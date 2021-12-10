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Личный опыт10 декабря 2021

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс

В начале 2021 года семья Александра Серебрякова — основателя мебельной мастерской «ЦЕХ» — переехала из Москвы в Петербург. Одним из первых проектов Александра и его жены Светланы в новом городе стал ремонт класса в школе сына. Им удалось объединить школьную администрацию и родителей, подготовить дизайн-проект. Если первый класс школьники провели в тоскливом сером интерьере, то, придя во второй, увидели новое пространство в бело-желтых тонах с визуально выделенной «зоной учителя», новыми партами, икеевской системой хранения и местом для настольных игр.

В интервью The Village Александр рассказал, как удалось (относительно) недорого преобразить класс и в чем разница между петербургскими и московскими родителями.

Александр Серебряков — выпускник Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. Руководитель собственной мебельной мастерской »ЦЕХ». Лауреат национальной премии в области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль». Участвовал в реставрационном проекте «Терем Асташово» (гостиница и музей в Костромской области).

В начале 2021-го наш сын пошел в первый класс школы № 29 на Васильевском острове. В этом году ей исполнилось 65 лет. Возможно, это первая школа, которую построили в Ленинграде после войны (здание возвели в 1956 году по проекту архитектора Льва Хидекеля. — Прим. ред.). Прекрасная школа, хорошие учителя и администрация, нам все понравилось.

Но вот мебель в классе была старая. Я как-то приехал ее регулировать: не хватало болтов, резьба гаек стерлась, повсюду зацепы на фанере. У девчонок — постоянно колготки порванные. Родители шутили, что дешевле сделать ремонт в помещении, чем регулярно покупать колготки. Протертый линолеум, стены навевают тоску, за окном ночь, внутри все серое — и в таком интерьере проходит детство.

Зачем ремонтировать класс

В конце учебного года на встрече с директором стало понятно, что бюджета на ремонт класса у школы нет (в первую очередь это было связано с коронавирусом). Мы долго обсуждали с другими родителями, можем ли сами отремонтировать класс, хотим ли? В классе — 28 детей. Большинство родителей на тот момент решили, что они не должны вкладывать силы, время и средства в обустройство школы. На самом деле такую позицию — когда человек считает, что ему во всем обязано государство — я наблюдаю и в других сферах жизни в Петербурге. В Москве такого меньше: там больше людей готово брать на себя ответственность и что-то решать. Но это мой частный опыт.

Обсуждая возможность ремонта с директором, преподавателями и другими родителями, я привел в пример проекты московских коллег Лены и Кирилла Чебурашкиных (основатели Cheburdesign. — Прим. ред.), которые профессионально занимаются дизайном детских пространств. В итоге всё-таки решились делать, тем более школа поддержала ремонт собственными трудовыми ресурсами. А мы сделали минимальный — без сложных решений — дизайн-проект, купили краску, линолеум и нашли средства на замену парт.

Как недорого организовать «детский» интерьер

Ремонт начался в июле и закончился в середине августа, но, конечно, работы шли не все время — думаю, в совокупности они заняли две недели. Почти ничего из отделки не демонтировали, только сняли отслаивающуюся краску и линолеум. Пространство организовали при помощи цвета, сделав «зону учителя» более темной. Этот прием мы с женой отметили на найденных в Сети фото нескольких понравившихся классов. Получился акцент на человеке и на том, что происходит на доске; а пространство с учениками — более теплое, светлое, яркое. Обогатили интерьер малыми средствами. Цвета подбирали, основываясь на рекомендациях для детских образовательных помещений.

Система хранения желтого и белого цветов — из IKEA, эту идею мы позаимствовали у Лены и Кирилла Чебурашкиных. Показалось, это единственный вариант по соотношению цена-качество: система — износостойкая, ее легко мыть. У каждого ребенка — по два ящика, в них хранятся предметы для ИЗО, уроков технологии и личные вещи. Такие детали, мне кажется, организуют ребенка: он увереннее себя чувствует, а оттого и учится по-другому.

Между двумя шкафами находится зона отдыха со столиком для игр. На перемене или продленке туда можно подойти, пообщаться. Хотели там же разместить мягкие пуфики, но пространства не хватило. Из того, что еще не получилось, — потолок: он остался в прежнем виде, только убрали лишние провода. А стол учителя попробуем заменить в следующем году.

Как найти школьную мебель

Вообще, поменять мебель очень важно. Наряду с цветом это залог хорошего интерьера. Мы долго искали подходящие парты, подбирали оптимальное предложение. Получилось закупить у производителя, а не в торговой сети, это дешевле и позволило успеть в срок [до 1 сентября]. На рынке — большое количество школьной мебели, которую создают по проектам из 1990-х или советского прошлого. Они ужасны по дизайну. А так как я по образованию дизайнер-мебельщик, то не мог себе позволить купить подобные парты. По цене разница с более-менее приятными моделями — одна-полторы тысячи рублей за комплект парта-стул; при этом современный дизайн, эргономичные сиденья из клееной фанеры. В итоге мы остановились на питерской фабрике «Мебелетта» (тем более в некоторых классах школы уже стояли их парты): у них недорогая и приятно сделанная мебель.

Сколько стоит ремонт в классе

Расходные материалы — краска и линолеум, кисти, валики, скотч — стоили 65 тысяч рублей. Парты и стулья — 112 тысяч. Если поделить на всех учеников, сумма получалась небольшая, но все же неподъемная для многих семей. В итоге мы предложили родителям скинуться поровну на ремонт, а на мебель «кто сколько может», озвучив стоимость и минимального, и «красивого» вариантов. Я считаю, возможность поучаствовать в таком важном деле должна быть у каждого. Оплата остатка стоимости более дорогих парт и икеевской системы хранения — частная инициатива нескольких семей.

Мы постоянно старались минимизировать смету и, когда озвучили итоговую цифру, оказалось, что вложить по две-три тысячи рублей на ремонт, а через несколько месяцев столько же на мебель, могут себе позволить почти все. Это не такая критичная сумма, когда вкладываешься в будущее своего ребенка.

Как объединить родителей

В ходе проекта родители помогали чем могли: кто организовывал закупку мебели, кто контролировал качество работ, кто помогал в сборке IKEA, кто вел бухгалтерию. Все участвовали в обсуждении. В итоге мы пришли к потрясающей сплоченности родительской команды. Если в начале года был постоянный подсчет средств и препирательства, какие подарки покупать и кому это надо, то сейчас в классе очень позитивная атмосфера. Все прекрасное рождается в муках. Люди начали по-новому друг к другу относиться, когда поняли, что вместе могут что-то сделать.

Педагог, которая работает с нашим классом, говорит, что другие учителя ходят к ней на экскурсии. И наш класс, надеюсь, повлиял на решение администрации района о ремонте всей школы, который планируют запустить в следующем году.

Фотографии: Александр Серебряков

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