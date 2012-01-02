После встречи Нового года не всегда есть силы собраться с мужеством, привести себя в подобающий вид и выбраться за пределы квартиры. Порой хочется пролежать пластом все десять дней и при этом успеть охватить все, на что не хватает времени в рабочие будни.

Обозреватели The Village Ольга Страховская, Гоша Биргер и Лиза Биргер составили гид по домашнему выживанию в новогодние каникулы: как развлечься одному или с друзьями, что есть, слушать и смотреть на ноутбуке или ТВ. Все книги из обзора можно купить, например, на Ozon.ru (в том числе многие там доступны и в цифровом виде, так что ждать курьера не всегда придется), а настольные игры можно заказать в онлайн-магазинах «Мир Хобби» (доставка будет работать 2, 5 и 8 января) или «Мосигра». Ну а музыку, кино, сериалы и видеоигры купить онлайн можно в сотне мест, которые вы все наверняка и так знаете. Смотрите также: Фильмы в кинотеатрах на каникулах

ОГЛАВЛЕНИЕ



ПЯТЬ РОМКОМОВ ГОДА



«ЭТА — ДУРАЦКАЯ — ЛЮБОВЬ»

CRAZY, STUPID, LOVE

Режиссеры: Гленн Фикарра, Джон Рекуа

В ролях: Стив Карелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур, Эмма Стоун, Кевин Бейкон

Трейлер

Комедийный хит о борьбе между семейным положением и холостяцкой свободой, вдобавок с блестящим актерским составом. Рохля среднего возраста (звезда «Офиса» Стив Карелл), узнав об измене жены (Джулианна Мур), уходит из дома.

В баре, где бедняга заливает горе, к нему подсаживается лощеный казанова (Райан Гослинг) и из альтруистических соображений решает превратить лузера в привлекательного холостяка. Забавная история «золушки в брюках», которого новый приятель водит по магазинам и учит правилам съема, быстро превращается в веселую многоходовую комбинацию, где все участники как-то друг с другом связаны, — побеждает, разумеется, любовь. В качестве бонуса — Гослинг топлесс изображает сцену из «Грязных танцев».

«ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» BRIDESMAIDS Режиссер: Пол Файг

В ролях: Кристен Уиг, Майя Рудольф, Роуз Бирн, Венди МакЛендон-Кови, Элли Кемпер, Мелисса МакКарти

Трейлер

История одной свадьбы, рассказанная с позиции лучшей подружки невесты — неудачницы, которой на голову вечно валятся неприятности. Гораздо умнее и симпатичнее мужской версии, в честь которой фильм озаглавили наши переводчики.

«Девичник в Вегасе», снятый студией Джада Апатоу, на самом деле — творчество двух талантливых сценаристок, Кристин Уиг и Энни Мамоло, одна из которых играет здесь главную роль. Сюжетные коллизии в пересказе вполне тянут на полноценную драму — тем более здорово, что у творческой группы получился отчаянно смешной и неглупый фильм о любви и женской дружбе, заслуженно попавший в списки лучших картин этого года.

«СЕКС ПО ДРУЖБЕ»

FRIENDS WITH BENEFITS

Режиссер: Уилл Глак

В ролях: Джастин Тимберлейк, Мила Кунис, Вуди Харрельсон

Трейлер

Любовь, секс и дружба — главные слагаемые любой романтической комедии, а если в ней еще участвуют Мила Кунис и Джастин Тимберлейк, любые сомнения отпадают сами собой. Двое коллег, разочаровавшись в любви, вдруг понимают, что отлично ладят и оба чертовски привлекательны — так чего же время терять.

Идея спать вместе и оставаться друзьями почему-то не кажется им утопичной: разумеется, обойтись без вмешательства чувств не выходит. «Секс по дружбе» — более легкомысленный брат-близнец фильма «Больше, чем секс» с Натали Портман и Эштоном Катчером, к тому же обе истории вышли на экраны почти одновременно. Так что при желании всегда есть чем продолжить изучение этой темы.





«ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ»

MIDNIGHT IN PARIS

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Оуэн Уилсон, Рэйчел МакАдамс, Курт Фуллер, Мими Кеннеди, Майкл Шин

Трейлер



Обаятельная эксцентричная комедия Вуди Аллена, который на старости лет отправился в кинематографическое турне по европейским столицам: на этот раз режиссер снял историю про приключения американцев в Париже.

Преуспевающий, но недовольный собой голливудский сценарист (Оуэн Уилсон) приезжает с невестой и ее богатыми родителями в город любви, втайне жалея, что не застал его бурную богемную жизнь начала XX века. И тут же, благодаря богатой фантазии, алкоголю или мистическим силам, проваливается в прошлое: каждая ночная прогулка заканчивается застольем с Хемингуэем, Фицджеральдом, Дали и Гертрудой Стайн; тут же возникает и загадочная девушка мечты. Кроме парада гэгов и кинозвезд в гриме великих художников и писателей, «Полночь в Париже» — еще и размышление о неумении жить настоящим.





