Общественные обсуждения инициатив Законодательного Собрания теперь проходят онлайн, а поучаствовать в них может каждый, у кого есть профиль «Вконтакте». У петербургского ЗАКСа появилась официальная страница, куда будут выкладывать тексты важных законопроектов, которые горожане могут прокомментировать. Здесь же депутаты принимают в электронном виде любые предложения петербуржцев.

Авторы инициативы считают, что интернет для многих людей, особенно молодых, стал единственным источником получения новостей, поэтому его нужно использовать для общения с властью. Комитет по-прежнему будет принимать заявки граждан в письменной форме, по телефону и во время личных приёмов. 

Первую дискуссию вызвал нашумевший законопроект, направленный на борьбу с пропагандой гомосексуализма и педофилии. За четыре дня обсуждение собрало более 1 000 комментариев.  

 

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Дмитрий Травин, профессор Европейского университета, научный руководитель «Центра исследований модернизации»: «В России нет электронной демократии. Если депутаты через социальные сети пытаются обсуждать, это только новая техническая возможность коммуникации. Есть масса возможностей для обсуждений, но власть не слышит людей. Дошло до того, что люди уже выходят на митинги. Но власть даже здесь не слышит: резолюция предыдущего митинга проигнорирована. Поэтому никакие технические новшества здесь не помогут. Когда просто проходит обсуждение — мнение большинства не узнать. Если власть действительно настроена на общение, то можно выслушать отдельных граждан, экспертов или прийти к референдуму — таким образом можно узнать мнение каждого». 

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