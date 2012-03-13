Название: Московский дворец детского творчества

Адрес: улица Косыгина, д. 17

Годы постройки: 1959–1963

Что находилось: Дворец пионеров

Что планируется: реконструкция, постройка новых корпусов

Один из лучших образцов архитектуры советского модернизма, Дворец пионеров — явление по московским меркам уникальное, и уникальное исторически. Во времена хрущевской «оттепели» — после войны и смерти Сталина — советское правительство обратило, наконец, внимание на детей. Это было первое поколение, росшее не в страхе и опасности, а в относительно мирное и стабильное время. И у них появляется потребность в развлечениях, спорте, самообразовании — не ради борьбы за выживание или за свою родину, а ради себя самих. Поэтому в конце пятидесятых Хрущев объявляет конкурс архитектурного проекта Дворца пионеров: первого в нашей истории места узаконенного праздника, оправданного не экономическими, а высокими целями.

Дальше происходит чудо. Во-первых, само место расположения Дворца — так называемый «элитный квадрат» — район, куда, по задумке властей, нужно было перенести все стратегически важные для государства организации. Во-вторых, небывалая щедрость на территорию: комплекс Дворца вместе с парком и по сей день занимает 48 гектаров. Ну и, наконец, архитекторы, выигравшие конкурс. Над проектом работали Феликс Новиков, Игорь Покровский, Владимир Кубасов, Михаил Хажакян — на тот момент им было немногим больше 30 лет, несолидный по советским меркам возраст.

На проект денег не жалели — построенный под девизом «богато и просто», комплекс включает самые разнообразные элементы монументальной живописи и скульптуры: панно на торцах больших корпусов, росписи стен в фойе театров, рельефы на фасадах, скульптурные указатели, рельефы на решетках. Даже Площадь парадов перед входом не такая, как везде — вместо асфальта там газон, «чтобы в жару детям не так тяжело было стоять на торжественных линейках».

Но торжество советского гуманизма не может длиться вечно, и теперь внезапно выяснилось, что комплекс Дворца — недостроенный, так как в 1963 году Хрущев прекратил финансирование и заморозил проект. Компания «Альфа-инвест» предложила четыре различных варианта, от минимального вмешательства до строительства новых зданий. После многочисленных жалоб и протестов власти выбрали срединный вариант. Он предполагает «реставрацию с приспособлением к современным условиям», реконструкцию нескольких корпусов, а также благоустройство территории вокруг. Масштаб работ будет известен в середине мая, но учитывая печальный московский опыт, под этими словами может на самом деле скрываться все, что угодно.