В Московском районе строится первый социальный жилой дом для пенсионеров и инвалидов. Подобные дома уже несколько лет существуют в тринадцати районах Петербурга. На сегодняшний день они приняли более тысячи жителей.

Будущий стоквартирный дом на Витебском проспекте спланирован с учётом особенностей будущих жильцов преклонного возраста: в нём устанавливают пандусы, удобные лестницы и поручни, лифты и мусоропровод. Помимо квартир, предусмотрены комнаты психологической разгрузки и социальной реабилитации, медицинский пункт, зал лечебной физкультуры и даже общая гостиная для обедов и праздников. При доме появится специальная служба, которая будет закупать и доставлять продукты, лекарства и другие необходимые пожилым людям товары.