«БЕЗ ИСТЕРИКИ!»

HYSTERIA

Режиссер: Таня Уэкслер

В ролях: Мэгги Джилленхол, Хью Дэнси, Джонатан Прайс, Фелисити Джонс, Руперт Эверетт Трейлер

Удивительный экземпляр: английская романтическая комедия про викторианскую эпоху и изобретение вибратора. Молодой доктор поступает на службу в частную клинику, где богатых клиенток лечат от нервных срывов прогрессивной методикой — доведением до оргазма.

Устав работать руками, герой придумывает для этого исторически важное приспособление, параллельно влюбляясь в дочку начальника. То ли на беду, то ли на счастье та оказывается феминисткой (хотя это слово тогда еще не успело стать общеупотребительным). Сделать из такого сюжета совсем не вульгарный, а элегантный и остроумный фильм способны, действительно, только британцы.



ПЯТЬ ФИЛЬМОВ ПО ТВ



«ТРОН: НАСЛЕДИЕ»

TRON: LEGACY

Пн 2 января, 23:55, Первый Режиссер: Джозеф Косински

В ролях: Джефф Бриджес, Гаррет Хедлунд, Оливия Уайлд, Брюс Бокслайтнер, Джеймс Фрейн

Трейлер

Сиквел культового фантастического фильма восьмидесятых про киберпространство, населенное людьми-программами. Год назад «Трон: Наследие» вышел на киноэкраны, теперь им могут насладиться обладатели телеящика.

CEO компьютерной фирмы (Джефф Бриджес) в оригинальном «Троне» 1982 года ушел в виртуальный мир и не вернулся; двадцать лет спустя его сын отправляется туда же на поиски отца — и попадает в удивительную реальность, где правит Копирующая Личностная Утилита, а кибер-клоны и изоморфы дерутся на дисках и гоняют на светоциклах. В 1982 году все это звучало прогрессивно и романтично, в 2012-м — скорее нелепо (даже с поправкой на технологии вряд ли кто-то сейчас додумается снимать фильм про приключения фотографии в iCloud). К тому же на большинстве телеприемников придется обойтись без 3D-аттракциона, зато гонки в ультрафиолете под музыку Daft Punk могут стать отличным постновогодним видеорядом.





«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

GONE WITH THE WIND

Вт 3 января, 2:25, ТНТ Режиссеры: Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд

В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Говард, Оливия Де Хэвилленд, Оскар Полк, Хэтти МакДэниел, Эверетт Браун

Трейлер Шедевр классического Голливуда — один из отличных способов провести ночь со 2 на 3 января дома (про другие и так все понятно).

В любой другой день года приступать к просмотру почти четырехчасовой картины в разгар ночи казалось бы безумной затеей — но только не в первые дни января, когда так непросто вернуться в нормальный режим и глаза открываются лишь к сумеркам. Эпик 1939 года с юной Вивьен Ли и Кларком Гейблом про любовь на фоне американской гражданской войны все наверняка не раз видели, но после новогодних безумств неплохо на время перенестись во времена хороших манер, затянутых в корсет барышень и учтивых мужчин.





«ШЕРЛОК ХОЛМС»

SHERLOCK

Пн 2 января — Чт 5 января, 22:05, Первый Режиссер: Пол МакГиган

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс, Лу Брили, Руперт Грейвз

Трейлер

В начале года возвращаются сразу две выдающиеся версии Шерлока Холмса: в кино показывают комедию Гая Ричи с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, а на телеэкранах стартует второй сезон британского «Шерлока» — одной из лучших сериальных премьер прошлого года.

Новый сезон, как и первый, состоит всего из трех серий, каждая из которых тянет на полноценный фильм. Действие перенесено в наши дни, но все ключевые персонажи на месте: Холмса играет молодая английская звезда Бенедикт Камбербэтч, хромого Ватсона — Мартин Фриман из британского «Офиса», а придумали все это веселье сценаристы культового британского сериала «Доктор Кто». В понедельник Первый канал покажет первую серию второго сезона (всего на день позже премьерного показа в Англии), а затем повторит три серии первого.





«МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА»

MISSION: IMPOSSIBLE

Вт 3 января, 23:50, Первый Режиссер: Брайан Де Пальма

В ролях: Том Круз, Джон Войт, Эммануэль Беар, Генри Черни, Жан Рено

Трейлер

Пока в кинотеатрах идет четвертая «Миссия», самое время вспомнить, как все начиналось. Снятая великим американским режиссером Брайаном Де Пальмой, «Миссия: невыполнима» выросла из одноименного шпионского сериала конца шестидесятых и в некотором смысле была американским ответом Джеймсу Бонду.

