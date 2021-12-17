В честь дня курьера Delivery Club утроил чаевые доставщикам

Халагаз

курьер «Яндекса» и Dostavista

Если считать, допустим, 20 смен в месяц от четырех до десяти часов, то средний чай на день составляет рублей 100-200. Но иногда может быть тысяча, а потом ничего до конца недели.

Чаевые выходят 5-10 % от зарплаты: все зависит от погоды, сезона и других факторов. В первый локдаун чая давали совсем немного, потому что все боялись, что курьер может быть разносчиком коронавируса. Да и массовая оккупация пустых улиц курьерами была в новинку.

В приложении Dostavista нет безналичных чаевых. Чтобы их оставить, клиент и курьер должны установить дополнительное приложение. Это дико неудобно, им никто не пользуется. Чаще скидывают наличкой, по старинке. В «Яндексе» тоже бывает наличка. Сколько чаевых получаю — узнаю на следующий день, когда приходит отчет. Все вознаграждение за предыдущую неделю прилетает в среду или пятницу.

С наличных налог не платится, их невозможно отследить, а с безналичных, насколько я помню, в «Яндексе» уходит 4 % компании. Сейчас чай идет рекой, потому что предновогоднее время погода плохая и народ понимающий. Вообще, тут во многом решает психология: если курьер неопрятен, у него плохое настроение и он опаздывает, то вознаграждения не стоит ждать.

Макс

курьер Delivery

Положительно отношусь к функции онлайн-чаевых, потому что это хоть и маленькая, но приятная доплата от клиента. В среднем за день вознаграждения оставляют три человека из 20, а иногда вообще не оставляют. В основном приходит по 50 рублей, но иногда бывает и более ста.

Чаевые составляют примерно 5 % от всей зарплаты, но это как повезет. Летом вообще чаевые редко дают, сейчас зимой постабильнее. Курьеры в Delivery Club получают чаевые через несколько минут после того, как клиент оставит их в приложении. Есть два способа вывести чаевые: напрямую на банковскую карту и на VK Pay. Налог на вознаграждение мы не платим.

Один раз я вез пиццу, и отвалилась педалька у велосипеда. Пришлось идти к клиенту пешком, но он оставил 500 рублей чаевыми. У одного из знакомых курьеров клиент указал не тот дом и попросил отнести за 500 рублей ему на верный адрес. А касаемо плохих ситуаций: друг пешком тащил заказ на 23-й этаж, так как лифт не работал, а чай не дали.

Александр

курьер Delivery Club

Никто не обязан давать курьерам чаевые. На самом деле их оставляют очень мало, но я работаю не из-за чая. После каждого заказа уже не надеюсь на дополнительное вознаграждение, потому что у меня есть ставка и доплата за расстояние. Полагаться на чаевые не стоит, это всего лишь приятный бонус, на который я лишний раз куплю себе поесть.

В среднем сумма чаевых — 50 рублей. Оставляют их где-то два раза в месяц. Была тысяча рублей однажды. Чаевые приходят сразу на VK Pay или на банковскую карту, единственное, я никогда не знаю от какого они клиента, этого не пишут. Просто приходит сообщение, что зачислены деньги.

Чаевые разделены с зарплатой. Они приходят отдельно, налогов никаких. 50 или 100 рублей — твои деньги, потому что клиент именно тебя поблагодарил за сервис и доставку.

Обложка: «Деливери Клаб»