В Московском районе появится социальный дом для одиноких пенсионеров Для одиноких пенсионеров построят жилой дом с залом лечебной физкультуры, медицинским пунктом, доставкой продуктов и культурной программой.
В Московском районе строится первый социальный жилой дом для пенсионеров и инвалидов. Подобные дома уже несколько лет существуют в тринадцати районах Петербурга. На сегодняшний день они приняли более тысячи жителей.
Будущий стоквартирный дом на Витебском проспекте спланирован с учётом особенностей будущих жильцов преклонного возраста: в нём устанавливают пандусы, удобные лестницы и поручни, лифты и мусоропровод. Помимо квартир, предусмотрены комнаты психологической разгрузки и социальной реабилитации, медицинский пункт, зал лечебной физкультуры и даже общая гостиная для обедов и праздников. При доме появится специальная служба, которая будет закупать и доставлять продукты, лекарства и другие необходимые пожилым людям товары.
Общественный транспорт, аптеки и больницы заговорят со слепыми
В прошлые годы одинокие пенсионеры из Московского района переезжали в другие районы города, что, как утверждают специалисты, часто вызывало у них стресс. Теперь они могут остаться жить в привычном месте, но в более подходящих условиях.
Комментарии
Елена Маковиз! Вы забыли уточнить, что забег по скандинавской ходьбе в честь Дня снятия блокады организовало Муниципальное Образование. ( у вас же значится просто "Мы")
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