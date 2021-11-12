Журналисты, правозащитники и политологи — об угрозе ликвидации «Мемориала»
Статус иноагента не означает запрет на работу, говорил Дмитрий Песков в июле 2021 года. Через два месяца сумма штрафов «Мемориала», признанного иноагентом, превысила 5 миллионов рублей (по мнению властей, организация систематически не ставила пометку об иноагентстве на своих материалах). В октябре полиция всю ночь держала сотрудников «Мемориала» в заблокированном офисе организации после того, как провокаторы сорвали в здании кинопоказ. И вот наступил ноябрь: прокуратура требует ликвидировать международное общество «Мемориал» (вместе с правозащитным центром «Мемориал», входящим в его структуру). 25 ноября суд решит, закроется ли «Мемориал».
Больше 30 лет «Мемориал» исследует политические репрессии в СССР и современной России, реабилитирует репрессированных, помогает политически преследуемым и занимается научно-просветительской деятельностью. Международное общество «Мемориал» — это содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине.
The Village собрал в соцсетях комментарии правозащитников, журналистов и общественных деятелей о том, чем грозит закрытие организации и какое влияние она оказала на современную Россию.
Лев Пономарев
правозащитник, один из основателей
«Мемориала»
Страна расколота. В каждой семье практически есть жертвы репрессий советского периода, но ведь есть и потомки вертухаев. Эта кровавая рана осталась, и вот сейчас она начинает реально кровоточить. <…> «Мемориал» — это национальная гордость России, это организация, которая спасает репутацию страны от того, что мы публично не осудили террор, не сказали всю правду о репрессиях. <…>
Сейчас его [«Мемориал»] ликвидируют. И я понимаю, почему это делают. Они это делают, чтобы память о преступлении была потеряна. Думаю, что «Мемориал» должен остаться сетевым проектом. Не знаю, что будет. В принципе, общество должно разделиться — кто-то продолжает линию ВЧК и НКВД, а кто-то понимает, что это невозможно, недопустимо, что это преступление путинского режима.
главный редактор «Дождя»
Как бы это ни звучало очевидно, требование ликвидировать «Мемориал» — это требование ликвидировать память. «Мемориал», как уже было сказано сейчас, — старейшая общественная организация в России. Но это еще и единственная организация, в основе которой стоит гуманизация общества, построение человечности в обществе. И требование Генпрокуратуры ликвидировать организацию, занимающуюся построением человечности, является довольно кричащим саморазоблачением, в которое (даже несмотря на весь контекст, который мы все понимаем) не хочется верить. Поэтому эта новость про каждого.
политолог
Давайте договоримся и запомним: «Мемориал» будет всегда. Это действующий сегодня в России политический режим переходит сейчас в статус «режима, который пытался запретить „Мемориал“». Это может быть. Но это не значит, что «Мемориала» не будет. «Мемориал» пережил своих основателей, «Мемориал» переживет своих гонителей. <…>
«Мемориал» вобрал в себя традиции и опыт диссидентства, то есть опыт противостояния тоталитарной диктатуре, и главное — он стал институциональным продолжением идеологии десталинизации. И эта идеология подразумевает нераздельность памяти о жутких сталинских репрессиях и идеи защиты прав человека, правозащитной деятельности. Это память, которая имеет политическую силу, память-действие, формирующая нацию память. И в этом смысле «Мемориалу» не тридцать лет, а все шестьдесят.
журналистка, правозащитница
Ликвидация «Международного Мемориала», о которой просит Генпрокуратура, это не что иное, как государственный переворот. <…> Уничтожить самую известную в России и в мире просветительскую, правозащитную организацию, организацию, которая открыла и открывает стране и миру правду о сталинских репрессиях, о репрессиях советского времени означает только одно — Россия и ее власть больше не хочет имитировать демократию. Она признается в том, что возвращается в тоталитаризм со всеми вытекающими последствиями.
журналист
Угроза ликвидации «Мемориала» выпадает из общего ряда государственных атак на российские общественные институты и выглядит беспрецедентной и уникальной; если говорить на понятном государству языке — с таким же успехом можно было бы снести намоленный храм, потушить вечный огонь, разорить могилу. <…>
«Мемориал» терпели, его неприятную для вас позицию вплоть до ЛГБТ-вопроса. Терпели, а теперь перестали. Пал, значит, какой-то внутренний психологический барьер. Вчера было нельзя, сегодня стало можно.
общественный деятель
Когда разным там дядечкам и тетечкам в погонах и без как-то страшноватенько залезть на табуреточку какую и честно сообщить городу и миру: а) «Мемориал», вы нас просто достали уже в принципе; и б) нам очень-очень хочется прибрать к рукам ваш архив (да и ваше здание тоже), начинаются вот эти вот извилистые придумки про нарушение, прости гспди, Конвенции о правах ребенка. Слабо правду говорить. Не обучены.
пресс-секретарь Алексея Навального
«Мемориал» — правозащитная благотворительная организация. Занимается историей репрессированных, просвещает, дни памяти жертв проводит. И теперь Генпрокуратура требует «Мемориал» ликвидировать. Можно ли представить более наглядный сеанс саморазоблачения?
политик
Запланированное на 25 ноября уничтожение государством «Мемориала» означает, что палачи уничтожают память о жертвах. Только и всего.
главный редактор
«Медиазоны»
Подождите, но как же так? Закон об иностранных агентах же не создает никаких проблем, говорили власти. На самом деле закон дискриминационный, вот очередное подтверждение.
кино- и телепродюсер
Так могут себя вести только оккупационные власти, для которых не существует памяти и и которые одержимы одним стремлением — растоптать нашу национальную гордость в год столетия Андрея Сахарова, который стоял у истоков этого движения. И если есть какая-то последняя черта, то это именно и есть «Мемориал».
кинокритик
Надо понимать — это очень важный, принципиальный барьер, а не «еще одна плохая новость». Что характерно, случилось это в день 200-летия Достоевского. Нарочно не придумаешь. Или они это как раз и придумали нарочно, Порфирии самозваные?
руководитель сети региональных штабов Алексея Навального
Наследники Сталина против наследия Сахарова.
политик, историк
Вряд ли можно было найти более точную иллюстрацию к сегодняшней России, чем требование закрыть «Мемориал» — организацию, основанную Андреем Сахаровым и хранящую память о жертвах чекистского террора. Коллегам сил и выдержки. Мы знаем, что ночь темнее всего перед рассветом.
журналист, политтехнолог
РФ превращается в варварское королевство.
Поддержать «Мемориал» можно здесь.