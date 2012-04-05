Памятная дата: Любимые материалы редакции The Village На этой неделе The Village исполняется два года. По этому поводу редакция решила представиться, а также сделать подборку своих любимых материалов и рассказать об истории их создания.
The Village запустили в начале апреля 2010 года как отдельный раздел на Look At Me, представившись оптимистичной городской интернет-газетой, которая не только пишет о городских изменениях, но и активно влияет на формирование города. Через несколько дней после запуска в Москве произошли взрывы в метро — такая вот злая ирония большого города. Но позитива никто не растерял: мы хотели говорить о хороших инициативах, интересных новостях и создавать новых героев. К лету газета переехала на отдельный домен. Тогда на сайте работали пять человек, а два года спустя нас стало уже двадцать два. В ноябре 2010-го в пробном режиме появился The Village Петербург, в сентябре прошлого — Киев. Чтобы отметить день рождения, мы решили представить всех сотрудников, которые когда-либо работали с нами, и заодно по-дружески рассказать истории наших любимых материалов.
МОСКВА
ИГОРЬ САДРЕЕВ
Избранное: Интервью Йона Гнарра, мэра Рейкьявика, о прямой демократии и пешеходном городе
Чтобы уломать эксцентричного исландского градоначальника на интервью, потребовалось полгода. Но слишком уж интересной была фигура мэра, который в женских платьях участвует в гей-парадах, не понимает чиновников и мечтает запретить автомобили. Администрация Рейкьявика попросила привести пять причин того, почему Гнарр должен согласиться на интервью. Мы в ответ выслали фото Сергея Собянина в костюме и на велосипеде и сразу получили согласие.
Опубликовано в январе 2012 года
СЕРГЕЙ ПОЙДО
Избранное: Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город
Опубликовано в октябре 2010 года
ВАСИЛИЙ ЭСМАНОВ
Избранное: Сексуальная сестра Сталина
Опубликовано в мае 2010 года
АЛЕКСЕЙ АМЕТОВ
Избранное: Другие берега
Еще одна колонка Паяма Шарифи. Взгляд пытливого иностранца, который удивляется, критикует, но несказанно любит российскую столицу, был нам очень близок. Всего Паям написал шесть колонок, выходили они нерегулярно, да и перевод с английского на русский то и дело затягивался. За его тексты по собственной инициативе брались разные люди, особенно много сделала Лена Нуряева. Колонка про общественные бассейны и, в частности, про «Чайку» стала одной из самых трогательных.
Опубликовано в октябре 2010 года
ОЛЯ ПОЛИЩУК
Избранное: Райцентр: Путеводитель по Южному Бутову
Прошлым летом Москву решили расширить аж вдвое. Пока все составляли прогнозы о том, как будет выглядеть гипермегаполис, редакция решила найти новый центр большой Москвы — получилось Южное Бутово. На ЦАО территория походила мало, но с легкой руки Егора Мостовщикова вышел ироничный путеводитель, развинчивающий миф о криминальности района.
Опубликовано в октябре 2011 года
АННА МАСЛОВСКАЯ
Избранное: Весёлый фермер: 6 городских огородов
В начале лета 2011 года проект LavkaLavka снова решил открыть общественный огород на «Арме». Вот только грядки, как и за год до этого, расходились не очень бойко. Мы и сами думали выращивать укроп или, наконец, по-настоящему «ебашить лук», но в итоге написали пост про городские общественные огороды по всему миру, чтобы поддержать инициативу.
Опубликовано в июне 2011 года
ОЛЕСЯ ШМАГУН
Избранное: Личный опыт: Стажировка в мишленовском ресторане
С Полиной Манской и ее кулинарным блогом, который читают даже мужчины, не интересующиеся кухней, The Village познакомился задолго до выхода этого материала. Редактор Анна Масловская регулярно наблюдала в Facebook статусы Полины о сложностях работы в мишленовском заведении, о круглосуточном рабочем дне и еще о многом таком, что осталось за кадром. В итоге дневника с кухни известного итальянского ресторана ждали несколько месяцев, но результат того стоил.
Опубликовано в марте 2012 года
ОЛЯ ЭЙХЕНБАУМ
Избранное: Другое кино: Александра Шевелева о жизни как сериале
У внештатного автора Александры Шевелевой, как говорится, наболело. То ли знаменитый московский ритм был виноват, то ли стечение обстоятельств: многие друзья собрались в Таиланды и Сингапуры надолго, некоторые даже работать. В итоге в один прекрасный день в почтовом ящике редакция обнаружила эту колонку. Под многими пунктами редакторы сами готовы подписаться, например о том, что наши родители проживали одну жизнь, а наше поколение как будто проживает несколько.
