Журналисты, правозащитники и политологи — об угрозе ликвидации «Мемориала»

Статус иноагента не означает запрет на работу, говорил Дмитрий Песков в июле 2021 года. Через два месяца сумма штрафов «Мемориала», признанного иноагентом, превысила 5 миллионов рублей (по мнению властей, организация систематически не ставила пометку об иноагентстве на своих материалах). В октябре полиция всю ночь держала сотрудников «Мемориала» в заблокированном офисе организации после того, как провокаторы сорвали в здании кинопоказ. И вот наступил ноябрь: прокуратура требует ликвидировать международное общество «Мемориал» (вместе с правозащитным центром «Мемориал», входящим в его структуру). 25 ноября суд решит, закроется ли «Мемориал».

Больше 30 лет «Мемориал» исследует политические репрессии в СССР и современной России, реабилитирует репрессированных, помогает политически преследуемым и занимается научно-просветительской деятельностью. Международное общество «Мемориал» — это содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине.

The Village собрал в соцсетях комментарии правозащитников, журналистов и общественных деятелей о том, чем грозит закрытие организации и какое влияние она оказала на современную Россию.