса — причем на крошечной улице, где три с половиной дома».
О защите
Сейчас мы работаем по двум направлениям. Первое — уличная активность: чтение стихов, встреча гидов и так далее. Это привлекает внимание общественности. Второе — бюрократическое. Мы подали апелляционную жалобу в городской суд. Наш аргумент: мурал появился в 2016 году, а постановление — в 2017-м. Если суд решит не в нашу пользу, предпримем еще какие-нибудь действия.
Правда, мы столкнулись с тем, что КГА категорически не хочет согласовывать мурал. И их позицию я тоже могу понять. Они просто откроют ящик Пандоры — их же потом за это уничтожат. Понимаете, Хармс явно не самая великая личность России. Его согласуют — на следующий день в КГА придут с Бродским, с Достоевским, которых тоже закрасили, а потом, чего доброго, и Стаса Михайлова какого-нибудь захотят увековечить.
На прошлой неделе депутату Борису Вишневскому удалось организовать встречу с главным художником Петербурга Алексеем Моором. Конкретных договоренностей нет, но мы обсуждали, например, такое решение. КГА с «Ленсветом» делают огромный проект по световым проекциям, он выглядит просто шикарно. Если мурал не согласуют, такое решение (световая проекция Хармса на фасаде дома. — Прим .ред.) было бы хоть и неполным, но компромиссом.
Мы также рассматривали альтернативу с закрашиванием нынешнего мурала, получением техзадания от КГА и воссозданием портрета. Но в Институте исследования стрит-арта мне сказали, что это невозможно. Это же фасад — а на фасаде рисовать нельзя.
У нас есть документ из Русского музея, что этот мурал — произведение искусства: его организовала одна из жительниц, она же обеспечила письмо в поддержку изображения от Союза писателей. По идее, с этой справкой мы можем пойти в комитет по охране памятников. Но я не думаю, что они возьмут мурал под охрану. У нас, конечно, не прецедентное право, но все равно прецедент никто не хочет создавать.
В общем, мы ищем способ оставить изображение. Надеемся, или суд, или администрация, или мы все вместе придем к мировому соглашению, ведь изображение Хармса на доме уже стало достопримечательностью.