Отключение России от системы SWIFT рассматривалось как крайняя мера в попытке остановить войну на Украине. И, похоже, сейчас международное сообщество готово к ней прибегнуть. The Village рассказывает, что это за система, чем грозит отключение от нее и как живут страны, которые попали в такую ситуацию.

Что такое SWIFT?

SWIFT — единый международный стандарт, система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах. Ею пользуются тысячи финансовых организаций по всему миру, около 10 000 банков обмениваются сообщениями с её помощью. Система обеспечивает передачу порядка 1,8 миллиарда сообщений в год. Ежедневно через сеть SWIFT проходят платёжные поручения суммарной оценочной стоимостью более шести триллионов долларов.

Штаб-квартира SWIFT базируется в Брюсселе, компания по форме собственности является кооперативом и подчиняется бельгийскому законодательству.

Как работает система?

Если банку нужно отправить платёж или подтверждение сделки другому банку, он подготавливает такое сообщение, шифрует его с помощью системы шифрования, созданной SWIFT, и отправляет через специальный терминал своему контрагенту. Контрагент, получая документ, расшифровывает сообщение и применяет его по назначению. Так же передают выписки по корреспондентским счетам и осуществляются расследования по невыясненным платежам.

Сколько банки платят за использование системы?

Стоимость формируется из двух составляющих — годового обслуживания и комиссии за каждый платёж. Годовое обслуживание зависит от трафика свифтовых платежей банка и может достигать 100 000 евро в год. Стоимость каждого платежа также зависит от количества сообщений в месяц. Чем больше сообщений, тем дешевле обходится каждый платёж. Цена сообщения назначается в евро, поэтому может колебаться от курса рубля к евро.

Почему SWIFT стала такой популярной?

Главное преимущество SWIFT — защищённость информации, передаваемой между банками.

Хорошая новость: физические лица не пострадают, через SWIFT не проходят расчёты по картам. Проблемы могут возникнуть у организаций, которые с помощью SWIFT передают через банки информацию о трансграничных платежах — эти платежи будут задерживаться и теряться. Президент Ассоциации региональных банков «Россия», зампред думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Business FM обнадёживает: «О коллапсе я бы не говорил. Коллапса не будет, но трудности, очевидно, будут возникать». Полных аналогов для международных расчётов нет. Внутри России аналогами являются платёжная система Банка России и системы расчётов крупнейших банков.

На самом деле альтернативы SWIFT есть. В 2012 году от системы отключили все банки Ирана. Страна быстро переключилась на платёжную систему SUCRE, которой пользуются на Кубе, в Эквадоре, Боливии, Венесуэле и Никарагуа.

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу банка ВТБ24 и Ирину Попову, вице-президента, заместителя директора операционного департамента ВТБ24