Название: Зелёный театр

Адрес: ВВЦ, павильон № 545

Годы постройки: 1939–1954

Что сейчас: здание заброшено

Что планируется: реконструкция

«Если случайно заблудиться в парке Останкино — но только случайно, нарочно ничего не получится, — то можно выйти на загадочную поляну, посреди которой стоит огромный медно-зелёный замок с башенками, а в подвале там уже шестьдесят лет живет огромный пёс, охраняет клад!» Эту историю в духе лучших пионерских страшилок уже давно рассказывают друг другу жители прилегающих к ВВЦ домов. Больше пятнадцати лет здание Зеленого театра стоит без дела и успело обрасти самыми нелепыми городскими легендами.

Строительство одного из старейших зданий ВВЦ началось в 1939 году, а закончилось в 1954-м (из-за войны, разделивший архитектурную историю ВДНХ на два этапа). Над проектом работал архитектор Борис Ефимович, создавший также Дворец на Яузе. Полукруглый крытый амфитеатр воспроизводит формы французского шато, а на исчезнувшей уже деревянной сцене-полумесяце выступали в свое время Хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, тогда начинающий певец Иосиф Кобзон и другие мэтры советской эстрады. Зрительный зал под открытым небом, рассчитанный на 5 тысяч мест, сейчас выглядит жутко: прямо из черных стульев растут деревья и кустарники.

С распадом СССР исчезла и традиция летних эстрадных выступлений — о театре словно забыли, и он зажил своей жизнью, обрастая мистическими историями: и про ноты Тухманова, якобы найденные известным музыкантом пару лет назад, и про призраков древних гадалок, и про пресловутого белого пса, никого не пускающего на территорию театра. Возможно, городские власти прониклись мистическим ужасом, иначе как объяснить то, что компании «Стройэкспертиза» поручили проект грандиозной реконструкции здания. Из «советского Версаля» Зелёный театр превратится в угловатое бетонное строение, да и деревья на плане реконструкции можно пересчитать по пальцам. Похоже, современных архитекторов не останавливают ни детские страшилки, ни статус объекта культурного наследия федерального значения.