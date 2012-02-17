Как правило, обычный житель знает об устройстве своего города только то, что сам видит за окном. Чтобы взглянуть на положение вещей с другой стороны, можно изучить тонну учебной литературы, устроиться на работу в мэрию или хотя бы прибегнуть к культурному просвещению. Для тех, кто выбирает последнее, The Village начинает серию материалов о фильмах, сериалах, книгах, видео- и настольных играх, которые помогут лучше понять устройство мегаполисов. В первом выпуске — 5 телешоу о городах и мэрах. История про Чикаго и стремление к власти, выборы в Сиэтле, политические игры в администрации Балтимора, индианский Капков в юбке и игрушечная мэрия Нью-Йорка.

«Босс» Boss 2011 Место действия: Чикаго Создатель: Фархад Сафиниа В ролях: Келси Грэммер, Конни Нильсен

На тайной встрече врач сообщает мэру Чикаго Тому Кейну диагноз: редкое дегенеративное заболевание нервной системы. Осталось от силы пару лет, а симптомы начнут проявляться уже вот-вот. Объявлять об этом общественности Кейн никак не может: враги накинутся, как коршуны, и всё хорошее, чего мэр добился за долгие годы, рухнет в одночасье. Камера в репортерской манере начинает дрожать, сменяются крупные планы говорящих голов, начинается история о власти, безумии и их несовместимости.

«Босс» может послужить хорошим, пусть и утрированным гидом по политическому устройству большого города. Тут есть наглядные примеры многих процессов: как возникают протесты против сносов, как выбиваются под застройку площади, как пилятся бюджеты и организуются откаты, как цветет панибратство и мухлюют на выборах (без подкупа комиссий и каруселей, более элегантно). Всё это, впрочем, не для того, чтобы в очередной раз отметить, что в политике грязно. «Босс» скорее призывает к более разумному взгляду на вещи, ведь жизнь госслужащего — это постоянный выбор между плохими и очень плохими решениями, и судить о них лучше, зная обе стороны медали. Молодой и безупречный казначей может за три недели губернаторской кампании стать куда большим подонком, чем коррумпированный конкурент за 12 лет; журналист-правдоруб, сделавший карьеру сенсационными расследованиями, может пойти на компромиссы и сыграть кому-то на руку. И, наоборот, у множества действий, которые сначала кажутся злодействами, есть одна цель — сделать Чикаго лучше, и иногда цели оправдывают средства. Конечно, здесь все детали и факты неправдоподобны (в частности, в интернете полно возмущений коренных чикагцев по поводу очевидных несоответствий), но идеи заслуживают внимания. Все персонажи вымышленные, но провести параллели с реальными совсем не сложно: сам Том Кейн — отсылка к настоящему мэру Чикаго Ричарду Джозефу Дейли, правившему с 1955 года вплоть до сердечного приступа в 1976-м. Написанная журналистом Ройко критическая биография Дейли-старшего так и называлась — «Босс», а сам Ройко тоже угадывается в сериале в лице репортера Сэма Миллера. В конце концов, жена Кейна, предприимчивая и пронырливая бизнесвумен, отчасти списана с жены Дейли-старшего, которую часто называемой матриархом Чикаго, но и у москвичей она тоже вызовет кое-какие ассоциации. Создатель «Босса» Фархад Сафиниа, сценарист «Апокалипсиса» Мэла Гибсона. А спродюсировал сериал и снял первый эпизод Гас Ван Сент. Вдохновением для сериала послужила книга журналиста Майка Ройко о мэре Ричарде Дейли-старшем Исполнитель главной роли Келси Грэммер в январе получил «Золотой глобус»

Попыток романтизировать жестокость и прагматичность хозяев мира в современной культуре было множество, но «Босс» также показывает, где находится край, когда власть превращается в диктатуру. Болезнь Кейна — единственный момент, аналога которому в истории мировой политики еще не было, но если воспринимать ее как метафору, то можно углядеть здесь натуру любого тирана. Узнав диагноз, Кейн сначала держится за власть, чтобы завершить все дела, которые он когда-то начинал на благо города, а потом просто не может ее отпустить. Обусловлена и точка невозврата — когда Кейн начинает принимать фатальные решения на основе лишь фантазий своего больного воображения — именно в этот момент он из мощного бескомпромиссного управленца превращается в безусловное зло и опасность национального масштаба. И вот это уже вполне правдивая и куда более знакомая нам ситуация.

«Убийство» The Killing 2011 Место действия: Сиэтл Создатель: Вина Суд («Детектив Раш») В ролях: Мирей Инос, Йель Киннаман, Джейми Браун, Брент Секстон

Ремейк одноименного датского сериала о том, как убили старшеклассницу, виновного найти не могут, а под подозрением каждый второй. Действия разворачиваются на фоне выборов мэра, и пока семья скорбит и следователь пытается докопаться до правды, громкое убийство становится одним из ключевых звеньев в игре двух кандидатов на пост мэра Сиэтла.

