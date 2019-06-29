Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой
Посетительница московского кафе «Молодость» Айжан Жакипбекова обвинила в бездействии сотрудников заведения, которые не отреагировали на домогательства со стороны другого посетителя. В ответ представители «Молодости» выступили с оправданием харассмента. В соцсетях призвали бойкотировать бар.
В чем суть претензий к бару?
По словам девушки, в ночь на субботу, 29 июня, один из посетителей «Молодости», проходя мимо нее, попытался дотронуться до ее груди, однако она отвела его руку в сторону. «Парень, вместо того чтобы отступить, сделал еще шаг вперед и схватил меня за задницу, при этом попытался просунуть ладонь между ягодиц. И совал ее туда до тех пор, пока я с разворота не двинула ему в затылок», ― описывает инцидент Айжан.
В итоге между девушкой и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого Айжан пригрозила выволочь обидчика из заведения. По ее словам, бармены и администратор не отреагировали на ситуацию, но, когда другие посетители стали оттаскивать девушку в сторону, ей сказали, что администратор пообещала вывести молодого человека из бара.
Айжан вышла на улицу, а вернувшись через десять минут в кафе, вновь обнаружила обидчика, «мирно сидящего за баром». В своем посте девушка назвала сотрудников «Молодости» «м******и», пообещала больше не появляться в заведении и призвала не оставлять такое бездействие без внимания.
«Иначе не будет в мире будущего ни пони, ни единорогов, ни безопасности ни для кого. А будут м***и и терпилы — улыбающиеся идиоты, которые слова не скажут, не заступятся, даже если будут убивать, и будут #СестрыХачатурян, и будут бесконечные тяжелейшие марафоны #самаНЕвиновата и #MeToo», — заключила Айжан.
Как отреагировали в «Молодости»?
В комментариях к посту Айжан появилось сообщение от имени одной из страниц «Молодости» в фейсбуке. В публикации говорится, что после инцидента сотрудники кафе выяснили, в чем дело, и «взяли парня под контроль». «Точно можем сказать, что у вас больше не было контактов. Это видно по камерам бара. Так что личный конфликт был исчерпан. Остается понять, кто в этой ситуации м***к», — подчеркивается в комментарии.
Там же Айжан попросили извиниться за оскорбления и отметили, что харассмент в баре — это вполне естественно. «Несмотря на то, что вы не пьете, вы не заметили, что оказались вчера ночью в баре, над которым не было вывески „Гей-бар“. И как в обычном баре, ночью люди танцуют, знакомятся друг с другом, и да, могут на радостях схватить за причинное место», — говорится в комментарии кафе.
«Наверно, вам действительно в ближайшее время стоит завязать с посещением нормальных баров», — заключил автор публикации. Большинство других комментаторов такой ответ заведения восприняли негативно. Кроме того, в сообществе «Молодости» в фейсбуке стали появляться призывы бойкотировать кафе.
Это официальная позиция бара?
The Village связался с представителями «Молодости» — они подтвердили, что аккаунт, с которого оставили комментарий под постом Айжан, действительно принадлежит бару. При этом в заведении заверили, что аккаунт вел сторонний эсэмэмщик, который не согласовал ответ ни с администрацией, ни с руководителями бара.
Представители заведения подчеркнули, что они не согласны с позицией, выраженной в комментарии. «Ответ выглядит очень резким и крайне непотребным», — отметили в «Молодости». По словам представителей кафе, эсэмэмщика, оправдывавшего домогательства в фейсбуке, уже уволили.
Бар собирается принести свои извинения Айжан как за комментарий, так и за саму ситуацию в заведении. При этом с девушкой до сих пор никто не связался, а комментарий под ее постом еще доступен (на момент публикации материала). «Черный пиар — тоже пиар», — пояснили представители бара.