Том Круз в расцвете сил и карьеры играет агента Ханта — участника секретного подразделения ЦРУ, который пытается в одиночку снять с себя подозрения в предательстве. История, разумеется, превратилась во франшизу, а только что вышедшую четвертую часть «Протокол Фантом» все обвиняют в излишнем юморе, если не глупости, — но, надо сказать, фильм Де Пальмы тоже совсем не отличался серьезностью.

«ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ»

LEMONY SNICKET'S A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS

Чт 5 января, 14:10, СТС Режиссер: Брэд Силберлинг

В ролях: Джим Керри, Лиам Эйкен, Эмили Браунинг, Кара Хоффман, Шелби Хоффман, Джуд Лоу

Трейлер

Готичная рождественская сказка по мотивам произведений мрачного американского литератора и музыканта Дэниела Хендлера; собственно, Лемони Сникет — его писательский псевдоним.

История про трех умных сироток, которые мыкаются по опекунам, а за ними по пятам (точнее, за их наследством) гоняется злобный родственник, обнищавший аристократ граф Олаф. Благодаря злому гению Олафа, которого изображает грандиозно меняющий обличия Джим Керри, добрые взрослые с незавидной регулярностью отправляются на тот свет, но детей так просто не возьмешь. В некотором смысле «33 несчастья» — замена засмотренной серии «Один дома», только в духе Тима Бертона, сделанная с участием его съемочной группы.



ПЯТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ АЛЬБОМОВ

M83

«HURRY UP, WE'RE DREAMING» Уже шестая пластинка страдающего от мегаломании француза Энтони Гонзалеса. Само название отсылает к целой галактике, одно только интро к альбому длиться пять минут, а общий хронометраж переваливает за семьдесят, а уровень пафоса — как в новогодних поздравлениях президента.

Эпического размаха синтезаторные баллады, размытые эхом и миллионом различных эффектов. По звучанию иногда напоминает замедленного в восемь раз Джастина Бибера, но у Гонзалеса есть неоспоримый талант песенника, поэтому слушать это куда приятней — чего стоит одна «Midnight City».

«Midnight City»

THE WEEKND

«HOUSE OF BALLOONS», «THURSDAY», «ECHOES OF SILENCE»

Главное событие года в независимой музыке, три микстейпа (в данном случае это слово означает «бесплатный альбом») молодого канадского R&B-исполнителя, вышедшие в марте, августе и декабре соответственно и перевернувшие всеобщие представления о молодой музыке, канадской музыке и R&B.

Трилогия из 27 песен, запутанно повествующая о несчастной любви и сексуальной зависимости. Проникновенный фальцет, безудержная откровенность и ни на что не похожее звучание. Обязательно к прослушиванию, если на праздники вы останетесь дома одни — лучшей музыки, под которую можно себя жалеть, в этом году не выпускали. Скачать все можно бесплатно на официальном сайте.

«House of Ballons / Glass Table Girls»﻿

ДЖЕЙМС БЛЕЙК

«JAMES BLAKE» В начале прошлого года известный английский электронщик выпустил соул-альбом с будто бы медленными и печальными рождественскими колядками. Очень хрупкая, деликатная и трепетная музыка; тонкая работа с тишиной — будто поздние альбомы Talk Talk переиграны на языке современной электроники.

Щелкающие и сбивчивые ритмы, тихие клавиши и вокал а-ля Энтони Хегарти с автотюном. Звучит так, будто вокруг все вымерло и в мире стало тихо и спокойно — как за окном в новогодние праздники.

«Limit to Your Love»

REAL ESTATE

«DAYS»



Группа, выросшая из стремительно набирающего в последние годы обороты американского кассетного андеграунда, но играющая музыку настолько доступную, что можно даже в моллах ставить — как успокоительное для мечущихся по распродажам посетителей.

От кассетного андеграунда осталось только ощущение, будто записано все на потертую пленку и очень давно, а так — простые песни в духе софт-рока девяностых и печальных бритпоп-номеров того же периода. Музыка, насквозь пропитанная ленью и ощущением праздного ничегонеделания — как раз для пробуждения 1 января.

«It’s Real»

КЕЙТ БУШ

«50 WORDS FOR SNOW» Великая английская певица Кейт Буш недавно задумала жить по завету Брайана Ферри — тот утверждает, что новые песни пишут те, у кого старые плохие. Кейт отправилась в студию перезаписывать собственный старый материал, и так получилась пластинка «Director’s Cut», вышедшая в мае 2011-го. Но как у Ферри не сложилось — в студии на певицу снизошло вдохновение, и она написала и записала несколько совершенно новых песен.