Опубликовано в феврале 2012 года
ДАША ЖЕМЧУГ
Избранное: Герои нашего времени: Дети рассказывают о своих кумирах
Дети от 13 лет рассказывали тогда о кумирах, причем многие ребята затруднились ответить, на кого хотят быть похожими. Особая гордость редакции того времени — информация, которой дополнили текст, якобы рассказывающая о героях всё.
Опубликовано в июне 2010 года
АЛИСА ПО
Избранное: Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии
Опубликовано в январе 2011 года
КАТЯ КОНЮШКОВА
Избранное: Неспортивное ориентирование: Навигация в городе
Навигация — это, пожалуй, третья любимая тема The Village после мэров и брендинга. Поговорить со специалистом Ильей Рудерманом было крайне ценно, но вот как оформить умные мысли эксперта, редакция придумывала долго. В итоге арт-директор Антон, поддавшись порыву, несколько дней до работы объезжал соседние улицы и снимал разные вывески. Лучшего доказательства ужасов навигации и не требовалось.
Опубликовано в марте 2011 года
АНТОН МЕЙК
Избранное: Чего не хватает в Москве?
На планерках всё время звучал вопрос: «Чего не хватает Москве?» Свои мысли решили дополнить идеями читателей и устроили опрос. Пользователи отвечали на вопросы прямо на сайте. Обработка заняла несколько недель: редакторы с огромными распечатанными списками и с фломастерами кропотливо подсчитывали мнения читателей. В итоге выпустили два поста, задавшие тон газете на следующий год, а еще напечатали бюллетени, которые доставляли в дружественные места сами.
Опубликовано в октябре 2010 года
ДАНИИЛ ТРАБУН
Избранное: Группа продленного дня: Кто и зачем патрулирует московские улицы?
Через несколько дней после декабрьских событий на Манежной фанаты стали собирать свои патрули: «ВКонтакте» — по названию района, в «Твиттере» — по хэштегу. В общем, дело было темное, а редактор Даниил Трабун загорелся стать одним из патрулирующих (конечно, только ради журналистского интереса). Сделали фейк-аккаунт в соцсетях, за пять минут изобразили пародию на журналистскую корочку, которую до декабря никто особо не спрашивал, и вперед, на район. Пока Даня работал, в офисе все волновались, чтобы не получил по голове. По голове не получил, однако после выхода материала автору еще месяц писали с угрозами и обещали «подождать у подъезда».
Опубликовано в декабре 2010 года
САША ПОХВАЛИН
Избранное: Между булок: Что внутри у самых больших московских бургеров.
Эпопея о самых высоких и увесистых бургерах, педантично отрисованная и разложенная на части. Мы, честное слово, брали железную линейку и мерили высоту, если кто сомневался. Причем за время производства этого материала ни одного бургера не пострадало — вот и доверяй снимать такую красоту вегетарианцам. После выхода первой части на почту каждый месяц приходили просьбы от читателей сделать продолжение — редакция не могла отказать.
Опубликовано в апреле 2011 года
СЕРГЕЙ РОДИОНОВ
Избранное: Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте
«Тайга» в Петербурге всего за полгода стала самым значимым проектом для молодых и активных. Причем так было с самого начала. На заре проекта питерской редакции даже предлагали стать арендатором, но не сложилось. Да и стены мы красим плохо, а там ребята всё сделали замечательно своими руками, а потом рассказали в материале, чем будут заниматься.
Опубликовано в сентябре 2011 года
КОЛЯ РЕУТИН
Избранное: Цифры недели: Каток в парке Горького
The Village и парк Горького — друзья навек с прошлого года. Снег только сходил, а мы уже снимали, как роллердромы и шашлычные демонтируют. И если кто вдруг сомневался в нашей бескорыстности, то вот официальное заявление: блог о парке Горького — наша инициатива, бесплатная! Просто это хороший пример того, как Москва меняется. Так что, когда самый большой каток в Европе закрылся весной, мы расстроились и начали рисовать инфографику, чтобы заглушить боль утраты.
Опубликовано в марте 2012 года
ТАТЬЯНА ТОРГОВИЧЕВА
Избранное: Как всё устроено: Жизнь магазина глазами продавца
Текст изначально был написан для Look At Me, но, когда редакторы The Village увидели эти «скандалы, интриги, расследования» из мира моды, пришлось выторговать материал у коллег. С этой статьи началась регулярная рубрика «Как это устроено», где мы стараемся найти людей, с чьей работой сталкиваемся каждый день или чья деятельность — тайна для всех вокруг. Герои на самом деле говорят сами, но анонимно. За всё время начальство раскусило смельчака лишь однажды.
