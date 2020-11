«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

GONE WITH THE WIND

Вт 3 января, 2:25, ТНТ Режиссеры: Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд

В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Говард, Оливия Де Хэвилленд, Оскар Полк, Хэтти МакДэниел, Эверетт Браун

Трейлер Шедевр классического Голливуда — один из отличных способов провести ночь со 2 на 3 января дома (про другие и так все понятно).