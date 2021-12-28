«Нам уничтожили будущее» Как в соцсетях реагируют на ликвидацию «Мемориала»
Во вторник, 28 декабря, Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»*. Чуть больше месяца потребовалось суду, чтобы закрыть старейшую правозащитную организацию страны, которая исследовала репрессии в СССР и России. Уже в среду, 29 декабря, Мосгорсуд может ликвидировать подразделение «Международного Мемориала», одноименный Правозащитный центр*, который помогает политзаключенным. Если это случится, возможно, закроется и «ОВД-Инфо»* («Мемориал» — их главный партнер) — организация, без которой сегодня трудно представить правозащиту в России.
The Village собрал реакции пользователей в соцсетях на ликвидацию «Международного Мемориала».
*Власти считают организации иностранными агентами.
«ОВД-Инфо»
Ликвидация Международного Мемориала — это приговор всему российскому гражданскому обществу. Верховный суд сегодня транслировал политическое решение. И это — не решение о ликвидации организации. «Мемориал» — это институт национальной памяти о временах большого террора и советских репрессиях. Закрытие такого института — это публичное оправдание сталинских репрессий. <…>
Сегодня власти громко и внятно заявили: мы готовы перейти от ограничительно-репрессивных мер по отношению к «социально опасным элементам» к чему-то совсем иному. И это приговор не только для общества, но и для элит. Да и для самого политического режима. Последствия для настоящего и будущего нашей страны будут катастрофические.
Правозащитник, власти считают его иноагентом
Для меня лично — уничтожена часть моей жизни. Я ушел из науки и пришел в политику и общественную деятельность, создавая с коллегами «Мемориал». Я считал эту работу самой главной, чтобы что-то изменилось, сделать что-то важное в стране. <…>
Не знаю, как дальше будут идти репрессии в России, будет философский пароход, самолет или что-то еще… Но гайки закручивать до предела они будут. Не знаю, что власти хотят получить. Таким путем страна погибнет в современном мире.
Юрист, власти считают его иноагентом
«Мемориал» начинал правозащитную эпоху в нашей стране, он же её сегодня и заканчивает. Власть демонстрирует нам, что отныне в информационно-общественном поле не должно быть ничего, никаких медийных проектов, просветительских инициатив и общественных движений. Остаётся либо отказаться от любой акивности, даже худо-бедно компромиссной, либо попасть под каток репрессий. <…>
Все мы, включая коллег из «Мемориала», должны искать новые (временные!) форматы и формы для того, чтобы продолжать нашу работу, несмотря ни на что. Да, это новая, мрачная и тяжёлая эпоха, но и она закончится.
Общественный деятель
Можно сильно напрячься и запретить юрлицо. Невозможно запретить память. Невозможно запретить людей, которые верят в то, что память надо возвращать, и делают это. <…>
Я категорически несогласна с сегодняшним решением ВС и буду делать всё, чтобы помогать сохранять память.
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера»
Суд постановил ликвидировать «Мемориал». Позор. Позор, с которым стыдно жить в одно время. Мемориал был основан академиком Сахаровым. Мемориал — одно из достойнейших начинаний страны. Мемориал — это память. Память нельзя ликвидировать, нельзя убить.
Судебной системы нет. Никто, никто, ни самые распростые жители страны, ни руководство страны, никто не верит в судебную власть в России. Все ее ненавидят и боятся. Нет, не боятся. Презирают. Ненавидят и презирают.
Менеджер, издатель
Меня трясет от злости и сложно формулировать. Государство ликвидировало Мемориал — тот Мемориал, который появился вместе со свободой в конце восьмидесятых. Тот Мемориал, который основал Сахаров. Тот Мемориал, благодаря которому мы столько знаем о преступлениях государства (другого? да нет, того же самого, более клептократичного и поэтому травоядного, но не менее лживого и омерзительного). Это триумф силы государства? Да, это триумф тестотероновой силы государства. И одновременно это триумф его слабости и разложения. <…>
Принято подводить итоги года. В этом году мы потеряли реальную оппозицию, реальную прессу, реальных правозащитников и историков — и стали бояться войны. Мы стали грустнее, беднее и пугливей. Нам уничтожили будущее.
кино- и телепродюсер
Мы запомним этот день! Как один из самых позорных моментов в истории современной России.
кинокритик
День позора.
Обложка: Гавриил Григоров / ТАСС