Все они ближе к концу года оформились в альбом «50 Words for Snow» и в итоге приглянулись слушателям и критикам даже больше, чем альбом ремейков. На пластинке есть семь очень длинных песен-историй про потусторонние силы, магию, ангелов и снег, много снега. То есть очень даже рождественская музыка.

«Mistraldespair»﻿



ПЯТЬ НОВЫХ СЕРИАЛОВ





«РОДИНА»

HOMELAND

Шоу-раннеры: Ховард Гордон и Алекс Ганса («24», «Секретные материалы»)

В ролях: Клэр Дэйнс, Дамиан Льюис, Морена Баккарин, Дэвид Хэрвуд, Диего Клаттенхофф

Трейлер

Внезапное мощнейшее высказывание канала Showtime на тему борьбы с терроризмом и последствий войны в Ираке. В «Родине» сплетается драма про сумасшедшую природу гения, полудетективная история и острая критика на действия правительства бывшего вице-президента США Дика Чейни.

Морпех Броуди (Дамиан Льюис) возвращается из иракского плена спустя семь лет заточения; вся страна видит в нем героя, и только агент ЦРУ Кэрри Мэттисон (Клэр Дэйнс) подозревает, что Броуди может быть завербован Аль-Каидой. Поначалу хрупкую блондинку Дэйнс с ее мимикой маленькой девочки можно принять за самую неубедительную киноцэрэушницу в мире, но по ходу действия она разыгрывает лучшую роль в своей карьере, а сюжет на протяжении всех двенадцати эпизодов не теряет остроты. Первый сезон только успел закончиться, а номинаций на большие награды (включая «Золотой глобус») у сериала уже с десяток — пусть это и совсем не рождественская сказка, но будет разумно воспользоваться свободным временем, чтобы быть в курсе одной из самых впечатляющих теленовинок года.

«ДВЕ РАЗОРИВШИЕСЯ ДЕВОЧКИ»

2 BROKE GIRLS

Шоу-раннеры: Уитни Каммингс (стенд-ап-комик, также автор сериала «Уитни»), Майкл Патрик Кинг («Секс в большом городе»)

В ролях: Кэт Деннингс, Бет Берс

Трейлер

Не обещавшая ничего сверхъестественного новинка сезона, внезапно оказавшаяся сверхъестественно милой, трогательной и даже смешной, несмотря на закадровый смех.

Привыкшая к роскоши девушка Кэролайн оказывается без гроша в кармане и вынуждена работать официанткой в бруклинском дайнере на пару с циничной и никогда не вылезавшей из долговой ямы новой подругой Макс. Среди постоянных персонажей — владелец дайнера, китаец-коротышка Хан, отчаянно пытающийся быть модным, и русский повар-громила Олег, который не умеет открывать рот, не сказав какую-нибудь отвратительную сальность. Среди персонажей эпизодических — потешные уильямбургские хипстеры, издевательствам над которыми и посвящено шоу в первую очередь. В частности, начинается первый эпизод с того, что Макс объясняет паре в узких джинсах, что она носит вязаные шапки, потому что cold, а они — потому что Coldplay. Вроде и типичный ситком с поправкой на дух времени, но эта поправка пока что отлично работает.

«НОВЕНЬКАЯ»

NEW GIRL

Шоу-раннер: Элизабет Меривезер (автор сценария фильма «Больше, чем секс»)

В ролях: Зои Дешанель, Макс Гринфилд, Ханна Симон, Джэйк М. Джонсон, Ламорн Моррис

Трейлер



Еще один легкий ситком, на этот раз со звездой в актерском составе — в главной роли Зои Дешанель из «Автостопом по Галактике» и «500 дней лета».

По большому счету, шоу в первую очередь стремится показать, что быть ванильной девочкой в тридцать лет — это не лучшее решение для социальной жизни. Зои в роли девушки по имени Джесс тут гипертрофировано подчеркивает свой «милый» образ: напевает под нос, стесняется произносить слово «пенис», творит глупости и пересматривает по двадцать раз «Грязные танцы» в обнимку с подушкой и вся в слезах. Делает она это в окружении трех мужчин — соседей по квартире, которые реагируют на такое поведение именно так, как должны реагировать нормальные люди — при том, что сами они тоже со своими большими тараканами. Удивительный случай, когда простодушная комедия превращается в поучительную историю с посылом примерно как в известном ютьюбовском ролике: «Пацаны, нах…я так жить?»

«БОСС»

BOSS

Шоу-раннер: Фарад Сафиниа (автор сценария «Апокалипсиса», снятого Мелом Гибсоном)

В ролях: Келси Грэммер, Конни Нильсен, Ханна Уэр, Джефф Хефнер, Кэтлин Робертсон

Трейлер



Сериал, который вы наверняка пропустили в этом сезоне, хотя свою номинацию на «Золотой глобус» он уже успел заслуженно получить.

