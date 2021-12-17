В честь дня курьера Delivery Club утроил чаевые доставщикам Выяснили, как часто и сколько чаевых получают курьеры
В пятницу, 17 декабря, в России отмечается неофициальный праздник — день курьера. В этот день в 1796 году император Павел I учредил фельдъегерскую службу, работники которой доставляли по нужным адресам важные государственные документы.
Сейчас курьеры перевозят буквально все — от еды до цветов и бытовой техники. В честь праздника сервис Delivery Club утроит чаевые, которые курьеры получат от клиентов 17 декабря.
The Village поговорил с курьерами и представителями компаний «Яндекс.Еда», Delivery Club и Dostavista о том, как часто сотрудники службы доставки получают дополнительное вознаграждение и какую часть от их зарплаты составляют чаевые.
Delivery Club
Функция чаевых появилась в Delivery в начале 2020 года. После доставки заказа в приложении появляется иконка с выбором суммы (50, 100 или 150 рублей), также пользователь может ввести другую сумму вознаграждения.
Представители Delivery Club рассказали The Village, что еженедельно клиенты по всей России оставляют курьерам свыше миллиона рублей в качестве благодарности. При этом, 75 % пользователей приложения оставляют курьерам 50 рублей, 20 % — 100 рублей, еще 5% — более 100 рублей. Больше всего вознаграждений курьеры получают в Калининграде (25 % от всех заказов по городу), в Москве доля заказов с чаевыми составляет 22,5 %.
«Точно определить, какую часть вознаграждения курьер получает чаевыми мы, к сожалению, не можем», — говорят сотрудники Delivery.
Это связано с тем, что доставщики сами определяют свой график. Заработок курьеров зависит от того, по какому расписанию они работает и сколько доставили заказов. Все чаевые переводятся курьеру без комиссии.
Dostavista
Компания ввела электронные чаевые в июле 2021 года. Для этого она использует CloudTips — программу безналичных чаевых от банка Тинькофф и сервиса платежей CloudPayments. Сумму вознаграждения можно указать самостоятельно или выбрать из предложенных вариантов, а оплатить — картой, Apple Pay или Google Pay.
По словам директора по развитию Dostavista Татьяны Борзых, клиенты могут отправить онлайн-чаевые в течение недели с даты завершения заказа. Сразу после перевода курьер получает смс, где написана сумма чаевых и ссылка для их получения в личном кабинете CloudTips. Вывод денег можно сделать на карту банка в любое время. Налоги или проценты компания с них не взимает.
По словам Борзых, в декабре общая сумма чаевых, которые получили курьеры-партнеры Dostavista в стране, составила более 2 миллионов рублей.
«Яндекс.Еда»
«Яндекс.Еда» и «Лавка» запустили сервис онлайн-чаевых в марте 2020 года. Пользователи могут выбрать размер вознаграждения после доставки заказа (49, 99 или 199 рублей).
Как рассказали представители сервисов, их курьеры получают чаевые от клиентов в полном объеме. Самозанятые получают их ежедневно, а партнеры курьерских служб — раз в неделю. Все поступления можно посмотреть в приложении «Мой налог». Кроме того, в отчетах для курьеров есть подробная детализация — сколько заказов было выполнено, сколько часов он выполнял доставки, сумма чаевых и другие доплаты.
По словам представителей «Яндекса», сервис периодически поощряет курьеров, удваивая чаевые, которые они получают от клиентов. Например, такой бонус планирует запустить в новогодние праздники.
Что говорят курьеры о размере чаевых
Халагаз
курьер «Яндекса» и Dostavista
Если считать, допустим, 20 смен в месяц от четырех до десяти часов, то средний чай на день составляет рублей 100-200. Но иногда может быть тысяча, а потом ничего до конца недели.
Чаевые выходят 5-10 % от зарплаты: все зависит от погоды, сезона и других факторов. В первый локдаун чая давали совсем немного, потому что все боялись, что курьер может быть разносчиком коронавируса. Да и массовая оккупация пустых улиц курьерами была в новинку.
В приложении Dostavista нет безналичных чаевых. Чтобы их оставить, клиент и курьер должны установить дополнительное приложение. Это дико неудобно, им никто не пользуется. Чаще скидывают наличкой, по старинке. В «Яндексе» тоже бывает наличка. Сколько чаевых получаю — узнаю на следующий день, когда приходит отчет. Все вознаграждение за предыдущую неделю прилетает в среду или пятницу.
С наличных налог не платится, их невозможно отследить, а с безналичных, насколько я помню, в «Яндексе» уходит 4 % компании. Сейчас чай идет рекой, потому что предновогоднее время погода плохая и народ понимающий. Вообще, тут во многом решает психология: если курьер неопрятен, у него плохое настроение и он опаздывает, то вознаграждения не стоит ждать.
Макс
курьер Delivery
Положительно отношусь к функции онлайн-чаевых, потому что это хоть и маленькая, но приятная доплата от клиента. В среднем за день вознаграждения оставляют три человека из 20, а иногда вообще не оставляют. В основном приходит по 50 рублей, но иногда бывает и более ста.
Чаевые составляют примерно 5 % от всей зарплаты, но это как повезет. Летом вообще чаевые редко дают, сейчас зимой постабильнее. Курьеры в Delivery Club получают чаевые через несколько минут после того, как клиент оставит их в приложении. Есть два способа вывести чаевые: напрямую на банковскую карту и на VK Pay. Налог на вознаграждение мы не платим.
Один раз я вез пиццу, и отвалилась педалька у велосипеда. Пришлось идти к клиенту пешком, но он оставил 500 рублей чаевыми. У одного из знакомых курьеров клиент указал не тот дом и попросил отнести за 500 рублей ему на верный адрес. А касаемо плохих ситуаций: друг пешком тащил заказ на 23-й этаж, так как лифт не работал, а чай не дали.
Александр
курьер Delivery Club
Никто не обязан давать курьерам чаевые. На самом деле их оставляют очень мало, но я работаю не из-за чая. После каждого заказа уже не надеюсь на дополнительное вознаграждение, потому что у меня есть ставка и доплата за расстояние. Полагаться на чаевые не стоит, это всего лишь приятный бонус, на который я лишний раз куплю себе поесть.
В среднем сумма чаевых — 50 рублей. Оставляют их где-то два раза в месяц. Была тысяча рублей однажды. Чаевые приходят сразу на VK Pay или на банковскую карту, единственное, я никогда не знаю от какого они клиента, этого не пишут. Просто приходит сообщение, что зачислены деньги.
Чаевые разделены с зарплатой. Они приходят отдельно, налогов никаких. 50 или 100 рублей — твои деньги, потому что клиент именно тебя поблагодарил за сервис и доставку.
Обложка: «Деливери Клаб»