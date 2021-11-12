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Реакция12 ноября 2021

Журналисты, правозащитники и политологи — об угрозе ликвидации «Мемориала»

Статус иноагента не означает запрет на работу, говорил Дмитрий Песков в июле 2021 года. Через два месяца сумма штрафов «Мемориала», признанного иноагентом, превысила 5 миллионов рублей (по мнению властей, организация систематически не ставила пометку об иноагентстве на своих материалах). В октябре полиция всю ночь держала сотрудников «Мемориала» в заблокированном офисе организации после того, как провокаторы сорвали в здании кинопоказ. И вот наступил ноябрь: прокуратура требует ликвидировать международное общество «Мемориал» (вместе с правозащитным центром «Мемориал», входящим в его структуру). 25 ноября суд решит, закроется ли «Мемориал».

Больше 30 лет «Мемориал» исследует политические репрессии в СССР и современной России, реабилитирует репрессированных, помогает политически преследуемым и занимается научно-просветительской деятельностью. Международное общество «Мемориал» — это содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине.

The Village собрал в соцсетях комментарии правозащитников, журналистов и общественных деятелей о том, чем грозит закрытие организации и какое влияние она оказала на современную Россию.

Лев Пономарев

правозащитник, один из основателей
«Мемориала»

Страна расколота. В каждой семье практически есть жертвы репрессий советского периода, но ведь есть и потомки вертухаев. Эта кровавая рана осталась, и вот сейчас она начинает реально кровоточить. <…> «Мемориал» — это национальная гордость России, это организация, которая спасает репутацию страны от того, что мы публично не осудили террор, не сказали всю правду о репрессиях. <…>

Сейчас его [«Мемориал»] ликвидируют. И я понимаю, почему это делают. Они это делают, чтобы память о преступлении была потеряна. Думаю, что «Мемориал» должен остаться сетевым проектом. Не знаю, что будет. В принципе, общество должно разделиться — кто-то продолжает линию ВЧК и НКВД, а кто-то понимает, что это невозможно, недопустимо, что это преступление путинского режима.

Тихон Дзядко

главный редактор «Дождя»

Как бы это ни звучало очевидно, требование ликвидировать «Мемориал» — это требование ликвидировать память. «Мемориал», как уже было сказано сейчас, — старейшая общественная организация в России. Но это еще и единственная организация, в основе которой стоит гуманизация общества, построение человечности в обществе. И требование Генпрокуратуры ликвидировать организацию, занимающуюся построением человечности, является довольно кричащим саморазоблачением, в которое (даже несмотря на весь контекст, который мы все понимаем) не хочется верить. Поэтому эта новость про каждого.

Кирилл Рогов

политолог

Давайте договоримся и запомним: «Мемориал» будет всегда. Это действующий сегодня в России политический режим переходит сейчас в статус «режима, который пытался запретить „Мемориал“». Это может быть. Но это не значит, что «Мемориала» не будет. «Мемориал» пережил своих основателей, «Мемориал» переживет своих гонителей. <…>

«Мемориал» вобрал в себя традиции и опыт диссидентства, то есть опыт противостояния тоталитарной диктатуре, и главное — он стал институциональным продолжением идеологии десталинизации. И эта идеология подразумевает нераздельность памяти о жутких сталинских репрессиях и идеи защиты прав человека, правозащитной деятельности. Это память, которая имеет политическую силу, память-действие, формирующая нацию память. И в этом смысле «Мемориалу» не тридцать лет, а все шестьдесят.

Зоя Светова

журналистка, правозащитница

Ликвидация «Международного Мемориала», о которой просит Генпрокуратура, это не что иное, как государственный переворот. <…> Уничтожить самую известную в России и в мире просветительскую, правозащитную организацию, организацию, которая открыла и открывает стране и миру правду о сталинских репрессиях, о репрессиях советского времени означает только одно — Россия и ее власть больше не хочет имитировать демократию. Она признается в том, что возвращается в тоталитаризм со всеми вытекающими последствиями.

Олег Кашин

журналист

Угроза ликвидации «Мемориала» выпадает из общего ряда государственных атак на российские общественные институты и выглядит беспрецедентной и уникальной; если говорить на понятном государству языке — с таким же успехом можно было бы снести намоленный храм, потушить вечный огонь, разорить могилу. <…>

«Мемориал» терпели, его неприятную для вас позицию вплоть до ЛГБТ-вопроса. Терпели, а теперь перестали. Пал, значит, какой-то внутренний психологический барьер. Вчера было нельзя, сегодня стало можно.

Елена Панфилова

общественный деятель

Когда разным там дядечкам и тетечкам в погонах и без как-то страшноватенько залезть на табуреточку какую и честно сообщить городу и миру: а) «Мемориал», вы нас просто достали уже в принципе; и б) нам очень-очень хочется прибрать к рукам ваш архив (да и ваше здание тоже), начинаются вот эти вот извилистые придумки про нарушение, прости гспди, Конвенции о правах ребенка. Слабо правду говорить. Не обучены.

Кира Ярмыш

пресс-секретарь Алексея Навального

«Мемориал» — правозащитная благотворительная организация. Занимается историей репрессированных, просвещает, дни памяти жертв проводит. И теперь Генпрокуратура требует «Мемориал» ликвидировать. Можно ли представить более наглядный сеанс саморазоблачения?

Дмитрий Гудков

политик

Запланированное на 25 ноября уничтожение государством «Мемориала» означает, что палачи уничтожают память о жертвах. Только и всего.

Сергей Смирнов

главный редактор
«Медиазоны»

Подождите, но как же так? Закон об иностранных агентах же не создает никаких проблем, говорили власти. На самом деле закон дискриминационный, вот очередное подтверждение.

Евгений Гиндилис

кино- и телепродюсер

Так могут себя вести только оккупационные власти, для которых не существует памяти и и которые одержимы одним стремлением — растоптать нашу национальную гордость в год столетия Андрея Сахарова, который стоял у истоков этого движения. И если есть какая-то последняя черта, то это именно и есть «Мемориал».

Антон Долин

кинокритик

Надо понимать — это очень важный, принципиальный барьер, а не «еще одна плохая новость». Что характерно, случилось это в день 200-летия Достоевского. Нарочно не придумаешь. Или они это как раз и придумали нарочно, Порфирии самозваные?

Леонид Волков

руководитель сети региональных штабов Алексея Навального

Наследники Сталина против наследия Сахарова.

Владимир Кара-Мурза

политик, историк

Вряд ли можно было найти более точную иллюстрацию к сегодняшней России, чем требование закрыть «Мемориал» — организацию, основанную Андреем Сахаровым и хранящую память о жертвах чекистского террора. Коллегам сил и выдержки. Мы знаем, что ночь темнее всего перед рассветом.

Глеб Павловский

журналист, политтехнолог

РФ превращается в варварское королевство.

Поддержать «Мемориал» можно здесь.

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