Келси Грэммер играет Тома Кейна, мэра Чикаго, который потихоньку лишается рассудка из-за редкого заболевания нервной системы, но скрывает это ото всех, кроме своего лечащего врача. Вокруг много людей, но все слишком заняты собой, чтобы замечать странное поведение Кейна. Первый эпизод снял Гас Ван Сент, в продюсерах — он же. Стоит посмотреть сейчас, чтобы не пришлось догонять уже когда «Босс» получит-таки «Золотой глобус» — тогда наверняка будет слишком много работы и вы не успеете.

«ОДНАЖДЫ»

ONCE UPON A TIME Шоу-раннеры: Адам Хоровиц, Эдвард Китсис (одни из продюсеров и сценаристов «Остаться в живых»)

В ролях: Джиннифер Гудвин, Дженнифер Моррисон, Лана Паррилла, Джошуа Даллас, Джаред Гилмор

Трейлер

И, наконец-то, сказка. «Однажды» — не самый выдающийся сериал, появившийся в этом сезоне, но в схему «Новый год, добро, Рождество, благодать» он вписывается отлично.

Согласно мифологии шоу, сказочный мир с Белоснежкой, прекрасным принцем, злой королевой и другими всем известными персонажами существует на самом деле, а наша реальность — это альтернативная, страшная вселенная, в которой не бывает счастливых финалов. В эту вселенную и сосланы злой королевой сказочные герои, и теперь им нужно вспомнить, кто они есть, и попытаться разрушить планы королевы. Мило, красиво, в одной из главных ролей — Джиннифер Гудвин (жена Джонни Кэша в «Преступить черту» и одна из трех жен главного героя «Большой любви»).



ПЯТЬ ВИДЕОИГР



THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM

PC, XBOX 360, PLAYSTATION 3



Трейлер





Самая опасная игра года, стоит подходить к ней с должной осторожностью: всегда есть вероятность, что включив ее 2 января, очнетесь вы уже вечером 8-го, причем не пройдете и половины.

Впрочем, Skyrim существует не для того, чтобы ее проходить, а чтобы в ней жить — это внушительных размеров сказочный мир с драконами, заснеженными горами, лесами и с десятком городов. Здесь можно пойти к ближайшему руднику добыть железа для нового меча, по дороге увидеть, как дракон крадет козу, тут же обратить внимание на какое-то непонятное растение, съесть его, отравиться и во время поиска противоядия получить стрелу в колено от выжидавшего в стороне бандита. Еще можно купить дом, а в нем всегда будет ждать красивая женщина, которая будет обращаться к вам исключительно по дворянскому титулу «тан». Или вложить денег в магазин и вести бизнес. Или пойти учиться в школу магии. Вот и праздники пролетели.

BATMAN: ARKHAM CITY

PC, XBOX 360, PLAYSTATION 3



Трейлер







По средней оценке всех влиятельных критиков, самая высоко оцененная игра года, да еще и хороший способ подготовиться к летней премьере нового ноланского «Темного рыцаря».

В роли Бэтмена придется побродить по трущобам Готэм-Сити, в которых создан анклав для социопатов, много драться и решать головоломки. Внушительный игровой мир и встроенная энциклопедия по всем персонажам, обитающим в Готэм-Сити.

LA NOIRE

PC, XBOX 360, PLAYSTATION 3



Трейлер

Компания Rockstar в каждом своем новом творении разыгрывает большой американский роман в определенном жанре. Серия GTA отсылает к мафиозным сагам вроде «Крестного отца» и «Лица со шрамом», прошлогодняя Red Dead Redemption была классическим вестерном, а в 2011-м Rockstar создали свой фильм-нуар.

Главная особенность игры — невиданная ранее мимика на лицах компьютерных персонажей, отслеживая которую нужно угадывать, врут ли они или говорят правду. Сквозь череду из расследований, обысков мест преступлений, допросов и погонь с перестрелками рассказывается типичная для нуара история с типичным для нуара концом, в которой замешаны наркотики, деньги и, конечно же, певица из бара. А еще есть возможность свободно ездить по досконально воссозданному Лос-Анджелесу пятидесятых. Один LA Noire может заменить во время праздников целый марафон из старых черно-белых фильмов-нуар, пусть и по времени это займет примерно столько же. Зато интерактивно!

PORTAL 2

PC, XBOX 360, PLAYSTATION 3



Трейлер













Серия головоломок с перемещением в пространстве с помощью порталов, объединенная единым сюжетом.

Тех, кому удается все пройти, награждают впечатляющим финалом и песней группы The National. Редкая видеоигра, которая по-настоящему дает зарядку для мозгов — для тех, кто не хотел бы терять форму во время каникул.

