Последние годы Исландия появлялась в новостях только по печальным поводам: после финансового кризиса страна стала банкротом, а Рейкьявик охватили массовые беспорядки, затем проснулся вулкан Эйяфьятлайокудль, который парализовал авиасообщение в Европе. Но хорошие новости тоже есть: например, о том, что созданная местным комиком «Лучшая партия» неожиданно победила на выборах в горсовет Рейкьявика. В предвыборной компании Йон Гнарр обещал обеспечить все общественные бассейны сухими полотенцами, поселить в зоопарке белого медведя и к 2020 году очистить парламент страны от наркотиков. Избиратели поверили, и анархо-сюрреалист и сторонник прямой демократии Йон Гнарр стал мэром Рейкьявика.









«ЛУЧШИЙ РЕЙКЬЯВИК»

Господин мэр, в ноябре прошлого года вы запустили проект «Лучший Рейкьявик» — сайт, на котором сами жители могут предлагать идеи по улучшению города. Как продвигается проект?

Очень хорошо, мы довольны результатом. Мы постоянно обновляем и совершенствуем систему: увеличиваем число идей, которые система может обрабатывать, специфичность запросов и так далее. К весне хотим сделать разделение сайта по районам города, а также структурировать предложения по почтовым индексам Рейкьявика. Все обработанные системой предложения попадают на стол представителям нужных комитетов, и если проект получает поддержку с их стороны, он обсуждается уже на городском совете.

Это полностью ваша идея?

Нет-нет, это коллективный проект, доступный для работы всем партиям, но «Лучшая партия» использует его активнее всего. Я в целом очень заинтересован в развитии прямой демократии и разных способах ее проявления.

А какие идеи уже были воплощены в жизнь?

Ограничение автомобильного движения в центре Рейкьявика, например. Идея сезонного расширения пешеходной зоны изначально появилась на сайте и затем была принята горсоветом. На лето мы закрыли улицу Лейгавегур, и горожане были очень довольны. Правда, владельцы магазинов поначалу были против, но затем они почувствовали выгоду и кардинально изменили позицию. Вообще самая большая помеха демократии — это время. Позитивные изменения происходят медленно. Многие идеи «Лучшего Рейкьявика» были рассмотрены в комитетах и теперь ждут решения горсовета.

АВТОМОБИЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Во время предвыборной кампании вы чего только не обещали избирателям. Удалось хоть что-нибудь выполнить?

Большинство моих идей не прошли в горсовете, поскольку оппозиция сочла их моей личной борьбой со скукой и детским баловством. В последнее время «Лучшая партия» много работала над деталями и теми вопросами, которые ошибочно рассматривались как несущественные — к примеру, преобразование центрального района Рейкьявика: перенос памятников в центральный парк или же расширение пешеходной зоны. Я, например, хочу вообще закрыть весь центр для машин и сделать его прогулочным. Интервью: Архитектор Ян Гейл о велосипедах и будущем мегаполисов

Трафик никак не пострадает, зато гулять по городу станет приятнее. Еще мы изменили закон о парковках и теперь сможем эвакуировать нелегально брошенные в центре машины. Ситуацию с автомобилями в Исландии я вообще считаю позором. Я называю это «техасским менталитетом» — огромные джипы, припаркованные в пешеходной зоне. И какой штраф? Несчастные 16 евро! Но теперь у нас есть легальные основания эвакуировать нарушителей, и вскоре, я надеюсь, ситуация улучшится. Для меня это война с автомобильным мышлением. Заменяя машины пешеходами, мы преобразуем окружающую среду в центре, делаем ее более приятной и располагающей к прогулкам. Вместо гудения моторов вы слышите людей.

А что по поводу велосипедов? Я помню, на улице Квервисгата была очень удобная дорожка для велосипедистов, а потом она куда-то исчезла.

Та велосипедная дорожка была ошибкой, она была рассчитана неверно, и ее убрали. Но в целом мы постоянно работаем над улучшением общественного транспорта, добавляем новые рейсы, и велосипедные дорожки тоже в планах. Как видите, стараемся делать всё, чтобы искоренить эту дурную привычку везде передвигаться только на машине. Хотя людям довольно сложно сразу пересесть на велосипед, такие изменения в менталитете займут некоторое время. В Рейкьявике нет городского велопроката, но велосипед можно арендовать в отеле или в частных магазинах В Рейкьявике нет городского велопроката, но велосипед можно арендовать в отеле или в частных магазинах





Вы большой поклонник электрокаров как альтернативы машинам на бензине. Вы действительно считаете, что будущее городов за электрическим транспортом?

Да-да, мне очень нравится эта идея. И причины три: бензин дорожает, выхлопные газы загрязняют окружающую среду и, наконец, в странах, где добывают нефть, не соблюдают права человека. Ведь мы покупаем бензин в Саудовской Аравии, где женщинам не позволено садиться за руль. Я не считаю, что мы должны вести дела с подобными странами. Вообще мне бы очень хотелось сделать Рейкьявик платформой для экспериментального внедрения электрокаров. Город маленький, плюс мы сами производим природное топливо. Кроме того, одна из главных проблем электрокаров — быстро меняющиеся погодные условия, и этого у нас хватает! Наконец наша отвратительная погода может сказаться на чем-то позитивно. Этот проект был бы идеальным пробным шагом, который потянул бы за собой масштабное развитие движения. Иностранный опыт: Прокат электрокаров в Париже

ГОРЯЧИЙ МИНДАЛЬ И ГЕЙ-ПАРАДЫ﻿

Возвращаясь к работе мэра. Какие ещё проекты вы уже вычеркнули из своего личного списка?

