Название: павильон «Главкондитер»

Адрес: ВВЦ

Год постройки: 1954

Что сейчас: офисы

Что планируется: неизвестно

В 1954 году ВДНХ вновь открыли для посетителей после войны и начали возводить самые красивые павильоны, среди которых павильон № 422 «Главкондитер», построенный под руководством одного из лучших архитекторов СССР Александра Борецкого, в чьем послужном списке гостиница «Ленинградская» и вторая очередь гостиницы «Москва».

Авторы проекта «Главкондитер» — молодые ученики Ивана Жолтовского, который в то время был главным хранителем классической традиции в советской архитектуре. Он выработал свой стиль еще до революции и не изменял ему до конца жизни. При этом, когда в сталинские времена начались гонения на конструктивизм, именно в мастерской Жолтовского нашли убежище многие конструктивисты.

Ученики послевоенного поколения очень хотели делать современную архитектуру, и почти все стали заметными представителями модернизма 1950–1960-х годов. В павильоне «Главкондитер» видно, как модернизм рвется наружу из классики. Колонны высокие, тонкие, поставлены с большими промежутками, что создает впечатление воздушности беседки. Основание здания прорезано большими полуциркульными окнами, отчего оно тоже кажется легким. Павильон создан на самой границе между сталинским ампиром и хрущевским модернизмом, и до 1964 года был советским вариантом лучших европейских кафе, с садом и просторной верандой. Затем кафе закрыли, а в здании поселился Иностранный отдел ВДНХ СССР.

В настоящее время нижнюю часть павильона перестраивают в офисное здание, а беседка медленно, но верно разрушается. По плану реконструкции ВВЦ, который минувшей осенью представило новое руководство комплекса, этот павильон должны сохранить, однако, по всей вероятности, интерьеры его уже утрачены.