MORTAL KOMBAT

XBOX 360, PLAYSTATION 3



Трейлер





Несмотря на обилие крови и насилия, игра возвращает в детство, когда все еще не боялись, что убив кого-то в видеоигре, ребенок пойдет повторять опыт на улице, и не ограничивали доступ несовершеннолетних к файтингам серии Mortal Kombat.

Новый Mortal Kombat — это полный рестарт знаменитой игровой франшизы, возвращение к виду «сбоку» (то есть, 3D тут выглядит как старый добрый 2D), все любимые персонажи и перерисованные декорации из первых трех частей. Наилучший выбор, чтобы позвать в гости друга детства и зарубить вдвоем.



ПЯТЬ НАСТОЛЬНЫХ ИГР

«ДИКСИТ» (DIXIT)

Количество игроков: от 3 до 6

Продолжительность игры: 30–40 минут

Сложность: легкая

Один из главных мировых хитов настольных игр последних лет, недавно завезенный и в Россию. Центральный элемент — красиво разрисованные карты, на каждой из которых изображено по несколько разных образов.

Игрокам раздают по шесть карт, ходят все по очереди. Тот, кому выпадает ход, должен выбрать одну из своих карт и громко произнести слово, звук или предложение, которое описывает что-то из того, что нарисовано на карте. Затем он кладет карту на стол рубашкой вверх, а остальные игроки должны найти среди своих карт что-то подходящее под описание и тоже выложить на стол. После этого все карты на столе смешиваются и раскрываются, а игроки должны попытаться найти среди них карту ведущего. Если все находят или никто не находит, то все кроме ведущего получают по два очка. В ином случае, ведущий и все, кто смог угадать его карту, получают по три очка. Может звучать запутано, но правила усваиваются за пять минут, да и сама игра проходит довольно быстро и весело.

«БИЛЕТ НА ПОЕЗД» (TICKET TO RIDE)

Количество игроков: от 2 до 5

Продолжительность игры: 40–60 минут

Сложность: ниже средней

Популярная серия тактических игр о железных дорогах. Недавно вышло дополнение Ticket to Ride Asia, которое можно докупить к основному набору или к набору Ticket to Ride Europe.

Цель игры — проложить самый длинный железнодорожный маршрут. Для этого нужно собирать различные типы вагонов и карты маршрутов, которые потом следует прокладывать наиболее оптимально. Для тех, кто готов потратить пятнадцать-двадцать минут на освоение правил, а потом много думать — отличный вариант.

«БУМ!»

Количество игроков: от 4 до 16

Продолжительность игры: 40 минут — 2 часа

Сложность: легкая

Веселая игра для большой компании. Никаких полей, фишек и тому подобных сложностей, в комплекте только карточки с именами разных знаменитостей и песочные часы на одну минуту.

Игроки разбиваются на пары, у каждой пары есть минута на ход: один напарник достает карточки и пытается объяснить другому, чье имя там написано, второй угадывает — за один ход нужно угадать как можно больше людей. Игра проводится в три раунда: во втором объяснять напарнику нужно пантомимой, а в третьем — всего одним словом. Иногда получается так весело, что в итоге все забывают считать очки, но тут это и не самое главное.

«ТИК-ТАК-БУММ»

Количество игроков: от 2 до 12

Продолжительность игры: 30–60 минут

Сложность: ниже средней

Несмотря на похожее название, к предыдущей игре «Тик-Так-Бумм» никакого отношения не имеет, но играть в нее так же весело. Главная фишка игры — тикающая бомба на батарейке, которая может «взорваться» в любой момент.

Задача: придумывать слова. Из набора достается карточка с каким-нибудь слогом, и игроки кидают кубик, на гранях которого написано, в какой части слова может быть слог на карточке. Затем игроки должны придумать слово, отвечающее этим требованиям. Делают они это по очереди, и в начале хода каждый должен взять в руки бомбу и взвести ее. Учитывая, что бомба взрывается через разные неожиданные промежутки времени, получается очень напряженно.

«МЕТРО 2033»

Количество игроков: от 2 до 6

Время одной игры: 1–2 часа

Сложность: выше средней

Игра по мотивам бестселлера Дмитрия Глуховского. Будущее, Москву огрело ядерной боеголовкой, все выжившие прячутся в метро, по его карте и идет игра.

Игроки должны бороться за ресурсы, укреплять свои армии и завоевывать чужие земли. Правила усваиваются довольно быстро, игроков много не требуется — можно сидеть в небольшой компании и представлять, что вокруг все вымерли. Некоторых такие мысли почему-то радуют.



