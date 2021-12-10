Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс

Как недорого организовать «детский» интерьер

Ремонт начался в июле и закончился в середине августа, но, конечно, работы шли не все время — думаю, в совокупности они заняли две недели. Почти ничего из отделки не демонтировали, только сняли отслаивающуюся краску и линолеум. Пространство организовали при помощи цвета, сделав «зону учителя» более темной. Этот прием мы с женой отметили на найденных в Сети фото нескольких понравившихся классов. Получился акцент на человеке и на том, что происходит на доске; а пространство с учениками — более теплое, светлое, яркое. Обогатили интерьер малыми средствами. Цвета подбирали, основываясь на рекомендациях для детских образовательных помещений.

Система хранения желтого и белого цветов — из IKEA, эту идею мы позаимствовали у Лены и Кирилла Чебурашкиных. Показалось, это единственный вариант по соотношению цена-качество: система — износостойкая, ее легко мыть. У каждого ребенка — по два ящика, в них хранятся предметы для ИЗО, уроков технологии и личные вещи. Такие детали, мне кажется, организуют ребенка: он увереннее себя чувствует, а оттого и учится по-другому.

Между двумя шкафами находится зона отдыха со столиком для игр. На перемене или продленке туда можно подойти, пообщаться. Хотели там же разместить мягкие пуфики, но пространства не хватило. Из того, что еще не получилось, — потолок: он остался в прежнем виде, только убрали лишние провода. А стол учителя попробуем заменить в следующем году.