Я очень рад, что городской совет одобрил мою идею разрешить горожанам брать в безвозмездную аренду куски земли в центре — не обязательно для торговли, можно просто играть на гитаре или раздавать горячий шоколад. И уже вчера я гулял по Лейгавегур и заметил трёх мужчин, которые жарили и продавали горячий миндаль в корице. Это был первый раз, когда я увидел что-то подобное в Рейкьявике. Это все те незначительные детали, на которые ни у кого никогда не хватало времени. Но если все детали собрать, то понимаешь, насколько город изменился уже сейчас.

Еще вы часто говорите о безопасности людей. Это серьезная проблема?

На самом деле это один из самых важных проектов нашей кампании. Здесь мы тесно работаем с полицией, проводим тренинги с охраной и владельцами ночных клубов и баров. Мы хотим предотвратить в первую очередь сексуальные домогательства в барах по отношению к женщинам. Это вопрос уже давно на повестке. Потом, конечно же, пьяное хулиганство на улицах. Недавно мы согласились оказать содействие полиции в установке камер наблюдения в центре. Надеюсь, ситуация вскоре улучшится. В 2010 году в Исландии официально запретили стриптиз.

Уже два года подряд вы, женатый человек, участвуете в гей-парадах. На последнем вы переоделись в женщину и под песню Bad Romance забрасывали толпу розами. Какое это имеет отношение к вашей работе?

Исландия в целом очень спокойная страна с большой историей гей-движения: у нас уже довольно давно разрешены однополые браки, к тому же мы постоянно рассматриваем поправки к законам о правах сексуальных меньшинств. К сожалению, так далеко не везде. Моё участие в гей-парадах вызывает общественный резонанс среди иностранных медиа. Я не хочу никого шокировать, моя цель — показать пример иностранным коллегам. Я хочу, чтобы люди начали задавать вопросы: а почему это наш мэр не выступает на стороне гей-меньшинств? Если в Москве не так, может быть, вам просто нужен другой мэр? Ладно, шучу. Конечно, ключевую роль тут играет церковь. Не хочу сказать, что исландцы безбожники, но влияние религии у нас не слишком сильное.

ИМИДЖ РЕЙКЬЯВИКА И КИНО В МОСКВЕ

Кажется, во всем мире Рейкьявик представляют тихим раем на Земле, с поправкой на географическое положение. Как вам удалось сделать Рейкьявик настолько привлекательным для туристов?

Не соглашусь, что у Рейкьявика хороший имидж среди туристов. За последние 10 лет город был представлен в Лондоне, Нью-Йорке и других мегаполисах скорее как место с дикой клубной жизнью, где можно хорошенько надраться и подцепить кого-нибудь на ночь. И это заслуга таких международных компаний, как Icelandair. В Англии, к примеру, они продают туры на выходные под слоганом «Fancy and dirty weekend». Каково, а? 600 000 туристов ежегодно посещают Исландию. 600 000 туристов ежегодно посещают Исландию.





Ну если добавить водку и медведей, будет похоже на Москву.

Так Москва и Рейкьявик — города-побратимы. Предыдущий наш мэр навещал Москву, так что теперь очередь вашего приехать. А вообще я в России, к сожалению, никогда не был и о русских с детства знаю исключительно по кино — у вас там холодно и постоянно идет снег. А если вернуться к имиджу города, я бы посоветовал снять про Москву хорошее кино. Вот мэр Барселоны написал Вуди Аллену и попросил его снять фильм про город — и посмотрите, что вышло. У меня есть идея пригласить мировых режиссёров и продюсеров снимать кино про Рейкьявик. Политики вряд ли будут об этом думать, но, по-моему, отличная идея. Самый известный фильм, где фигурирует исландская столица, — «101 Рейкьявик»





АУТСАЙДЕР И ЛЮДИ НА УЛИЦАХ

Вас часто называют эксцентриком и сравнивают с мэром Лондона Борисом Джонсоном. А вам лично мэры каких-то городов импонируют: может, кого-то считаете образцом для подражания?

Честно говоря, я почти ничего не знаю про своих коллег-мэров, а про политиков знаю и того меньше. Пару раз меня приглашали на всякие международные собрания градоначальников, но я как-то ни с кем не сдружился. Я там был скорее третий лишний. Они все в галстуках, такие серьёзные и важные, смотрят на меня и не понимают, как этот человек вообще тут оказался. 10 мэров, кардинально изменивших свой город

За год работы вы не устали, не разочаровались? У вас так много энергии, идей, но и половина из них не идет выше горсовета.

Это тяжёлая работа, бесспорно, тем более для меня, поскольку я здесь чистый аутсайдер, и, грубо говоря, все против меня. От этого очень устаёшь, конечно. Но я взялся за эту работу с полным осознанием, что легко не будет, и я не собираюсь жаловаться. До конца срока у меня ещё 905 дней и я проведу их достойно.

А поддержку людей вы ощущаете?

Знаете, мой рабочий день начинается в 8 утра. Я хожу на работу пешком. Проезжающие машины сигналят. Чаще всего я встречаю школьников, они машут, желают доброго утра. И это очень заряжает.

Фото: Алиса Кальянова, Hörður Sveinsson, Flickr.com