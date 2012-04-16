В зоне риска: Зелёный театр на ВВЦ The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — давно заброшенный Зелёный театр на ВВЦ.
Название: Зелёный театр
Адрес: ВВЦ, павильон № 545
Годы постройки: 1939–1954
Что сейчас: здание заброшено
Что планируется: реконструкция
«Если случайно заблудиться в парке Останкино — но только случайно, нарочно ничего не получится, — то можно выйти на загадочную поляну, посреди которой стоит огромный медно-зелёный замок с башенками, а в подвале там уже шестьдесят лет живет огромный пёс, охраняет клад!» Эту историю в духе лучших пионерских страшилок уже давно рассказывают друг другу жители прилегающих к ВВЦ домов. Больше пятнадцати лет здание Зеленого театра стоит без дела и успело обрасти самыми нелепыми городскими легендами.
Строительство одного из старейших зданий ВВЦ началось в 1939 году, а закончилось в 1954-м (из-за войны, разделивший архитектурную историю ВДНХ на два этапа). Над проектом работал архитектор Борис Ефимович, создавший также Дворец на Яузе. Полукруглый крытый амфитеатр воспроизводит формы французского шато, а на исчезнувшей уже деревянной сцене-полумесяце выступали в свое время Хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, тогда начинающий певец Иосиф Кобзон и другие мэтры советской эстрады. Зрительный зал под открытым небом, рассчитанный на 5 тысяч мест, сейчас выглядит жутко: прямо из черных стульев растут деревья и кустарники.
С распадом СССР исчезла и традиция летних эстрадных выступлений — о театре словно забыли, и он зажил своей жизнью, обрастая мистическими историями: и про ноты Тухманова, якобы найденные известным музыкантом пару лет назад, и про призраков древних гадалок, и про пресловутого белого пса, никого не пускающего на территорию театра. Возможно, городские власти прониклись мистическим ужасом, иначе как объяснить то, что компании «Стройэкспертиза» поручили проект грандиозной реконструкции здания. Из «советского Версаля» Зелёный театр превратится в угловатое бетонное строение, да и деревья на плане реконструкции можно пересчитать по пальцам. Похоже, современных архитекторов не останавливают ни детские страшилки, ни статус объекта культурного наследия федерального значения.
Анна Броновицкая, генеральный секретарь организации «Docomomo-Россия»: «Зелёный театр официально считается памятником федерального значения, снести его не должны, разве что он сам развалится. Тем не менее здание нуждается в реставрации, а в последние годы забота о памятнике заключается в поддержании периметра (забор вокруг него действительно труднопроницаем), чтобы не лазили. Само здание, насколько можно судить на глаз, в относительно приличном состоянии: окна, двери закрыты. Но, будучи заброшенным, естественно, не защищено от пожара».
Комментарии
огромный белый пес!
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