В «Молодости» утверждают, что сейчас проводят внутреннее разбирательство: заведение планирует выяснить, почему мужчина, пристававший к посетительнице, остался в кафе. «Тех, кто ведет себя по отношению к другим гостям непотребно, необходимо выводить, потому что домогательствам нет места ни в баре, ни в нашем обществе», — подчеркнули в заведении.
Свою официальную позицию представители кафе пообещали представить уже завтра, когда пройдет больше суток после публикации о домогательстве. Тем временем Айжан добавила апдейт к своему посту — в нем она назвала автором комментария владелицу «Молодости» Наталью Давыдову. «Мне написали об этом два человека, которые не знакомы друг с другом», — объяснила девушка такое обвинение.
Айжан Жакипбекова
посетительница кафе «Молодость»
Я уже около года регулярно бываю в «Молодости», раз в один-два месяца точно. Вокруг этого бара сложилась некоторая тусовка. Вполне закономерно, что у меня и у менеджеров бара появилось некоторое количество общих знакомых.
Многие сейчас находятся в шоке: место, что называется, намоленное. Никто не хочет верить, что написанное в комментарии — официальная позиция бара. Некоторые сами хотели убедиться в этом, писали знакомым сотрудникам бара и лично Наталье Давыдовой. Потом мне — слова поддержки и разочарования в «Молодости».
Я не просила, но мне прислали скрин переписки с Натальей, где она подтверждает, что это ее комментарий (скриншот переписки с Давыдовой имеется в распоряжении редакции The Village; сама владелица заведения не стала отвечать на наши вопросы. — Прим. ред.).
Обновлено: Соосновательница «Молодости» Наталья Давыдова признала на своей странице в фейсбуке, что она сама написала комментарий с оправданием домогательств в баре под публикацией Айжан.
«Комментарий был неприемлемым, но в свое оправдание хочу сказать, что меня лично оскорбил отзыв Айжан. Считаю оскорбления, высказанные в сторону моих сотрудников, недопустимыми», — заявила владелица бара.
Также Давыдова отметила, что в ночь, когда произошел инцидент, домогавшегося девушки попросили покинуть заведение — после того, как он рассчитается. По словам владелицы кафе, молодой человек просто не успел расплатиться за то время, что Айжан была на улице. При этом позднее, судя по видео в инстаграме «Молодости», мужчину все-таки вывели из заведения.
Публикацию Давыдовой перепостили на страницу бара с хештегом #бурнаямолодость. На вопрос о якобы уволенном эсэмэмщике представители заведения отвечать отказались. Лично с Айжан до сих пор никто не связался.
Комментарии
Истерику она развела уже после всей ситуации и до комментария владельцев заведения.
Конечно, после ситуации. А надо было до?
Данный конфликт мог остаться неприятным воспоминанием в стенах заведения.
Это называется "попустительство".
Но чудо девочке оказалось мало внимания и показалось, что она не до конца повлияла на сотрудников, чтобы те картинно выгнали того кто лапал ее чудо тело.
Нет разницы, чудо или не чудо. Выгнать - было бы абсолютно логичным действием.
Другими словами если для тебя неприятна сиутация, то как мне кажется ты не будешь постоянно об этом вспоминать и тем более ее мусолить второй день. Поэтому я считаю что для нее важен именно эффект от этого.
О, боже. Ну конечно ей важен эффект - зарекомендовать бар как небезопасное место, каковым он и является.
Даже если каждая из вас будет писать в фэйсбуке о любом своем неприятном случае в общение с кем либо из посетителей кафе, баров, обслуживающем персонале, таксистами, сотрудниками полиции, охранниками, продавцами-кассирами и т.д., этих неприятных ситуаций меньше не станет.
Это софизм. От того, что каждая девушка не будет писать в фэйсбуке о неприятных случаях, их количество меньше не станет.
И здесь мне кажется она как раз затаила злобу на само завдение с персоналом, потому что они не послушали ее и не выгнали наглеца.
Потому что именно это они и должны были сделать.
Печально, что приходится разъяснять такие абсолютно логичные вещи...
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