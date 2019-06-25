Уральский центр для ЛГБТ — О победе в суде за гомофобный комментарий Сколько дел ведут активисты сейчас и как относятся к тому, что Сысертский суд удовлетворил их иск
25 июня Сысертский районный суд Свердловской области признал нарушением размещение гомофобного комментария и присудил штраф в размере 5 тысяч рублей его автору. Комментарий был размещен в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“» под новостью о конкурсе детских рисунков в школе № 115 в декабре 2018 года. Юрист Ресурсного центра для ЛГБТ Анна Плюснина направила обращение в Центр Э, указав, что этот комментарий «имеет целью возбудить ненависть к социальной группе ЛГБТ, а также к учащимся образовательного учреждения».
Экспертиза признала, что комментарий содержит признаки возбуждения вражды и унижения человеческого достоинства к социальной группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации. Сейчас комментарий удален, а его автор наказан.
The Village узнал у представителей Ресурсного центра, как они относятся к тому, что их впервые признали социальной группой, что планируют делать дальше и почему эта победа была важной для них.
уральский ресурсный центр для ЛГБТ
Сейчас мы ведем около 15 похожих дел. И будем повторно будем подавать заявления по тем делам, по которым получили отказы по УК, сейчас подадим их по административке. Потому что изменилось законодательство, и эту статью перенесли из УК в КоАП. Наша юрист говорит, что раньше у нее было неоднозначное отношение к этому процессу. С одной стороны, хотелось наказать тех, кто распространяет речи ненависти, но с другой — сажать за комментарий, пусть и очень агрессивный, это перебор. Поэтому сейчас легче, сейчас это административное, а не уголовное правонарушение.
Мы, конечно, очень рады этой победе. Учитывая, что раньше нам отказывали с формулировкой, что «ЛГБТ — это не социальная группа». Сейчас создан прецедент, и мы надеемся, что последуют другие такие же решения по нашим обращениям. А еще мы надеемся, что благодаря этой истории люди будут больше думать, прежде чем лишний раз оскорбить кого-нибудь, в том числе и ЛГБТ сообщество. Сейчас реально видно, что за это может последовать наказание. И мы надеемся на снижение количества гомофобных комментариев.
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