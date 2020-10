ТАТЬЯНА ТОРГОВИЧЕВА

Литературный редактор



Избранное: Как всё устроено: Жизнь магазина глазами продавца Текст изначально был написан для Look At Me, но, когда редакторы The Village увидели эти «скандалы, интриги, расследования» из мира моды, пришлось выторговать материал у коллег. С этой статьи началась регулярная рубрика «Как это устроено», где мы стараемся найти людей, с чьей работой сталкиваемся каждый день или чья деятельность — тайна для всех вокруг. Герои на самом деле говорят сами, но анонимно. За всё время начальство раскусило смельчака лишь однажды. Опубликовано в июле 2011 года