ПЯТЬ КНИГ НА КАНИКУЛЫ

ХАРУКИ МУРАКАМИ

«1Q84»

Эксмо, 2011–2012









Времена, когда все зачитывались Мураками, давно прошли, а книги его казались настолько одинаковыми, что для многих он так и останется чистой детской любовью. Но это не повод игнорировать его последний роман — возможно, лучшее из всего, когда-либо написанного великим японцем.

Это любовная история, в которой влюбленные никак не могут встретиться; антиутопия с явной отсылкой к Оруэллу, в которой почему-то не страшно, мир вертится, загадочное происходит, музыка, всегда играющая у Мураками, звучит и финал пока открыт — третий том в русском переводе выйдет только в 2012 году.

ДЭВИД РЕМНИК

«МОСТ. ЖИЗНЬ И ВОСХОЖДЕНИЕ БАРАКА ОБАМЫ»

Астрель, Corpus, 2011











Главный редактор журнала New Yorker и вообще один из главных интеллектуалов Америки начинает рассказ об Обаме с борьбы афроамериканцев за свои права в 1960-е годы.

Жизнь и карьера Барака Обамы вырастает из речей Мартина Лютера Кинга, из ненасильственного сопротивления, которое побудило президента Джонсона выступить, наконец, с поддержкой черного населения Америки: «Речь идет не только о неграх, речь, на самом деле, идет о нас всех, о том, что мы должны преодолеть убогое наследие предубеждений и несправедливости. И мы все преодолеем». Это книга не столько о самом Обаме, сколько о переменах, символом которых он является, даже и в конце своего не самого удачного президентского срока.

ПАТТИ СМИТ

«ПРОСТО ДЕТИ»

Астрель, Корпус, 2011









Шестидесятые, Нью-Йорк. Молодая и очень трогательная Патти Смит сбегает из иеговистской общины в Нью-Джерси прямо в центр мира и начинает жить вольной андеграундной жизнью с дегустациями ЛСД, тусовками в отеле «Челси» и непременными явлениями Энди Уорхола.

Но в центре ее воспоминаний, получивших в 2011 году Национальную Книжную премию США, вовсе не многочисленные тусовки, а очень лиричные и совсем не простые отношения с Робертом Мэпплторпом. Получается история не про рок-звезду и великого фотографа, а про то, как трогательные, довольно хрупкие и очень живые мальчик и девочка неожиданно для самих себе стали рок-звездой и великим фотографом.

АВТОРСКИЙ СБОРНИК

«ГРАЖДАНИН ПОЭТ. 31 НОМЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (КНИГА + DVD)



КоЛибри, 2011



Стихотворные колонки на злобу дня — иногда ужасные, иногда удачные — Дмитрий Быков пишет уже не первые год, читать их, как правило, забавно, но не более. В сотрудничестве с актером Михаилом Ефремовом и бывшим главредом «Коммерсанта» Алексеем Васильевым получился один из самых заметных проектов 2011 года.

Быков переписывает под реалии сегодняшней политики стихи из школьной программы, Ефремов с выражением читает их на фоне любительских декораций. После того, как шестой выпуск программы («В тандеме вот что происходит...») сняли с эфира телеканала «Дождь», в ней появилось что-то привлекательно-запретное, хотя на самом деле мальчики просто немножко хулиганят.

УОЛТЕР АЙЗЕКСОН

«СТИВ ДЖОБС»

АСТ, Corpus, 2011







Главный бестселлер года в области научно-популярной литературы. Единственная авторизованная биография главы Apple написана по просьбе самого Джобса знаменитым публицистом Уолтером Айзексоном — бывшим главой CNN и выпускающим редактором журнала Time.

Последние два года жизни Джобса Айзексон регулярно встречался с ним, его коллегами и родственниками и в общей сложности собрал более сотни интервью. Книга,— многоголосый рассказ о гении, изобретателе, руководителе и человеке — должна была выйти еще весной прошедшего года, но из-за болезни Джобса ее публикация несколько раз откладывалась. В итоге история жизни одного из главных людей второй половины XX века появилась на прилавках три недели спустя того, как ее героя не стало.



ДОСТАВКА ЕДЫ НА ДОМ

ПИЦЦА

Friendly Pizza

Заказы принимаются с 10:00 до 22:00 Mi Piace

Ночная доставка с 23:00 до 02:00, минимальная сумма заказа — 900 руб.

Самое популярное блюдо для внезапного и срочного перекуса в кругу друзей, да и для ленивых одиночек тоже.

