В зоне риска: Павильон «Главкондитер» на ВВЦ The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — павильон «Главкондитер», построенный учениками знаменитого архитектора Ивана Жолтовского.
Название: павильон «Главкондитер»
Адрес: ВВЦ
Год постройки: 1954
Что сейчас: офисы
Что планируется: неизвестно
В 1954 году ВДНХ вновь открыли для посетителей после войны и начали возводить самые красивые павильоны, среди которых павильон № 422 «Главкондитер», построенный под руководством одного из лучших архитекторов СССР Александра Борецкого, в чьем послужном списке гостиница «Ленинградская» и вторая очередь гостиницы «Москва».
Авторы проекта «Главкондитер» — молодые ученики Ивана Жолтовского, который в то время был главным хранителем классической традиции в советской архитектуре. Он выработал свой стиль еще до революции и не изменял ему до конца жизни. При этом, когда в сталинские времена начались гонения на конструктивизм, именно в мастерской Жолтовского нашли убежище многие конструктивисты.
Ученики послевоенного поколения очень хотели делать современную архитектуру, и почти все стали заметными представителями модернизма 1950–1960-х годов. В павильоне «Главкондитер» видно, как модернизм рвется наружу из классики. Колонны высокие, тонкие, поставлены с большими промежутками, что создает впечатление воздушности беседки. Основание здания прорезано большими полуциркульными окнами, отчего оно тоже кажется легким. Павильон создан на самой границе между сталинским ампиром и хрущевским модернизмом, и до 1964 года был советским вариантом лучших европейских кафе, с садом и просторной верандой. Затем кафе закрыли, а в здании поселился Иностранный отдел ВДНХ СССР.
В настоящее время нижнюю часть павильона перестраивают в офисное здание, а беседка медленно, но верно разрушается. По плану реконструкции ВВЦ, который минувшей осенью представило новое руководство комплекса, этот павильон должны сохранить, однако, по всей вероятности, интерьеры его уже утрачены.
Анна Броновицкая, генеральный секретарь международной организации «Docomomo-Россия»: «Сейчас павильон находится в частных руках. Помещение отремонтировано, двери всегда закрыты, но при попытке фотографировать появляется охранник и требует разрешения на съемку. На верхние террасы подняться нельзя. Появился навес над наружными лестницами, искажающий первоначальный облик. Утрачены роспись внутри купола и полихромная раскраска потолков над террасами. Заменены переплеты окон, причем в правом крыле утрачен рисунок этих переплетов. По плану реконструкции ВВЦ, вплотную к павильону возведут новые крупные постройки. Он же по своему характеру парковый и стоит в саду на некотором отдалении от остальной части выставки».
Комментарии
Откровенно говоря, в зоне риска почти все старые постройки на ВДНХ.. =( Этот еще не в самом плохом состоянии. На нем хоть деревья не растут..
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