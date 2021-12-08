О квартире

До войны это была единая квартира № 8, в которой жила семья Ювачёвых. Считается, что в комнате, в которой мы сейчас находимся, обитал Даниил Хармс. В войну ту часть дома, где находится мурал, частично обрушила бомба. Здание восстановили, а в 1960-х, во время капремонта, перестроили, поделив и уплотнив квартиры. Видимо, поэтому тут такая абсурдная нумерация: например, в нашей парадной на десять квартир набор номеров от пятой до 75-й (есть даже квартира с номером через запятую: 6,5). Квартиру № 8 поделили на две: одна осталась с прежним номером, а другая, с «комнатой Хармса», стала № 58.

Мой дед, искусствовед Всеволод Николаевич Петров, дружил с Хармсом. Когда в шестидесятых пришло время получать квартиру, он, по семейному преданию, 40 раз ходил к Михаилу Аникушину, который на тот момент был не только прекрасным скульптором, но и функционером (с 1962 года М. К. Аникушин возглавлял правление Ленинградского отделения Союза художников. — Прим. ред.). Дед просил именно ту квартиру, в которой жил его друг и откуда того в 1941-м забрали в «Кресты». Аникушин, видимо, сжалился — таким образом квартира и досталась нашей семье.

Мне было семь лет, когда дед умер (в 1978 году. — Прим. ред.). Но я его хорошо помню. В этой комнате находился его кабинет (она у нас так и называется — «кабинет»). Она практически не изменилась: рояль так и стоит, письменный стол из красного дерева… Вот разве что обои были зеленые.