Опубликовано в июле 2011 года
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АРТЕМ ИГНАТЬЕВ
Избранное: Таинственный остров: Карта обновленной «Новой Голландии»
Как в Москве у нас любовь с парком Горького, так в Питере — с «Новой Голландией». Всё дело в том, что любимым словосочетанием редакции в 2011 году было «общественное пространство». Разобраться в том, как можно обустроить открытую территорию и сделать ее комфортной, а также разузнать всё о новых открывающихся заведениях — практически дело жизни. Да и дизайнеры газеты настоящие картографы —географическое общество шлет запросы.
Опубликовано в июне 2011 года
АННА БАЛАГУРОВА
Избранное: Как в сказке: Детские писатели-фантасты о городах будущего
Ксюша Романенко, внештатный автор The Village, пол-лета перечитывала детскую фантастику, чтобы успеть к Дню знаний. Саша Похвалин тем временем активно рисовал Незнайку, также освежая свои литературные воспоминания. Выяснилось, что фантасты были не так далеки от правды — напредсказывали миллион вещей.
Опубликовано в сентябре 2011 года
ДИМА ЦЫРЕНЩИКОВ
Избранное: Фоторепортаж: Кресты-2 — самый большой следственный изолятор Европы
На улице шли первые митинги «за честные выборы», ОМОН забирал людей на пятнадцать суток, а мы снимали новый следственный изолятор в Петербурге, чтобы, так сказать, ежели что, читатели знали об условиях. После материала случилось две вещи: редактора Балагурову позвали работать следователем с формулировкой «вы умеете задавать вопросы», а в московский офис через две недели позвонили из Федеральной службы исполнения наказаний и попросили главреда. Офис-менеджер чуть трубку не выронила. Но сотрудники ФСИН пришли с миром: хотели фотографии и поблагодарить. Думаем теперь поставить их в рубрику «Свои люди».
Опубликовано в январе 2012 года
КИЕВ
Евгений Сафонов
Избранное: Фоторепортаж: Последний день работы киевского ЦУМа
Лиричный и ностальгический репортаж о последнем дне работы главного оплота советской торговли с эмалированными кастрюлями, который чудом сохранился до 2012 года. Главная находка фотографа — костюм с биркой из Чехословакии.
Опубликовано в феврале 2012 года
ОЛЯ БАБИЧ
Избранное: Выходит на арену: Как реконструировали стадион «Олимпийский»
Неожиданно, но большая часть информации для исторической справки и инфографики обнаружилась на львовском сайте. В Киеве же никто толком не знал, что происходило со стадионом раньше, зато активно обсуждали историю про приезд певицы Шакиры на открытие.
Опубликовано в октябре 2011 года
АНЯ УСТЕНКО
Избранное: Бюджетный вариант: Что мог бы купить Киев на 16,4 миллиарда гривен
Пока весь Киев готовился к Новому году, редакция отчаянно старалась представить общую сумму денег, которые потратит Киев, в метрах. Ну то есть взять и сложить все купюры воедино и посмотреть, что будет. Как говорится, придумал классную идею — теперь осталось реализовать. Особым шиком и гордостью редакции стало сравнение суммы, заложенной на расходы мэрии, с ценой полета в космос мэра Черновецкого. Просто из-за своих странностей градоначальник получил в народе прозвище Лёня Космос.
Опубликовано в декабре 2011 года
РОМА ПАШКОВСКИЙ
Избранное: Голая правда: Киевские моржи о закалке, здоровье и холоде
История о том, как каждый день в киевском Гидропарке собираются ребята, которые в мороз гуляют, ныряют и играют в футбол и шахматы голышом, настолько поразила фотографа Романа, что он тут же отправился на место. В итоге почти неделю в редакцию он заходил окрыленный новыми открытиями после пары часов в компании моржей. Портал в другой мир закрылся для редакции через неделю после выхода материала.
Опубликовано в феврале 2012 года
ВЛАДИМИР ВАЛЬДМАН
Избранное: Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года
Материал, который надолго запомнит редактор, литред и дизайнер. Первый, потому что впервые на руках от клавиатуры появились мозоли от скорости написания материала, второй — от вычитки безумного текста по кускам в неприличное время, а третий — от рисования красных лазерных лучей из глаз ни в чем не повинных граждан. Идею с лучами из шедеврального коллажа позже использовала петербургская редакция в посте про нового главу комитета по культуре.
Опубликовано в декабре 2011 года
АНТОН ТКАЧУК
Избранное: В Киеве пройдёт первый гей-парад
The Village за мир во всем мире, позитивные изменения и широту взглядов. Считайте это заявление программным и передайте привет петербургским депутатам.
Опубликовано в декабре 2011 года
Комментарии
Спасибо большой, это первая вкладка которую я открываю утром на работе )
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