«Нам уничтожили будущее»

Ликвидация Международного Мемориала — это приговор всему российскому гражданскому обществу. Верховный суд сегодня транслировал политическое решение. И это — не решение о ликвидации организации. «Мемориал» — это институт национальной памяти о временах большого террора и советских репрессиях. Закрытие такого института — это публичное оправдание сталинских репрессий. <…>

Сегодня власти громко и внятно заявили: мы готовы перейти от ограничительно-репрессивных мер по отношению к «социально опасным элементам» к чему-то совсем иному. И это приговор не только для общества, но и для элит. Да и для самого политического режима. Последствия для настоящего и будущего нашей страны будут катастрофические.