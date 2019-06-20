Когда поднимут зарплаты?

Я не понимаю, откуда информация про зарплаты в 10 тысяч: мы довели МРОТ до прожиточного минимума — 11 280 рублей. Если кто-то получает меньше — это предмет для разбирательства контролирующих инстанций, или человек работает на полставки.



Рост зарплат есть. В 2017 году заработная плата в экономике была 33,2 тысячи рублей, а в этом году уже почти 44 тысячи, последние месяцы — 45 тысяч. Я хочу, чтобы на меня люди не сердились за то, что у них нет таких зарплат, — это естественное дело. Я говорю о средних цифрах.