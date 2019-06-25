Уральский центр для ЛГБТ — О победе в суде за гомофобный комментарий

25 июня Сысертский районный суд Свердловской области признал нарушением размещение гомофобного комментария и присудил штраф в размере 5 тысяч рублей его автору. Комментарий был размещен в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“» под новостью о конкурсе детских рисунков в школе № 115 в декабре 2018 года. Юрист Ресурсного центра для ЛГБТ Анна Плюснина направила обращение в Центр Э, указав, что этот комментарий «имеет целью возбудить ненависть к социальной группе ЛГБТ, а также к учащимся образовательного учреждения».

Экспертиза признала, что комментарий содержит признаки возбуждения вражды и унижения человеческого достоинства к социальной группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации. Сейчас комментарий удален, а его автор наказан.

The Village узнал у представителей Ресурсного центра, как они относятся к тому, что их впервые признали социальной группой, что планируют делать дальше и почему эта победа была важной для них.