Служб доставки пиццы в Москве не счесть, но обращаться лучше к проверенным ресторанам, где сделают настоящее тесто и запекут его в настоящей итальянской печи. В Mi Piace около двадцати видов пиццы: например, Al Salmone c добавлением каперсов, сельдерея и рукколы. В наличии также три вида кальцоне и аутентичная хрустящая фоккача. Еще одни специалисты по безукоризненно вкусной пицце ручного производства — Friendly Pizza, открытая владельцами сети Friends Forever. Готовят тут так, чтобы в этой не самой полезной еде сохранилось максимальное содержание витаминов. Для тех, кто следит за фигурой, есть легкая низкокалорийная пицца, и что особо приятно — даже обычная «Маргарита» здесь выглядит произведением искусства.

КИТАЙСКАЯ ЕДА China Tun

Доставка с 9:00 до 22:00 — бесплатно, с 22:00 до 9:00 — 150 руб. Wokker

Доставка с 10:00 до 05:00, стоимость доставки — от 100 до 250 руб., при заказе от 550 рублей доставка бесплатна.

Дешевая китайская еда в картонках — область, в которой в Москве спрос до сих пор превышает предложение.

Долгое время почти что монополию в этой области занимал China Tun — часть сети, где также можно заказать пиццу и гриль. Основа меню — китайские мясные, рыбные и вегетарианские блюда в густом соусе, к которым отдельно полагается заказывать рис. Лучше всего поварам China Tun удается нарезанная мелкой соломкой свинина с черными грибами и тигровые креветки в кисло-сладком соусе с ананасами; также есть неизменная утка по-пекински, спринг-роллы и фрукты в карамели. А вот лапшу на воке надо заказывать в Wokker: любое блюдо можно собрать с помощью меню-конструктора из четырех видов лапши и бесчисленных ингредиентов. Недавно в меню появился острый суп «Том-Ям», есть темпура и небольшой выбор традиционных десертов вроде шарлотки и чизкейка.

СУШИ Legio

Доставка бесплатно с 12:00 до 23:00, минимальный заказ — от 750 руб. «Якитория» и «Гин-но таки»

Минимальная сумма заказа 790 руб. «Якитория»: доставка с 10:00 до 05:00, «Гин-но таки»: доставка с 10:00 до 23:00

Ничто не спасает от похмелья так, как японская кухня: мисо-суп, сасими и сет роллов способны привести любой измученный желудок в состояние гармонии с миром и остальным организмом.

В суши-баре Legio довольно традиционный набор, но проверенное качество и умеренные цены, которые проще всего проверять по стоимости непременного пункта меню — «Калифорнии». Здесь ее комплектуют угрем, лососем или крабом, в зависимости от начинки цена колеблется от 235 до 275 рублей, надо только иметь в виду, что за имбирь и васаби попросят дополнительную, совсем невысокую плату. Еще один способ безбоязненно съесть сырой рыбы — объединенная доставка из ресторанов «Якитория» и «Гин-но таки». Здесь уже действует новое меню 2012 года, где, например, появился ролл «Бали» из тигровых креветок и манго, целая жареная камбала и телячий язык под соусом барбекю. Кроме блюд с японским колоритом есть несколько разновидностей пиццы и бургер «Нью-Йорк».

БУРГЕРЫ

Texas Burger

Заказы принимаются с 10:00 до 22:00, доставка по Москве бесплатно, минимальная сумма заказа — от 600 до 800 руб.

Большой сочный бургер можно заказать в Texas Burger, где их делают из булочек собственной выпечки и отборного мяса, а главное, не заготавливают впрок, как во многих службах доставки.

Для особо голодных есть «Техас Кинг Сайз Гамбургер» с двумя котлетами, приготовленными на древесном хоспере, для привередливых — бургер с пармской ветчиной и свежими овощами. Кроме этого, есть клубные сэндвичи, кесадильи, фахитас и прочие блюда с колоритом мексиканской границы и, конечно же, пиво.

ДОСТАВКА ИЗ РЕСТОРАНОВ

Room Service

Заказы принимаются с 10:00 до 23:00, минимальная сумма заказа — 750 руб. Dostavka #1

Подкрепиться ресторанными блюдами не выходя из дома помогает служба доставки Roomservice, работающая c тремя сотнями московских заведений: от «Маяка» до Upside Down Cake и Black Market.

Ресторан можно выбрать как по ближайшему расположению к дому (это удобнее всего — в пределах трех километров доставка бесплатна), так и по типу кухни, включая кубинскую и индийскую. За посреднические услуги отдельную плату не берут, есть только сумма минимального заказа — 750 рублей, также придется оплатить курьерскую доставку от 250 до 300 рублей, если еду вам повезут с другого конца города. Объединенную доставку предлагает и Ginza. Пообедать, поужинать или позавтракать, не вставая с кровати, можно блюдами из «Мамы Тао», Uilliam's, «Антресоли», «Песто кафе» и еще пары десятков ресторанов холдинга — достаточно дотянуться до интернета или телефонной трубки.

Текст: Ольга Страховская, Гоша Биргер, Лиза Биргер