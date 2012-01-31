В Московском районе строится первый социальный жилой дом для пенсионеров и инвалидов. Подобные дома уже несколько лет существуют в тринадцати районах Петербурга. На сегодняшний день они приняли более тысячи жителей. 

Будущий стоквартирный дом на Витебском проспекте спланирован с учётом особенностей будущих жильцов преклонного возраста: в нём устанавливают пандусы, удобные лестницы и поручни, лифты и мусоропровод. Помимо квартир, предусмотрены комнаты психологической разгрузки и социальной реабилитации, медицинский пункт, зал лечебной физкультуры и даже общая гостиная для обедов и праздников. При доме появится специальная служба, которая будет закупать и доставлять продукты, лекарства и другие необходимые пожилым людям товары.

 

Общественный транспорт, аптеки и больницы заговорят со слепыми

В прошлые годы одинокие пенсионеры из Московского района переезжали в другие районы города, что, как утверждают специалисты, часто вызывало у них стресс. Теперь они могут остаться жить в привычном месте, но в более подходящих условиях. 


 


Елена Маковиз, пресс-секретарь Московского района: «В соответствии с законом, в социальный дом подобного типа может заселиться человек, стоящий на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или изъявивший желание переехать в дом с медико-социальным обслуживанием. Когда дом достроится, уже будет информация и о культурных программах. У нас в районе есть очень хорошая хоровая студия, и, думаю, она обязательно появится и в новом социальном доме. Пенсионеры полны жизни, они откликаются на все предложения. В честь Дня снятия блокады мы организовывали скандинавскую ходьбу, и в ней участвовал ветеран войны 1927 года рождения! У пенсионеров есть желания, и мы только рады будем им помочь. Открытие социального дома — наша давняя мечта, и наконец она осуществится». 
СправкаСоциальные дома представляют собой обычные жилые дома, в которых пожилые люди проживают на основании ордера и договора найма, самостоятельно оплачивают жилье, коммунальные услуги и телефон. При этом им предоставляется медицинская, социальная помощь, для них устраивают культурные мероприятия. Квартиры в специальном жилом доме не подлежат приватизации, обмену, сдаче в поднаем, аренду. На сегодняшний день в городе действуют 18 специальных жилых домов на 1 115  квартир в 13 районах, предназначенных для проживания более 1 200 граждан пожилого возраста.

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