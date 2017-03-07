Про приватизацию феминистской повестки

Наш фестиваль — о феминизме и уникальности каждого человека. У нас в мыслях и задачах не было претендовать на монополию в этом вопросе — более того, мы не знали, что, оказывается, темы феминизма, уникальности каждого человека, свободы выбора кем-то уже приватизированы и мы не имеем права об этом говорить. Отказ в праве на высказывание и контроль за его «правильностью» кажутся нам диковатыми, особенно когда это исходит от людей, которые борются за это право для себя, отказывая в нем другим. Мы, наверное, не сдали экзамен на право говорить об этих вещах? А где, кстати, сдают этот экзамен?

Мы все это время активно и вживую (а не в форме статей) разговариваем со всеми участниками и участницами фемдвижения и в том числе с представителями его радикальной части. Например, куратор программы Ирина Изотова в прошлую пятницу провела личную встречу с критиками фестиваля, на которую пришли чуть больше десяти человек. Мы активно отвечаем на письма и сообщения, направленные лично нам, и находимся в прямом диалоге со всеми, кто к нему готов. Например, Белла Рапопорт и Дарья Серенко, критики фестиваля, поставившие свою подпись под обращением на Colta.ru, уже согласились принять участие в программе и высказать свою позицию на нашей площадке — мы рады этому.