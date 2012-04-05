ДАНИИЛ ТРАБУН

Выпускающий редактор

(апрель 2010 – март 2011)

Избранное: Группа продленного дня: Кто и зачем патрулирует московские улицы? Через несколько дней после декабрьских событий на Манежной фанаты стали собирать свои патрули: «ВКонтакте» — по названию района, в «Твиттере» — по хэштегу. В общем, дело было темное, а редактор Даниил Трабун загорелся стать одним из патрулирующих (конечно, только ради журналистского интереса). Сделали фейк-аккаунт в соцсетях, за пять минут изобразили пародию на журналистскую корочку, которую до декабря никто особо не спрашивал, и вперед, на район. Пока Даня работал, в офисе все волновались, чтобы не получил по голове. По голове не получил, однако после выхода материала автору еще месяц писали с угрозами и обещали «подождать у подъезда». Опубликовано в декабре 2010 года