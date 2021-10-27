В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов

Сентябрьская жалоба и путаница с названием

Скандал вокруг картины Кирилла Миллера, на которой изображены зомби, несущие портреты мертвецов, разгорелся еще в сентябре. Тогда в паблике «Воспоминания ветеранов» во «ВКонтакте» появился пост с изображением произведения художника, которую авторы публикации назвали «позорищем», отметив, что работа называется «Нетленный полк — 2». Комментаторы поста сочли, что картина отсылает к памятной акции «Бессмертный полк», оскорбляет фронтовиков, а также, вероятно, попадает под статью Уголовного кодекса.

Сам Миллер объяснил 29 сентября, что не называл картину «Нетленнным полком — 2» и никак не связывал ее с какими бы то ни было историческими событиями.

«Ее базовое название — „Живые и мертвые“. Она философская, о жизни и смерти. Речь о вопросах реализма. Потому что с точки зрения реализма мертвый — это мертвый. И он выглядит по-другому. Живой — это живой. Там много очень сложных философских контекстов. Но они абстрактны и связаны с нашей реальностью лишь в какой-то мере: мы все люди и живем в обществе. Но с историей, с Россией, никакой связи нет», — рассказал художник в интервью областному изданию 47news.

Комментируя заявления авторов поста во «ВКонтакте» о том, что скандальная картина выставлялась в галерее «Свиное рыло» на выставке «Г.К.Ч.П.», Миллер заявил: сразу после шумихи произведение сняли с экспозиции. Совладелец галереи, художник Николай Копейкин, рассказал в свежем интервью «Фонтанке», что картины Миллера «давно нет» в галерее. Его партнер и музыкант группы «НОМ» Андрей Кагадеев сообщил The Village, что «Живые и мертвые» никогда не выставлялись в «Свином рыле», а использовались лишь для рекламы «Г.К.Ч.П.» в интернете.

На следующий день после первого обличающего картину Миллера поста модераторы паблика «Воспоминания ветеранов» призвали подписчиков жаловаться на художника в СК.

Астахов решил уничтожить

Спустя почти месяц после скандала, 22 октября, общественная организация «Бессмертный полк России» опубликовала у себя в фейсбуке обращение адвоката Павла Астахова, в котором тот раскритиковал работу Миллера и призвал к уничтожению и наказанию «зла».

«Работа „Нетленный полк — 2“ представляет собой аллюзию на гражданско-патриотическую акцию „Бессмертный полк“, представленную в карикатурно-глумливом виде. <…> Неужели мы будем молча, терпеливо смотреть на это издевательство над тем, что так больно, дорого каждому, кто пострадал от войны, от нацизма?» — возмутился адвокат.

Астахов заявил, что по просьбе «Бессмертного полка» возглавляемая юристом коллегия адвокатов готовит заявление в Генпрокуратуру.

«Зло, как бы оно ни маскировалось под альтернативное искусство, должно быть наказано и уничтожено», — отметил Астахов.

Он также призвал зрителей обращаться к властям с жалобами на работу Кирилла Миллера и, видимо, всех причастных к выставлению его картины.