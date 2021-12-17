В ДТП гибнут все: автомобилисты, пешеходы, велосипедисты. Инициатива Ghost Bike подсвечивает не самую лучшую ситуацию с безопасностью велосипедистов в Нью-Йорке, на дорогах которого гибнут по полтора-два десятка велосипедистов в год, устанавливая своеобразные памятники в местах гибели велосипедистов (на фото — Бруклин). По программе Vision Zero в городе начали появляться велодорожки, но в недостаточном количестве, чтобы обеспечить абсолютное безопасность движения на велосипеде — с 2014 года число фатальных инцидентов с велосипедистами, увы, только растет

Мировой опыт и статистика

При расчете размеров штрафов мы с командой ориентировались на опыт стран и городов, где достигнуты наибольшие успехи в борьбе со смертностью в ДТП — Токио, Стокгольм, Копенгаген, Осло, Хельсинки, Берлин и Минск.

Мы сравнили размер штрафов в этих городах со средней заработной платой в месяц после вычета налогов. Города разделились на три группы: в Берлине штраф составляет почти 3 % от средней зарплаты, а в Минске и Токио — около 5 %; в Стокгольме, Копенгагене и Хельсинки — около 13 % от средней зарплаты; в Осло — почти 30 %. Скидок на оплату штрафа в этих городах нет.

Штрафы, конечно, не панацея. Они касаются в общем добропорядочных водителей и для них были бы достаточной мерой предупреждения. Но есть и такие нарушители, которых штрафы, к сожалению, не останавливают. Именно для них в качестве наказания я предложила обязательные работы или административный арест, а если скорость превышена на 60 километров в час — лишение водительских прав. Например, если бы на улице с ограничением 60 километров в час стритрейсер набрал скорость 140 — он получил бы административный арест от 10 до 15 суток и лишение прав на год.

Как в Мосгордуме прошло обсуждение и голосование по моему законопроекту

Депутаты в России — довольно специфическая аудитория. В Мосгордуме все еще не так плохо, как в Госдуме: здесь много реальной оппозиции, большинство не получают зарплату, нет служебных квартир и депутатской неприкосновенности. Эта часть депутатов готова обсуждать разные проблемы и слушать мнение друг друга. Мосгордума исполняет роль трибуны, потому что любая инициатива, внесенная оппозицией, заканчивается отказом «Единой России» голосовать либо ее голосами против. Если единороссы участвуют в дискуссиях, они сливаются в стройный хор одного мнения, транслируемого сверху. Мнение коллег-депутатов в вопросе нулевой смертности серьезно искажено наличием бесплатных и безлимитных служебных автомобилей, отсутствием базовых знаний по урбанистике. Некоторые коллеги привыкли прислушиваться к небольшим, но громким группам активистов.

Так что депутаты говорили о чем угодно, только не о сути законопроекта. Простую мысль «не гоняйте и не будете платить высокий штраф» до них донести не удалось.

Одни обвиняли меня в том, что я не автолюбитель и потому не знаю ситуации на дорогах. Другие — в том, что я хочу обобрать москвичей, у которых при условии наличия машины, оказывается, совсем нет денег на уплату штрафа. Депутаты говорили и о неисправных тормозах, и о разном весе автомобилей как главных причинах ДТП. Все это происходит от базовой неосведомленности о причинах. Заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев вообще заявил, что неважно, насколько разумны мои аргументы, ведь я продвигаю ЛГБТК-повестку. Я хочу донести, что штрафы как раз-таки не должны быть всем по карману: если вы можете регулярно нарушать и спокойно платить штрафы, значит, закон не работает.

Единственный отзыв по делу прозвучал на профильной комиссии. К дистанционному заседанию комиссии подключился представитель дептранса и сказал, что в целом я работаю в правильном направлении, но предложила слишком радикальный проект. В дептрансе хотят вернуть нештрафуемый порог хотя бы в 10 километров в час, каким он был до 2013 года, но натыкаются на противодействие МВД.

В итоге я оказалась единственным депутатом, проголосовавшим за законопроект. Шестнадцать коллег были против, еще трое воздержались. 25 вообще не голосовали.

Да, результаты голосования оказались для меня малоприятными. Депутаты с первого раза не смогли воспринять идею использования повышения штрафов для того, чтобы люди не превышали скорость. Во время заседания мне было просто страшно из-за того, насколько глубоко в сознание тех, кто не представляет себе жизнь без машины, проникла установка о том, что штраф — это всего лишь плата за скорость.