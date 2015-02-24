В петербургском метро 23 февраля неизвестные разместили плакаты антимилитаристского содержания. Часть плакатов стилизована под детские рисунки, часть представляет собой высказывания литературных классиков, часть — переиначенные поздравления с Днём защитника Отечества.

 

 По всей видимости, впервые фото были опубликованы в группе «ВКонтакте» «Война войне», созданной неизвестными пользователями сегодня ночью. В движении «Партизанинг» корреспонденту The Village сообщили, что акция с плакатами — «хорошая», но её организовали не участники движения. 