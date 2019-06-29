Айжан вышла на улицу, а вернувшись через десять минут в кафе, вновь обнаружила обидчика, «мирно сидящего за баром». В своем посте девушка назвала сотрудников «Молодости» «м******и», пообещала больше не появляться в заведении и призвала не оставлять такое бездействие без внимания.

«Иначе не будет в мире будущего ни пони, ни единорогов, ни безопасности ни для кого. А будут м***и и терпилы — улыбающиеся идиоты, которые слова не скажут, не заступятся, даже если будут убивать, и будут #СестрыХачатурян, и будут бесконечные тяжелейшие марафоны #самаНЕвиновата и #MeToo», — заключила Айжан.

Как отреагировали в «Молодости»?



В комментариях к посту Айжан появилось сообщение от имени одной из страниц «Молодости» в фейсбуке. В публикации говорится, что после инцидента сотрудники кафе выяснили, в чем дело, и «взяли парня под контроль». «Точно можем сказать, что у вас больше не было контактов. Это видно по камерам бара. Так что личный конфликт был исчерпан. Остается понять, кто в этой ситуации м***к», — подчеркивается в комментарии.

Там же Айжан попросили извиниться за оскорбления и отметили, что харассмент в баре — это вполне естественно. «Несмотря на то, что вы не пьете, вы не заметили, что оказались вчера ночью в баре, над которым не было вывески „Гей-бар“. И как в обычном баре, ночью люди танцуют, знакомятся друг с другом, и да, могут на радостях схватить за причинное место», — говорится в комментарии кафе.



«Наверно, вам действительно в ближайшее время стоит завязать с посещением нормальных баров», — заключил автор публикации. Большинство других комментаторов такой ответ заведения восприняли негативно. Кроме того, в сообществе «Молодости» в фейсбуке стали появляться призывы бойкотировать кафе.



Это официальная позиция бара?



The Village связался с представителями «Молодости» — они подтвердили, что аккаунт, с которого оставили комментарий под постом Айжан, действительно принадлежит бару. При этом в заведении заверили, что аккаунт вел сторонний эсэмэмщик, который не согласовал ответ ни с администрацией, ни с руководителями бара.



Представители заведения подчеркнули, что они не согласны с позицией, выраженной в комментарии. «Ответ выглядит очень резким и крайне непотребным», — отметили в «Молодости». По словам представителей кафе, эсэмэмщика, оправдывавшего домогательства в фейсбуке, уже уволили.

Бар собирается принести свои извинения Айжан как за комментарий, так и за саму ситуацию в заведении. При этом с девушкой до сих пор никто не связался, а комментарий под ее постом еще доступен (на момент публикации материала). «Черный пиар — тоже пиар», — пояснили представители бара.



В «Молодости» утверждают, что сейчас проводят внутреннее разбирательство: заведение планирует выяснить, почему мужчина, пристававший к посетительнице, остался в кафе. «Тех, кто ведет себя по отношению к другим гостям непотребно, необходимо выводить, потому что домогательствам нет места ни в баре, ни в нашем обществе», — подчеркнули в заведении.



Свою официальную позицию представители кафе пообещали представить уже завтра, когда пройдет больше суток после публикации о домогательстве. Тем временем Айжан добавила апдейт к своему посту — в нем она назвала автором комментария владелицу «Молодости» Наталью Давыдову. «Мне написали об этом два человека, которые не знакомы друг с другом», — объяснила девушка такое обвинение.

Айжан Жакипбекова посетительница кафе «Молодость»

Я уже около года регулярно бываю в «Молодости», раз в один-два месяца точно. Вокруг этого бара сложилась некоторая тусовка. Вполне закономерно, что у меня и у менеджеров бара появилось некоторое количество общих знакомых. Многие сейчас находятся в шоке: место, что называется, намоленное. Никто не хочет верить, что написанное в комментарии — официальная позиция бара. Некоторые сами хотели убедиться в этом, писали знакомым сотрудникам бара и лично Наталье Давыдовой. Потом мне — слова поддержки и разочарования в «Молодости». Я не просила, но мне прислали скрин переписки с Натальей, где она подтверждает, что это ее комментарий (скриншот переписки с Давыдовой имеется в распоряжении редакции The Village; сама владелица заведения не стала отвечать на наши вопросы. — Прим. ред.).