В «Убийстве» вместо убийства могло быть что угодно: наглое ограбление, спортивный матч, митинги в центре города. Главное, чему учит сериал, — любое видное событие может быть использовано в политической игре, и если какое-то значимое событие вдруг внезапно оказывается связано с кем-то из политиков, то всю информацию об этом лучше делить на два, а то и на четыре.

«Прослушка» The Wire 2002–2008 Место действия: Балтимор Создатель: Дэвид Саймон («Поколение убийц», «Тримей») В ролях: Доминик Уэст, Джон Доман, Дейдре Лавджой, Идрис Элба

Культовый сериал канала HBO рассказывает о войне с наркотрафиком в Балтиморе и всей связанной с этим бюрократической волоките. Хороший коп Макналти в глазах начальников выглядит полным придурком; пойманных с поличным дилеров могут отпустить, если их поимка влияет на чье-то место в офисе; защитники правопорядка живут в мире, где торговать героином могут у них прямо под носом, но они не будут этого видеть, а если увидят — ничего не смогут сделать.

«Прослушка» показывает, какой вред может наносить всем прогнившая бюрократическая машина и как людям с чистыми намерениями никогда через нее не пробиться. Особо поучителен в этом плане третий сезон, где показаны махинации и подковёрные интриги во время выборов мэра, а также то, чем могут обернуться смелые идеи высокопоставленных полицейских, решивших рискнуть перед пенсией.

«Парки и зоны отдыха» Parks & Recreation 2009 Место действия: штат Индиана Создатели: Грег Дэниелс и Майкл Шур («Офис») В ролях: Эми Полер, Рашида Джонс, Азиз Ансари, Ник Офферман

В вымышленном городе Пауни штата Индиана проходит открытое заседание местного департамента парков и зон отдыха. Ведет встречу служащий среднего пошиба — молодая, амбициозная и слегка туговатая на ум Лесли Ноуп. Одна из жительниц жалуется на яму рядом со своим домом: была стройка, забросили, теперь тут опасно, и бойфренд сломал обе ноги. У Лесли что-то щелкает в голове, и она решает: яму закопаем, построим парк. Строят два сезона, а в четвертом Ноуп уже метит в мэры.

Если отбросить все романтические линии, которыми сериал нагружен словно «Санта-Барбара», то «Парки и зоны отдыха» — это ситком про провинциального Сергея Капкова в юбке: поставила цель построить парк, начала пробиваться сквозь бюрократию, стала всеми любима. Конечно, управление крошечным вымышленным Пауни разительно отличается от работы больших городов, а образы в «Парках» слишком утрированные (политика тут изображена примерно как физика в «Теории Большого взрыва»). Но кое-какая связь с реальностью всё же имеется. Например, можно увидеть, почему чиновники так не любят открытых обсуждений своих инициатив: во время заседаний комитетов все нормальные люди находятся на работе, а на собрания приходят только сами знаете кто.

«Город поворотов» Spin City 1996–2002 Место действия: Нью-Йорк Создатели: Гари Дэвид Голдберг, Билл Лоуренс («Клиника», «Город хищниц») В ролях: Майкл Дж. Фокс, Ричард Кайн, Майкл Ботман, Конни Бриттон, Чарли Шин

Малоизвестный в России, но культовый на родине ситком конца 90-х с Майклом Дж. Фоксом в главной роли. Джей Фокс выступает в роли заместителя мэра Нью-Йорка, которому политика заменяет отсутствие личной жизни; а всё действие происходит в стенах городской администрации. «Город поворотов» останется в истории американского ТВ как одна из самых грустных комедий — в середине четвертого сезона Джей Фокс публично заявил о своей болезни Паркинсона и ушел из сериала. Создатели попытались это красиво обыграть и придумали небольшой скандал в их вымышленной мэрии, вину за который пришлось взять на себя Майку, после чего уйти в отставку. Хоть и задумано было всё с большой долей юмора, получилось чудовищно грустно: весь последний эпизод Джей Фокс трогательно прощался с каждым персонажем, а зрители рыдали, проклиная закадровый смех. Позже место Джей Фокса занял Чарли Шин — очень достойно, но от осадка избавиться так и не получилось — рейтинги рухнули, сериал закрыли.

«Город поворотов» транслирует популярную мысль о том, что царь хороший, а бояре плохие. Майк и его команда занимаются реальными делами, а мэр Нью-Йорка в «Городе поворотов» — комичный добряк, который ходит, куда говорят, читает по бумажке и отвечает заранее заготовленными ответами на заранее заготовленные вопросы. Самое страшное, что он может сделать, сказать: «Ты что, упоротый?» — репортеру, спрашивающему про гей-парад, или случайно сфотографироваться с вором в законе. Банально, но и не приходится ждать особой смелости от сериала, стартовавшего в 1996 году и при мэре Джулиани.