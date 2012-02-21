Общественные обсуждения инициатив Законодательного Собрания теперь проходят онлайн, а поучаствовать в них может каждый, у кого есть профиль «Вконтакте». У петербургского ЗАКСа появилась официальная страница, куда будут выкладывать тексты важных законопроектов, которые горожане могут прокомментировать. Здесь же депутаты принимают в электронном виде любые предложения петербуржцев.

Авторы инициативы считают, что интернет для многих людей, особенно молодых, стал единственным источником получения новостей, поэтому его нужно использовать для общения с властью. Комитет по-прежнему будет принимать заявки граждан в письменной форме, по телефону и во время личных приёмов.

Первую дискуссию вызвал нашумевший законопроект, направленный на борьбу с пропагандой гомосексуализма и педофилии. За четыре дня обсуждение собрало более 1 000 комментариев.