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Ситуация27 октября 2021

В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов

В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов

Во вторник, 26 октября, в петербургскую галерею «Свиное рыло» на набережной Фонтанки, 5, пришли сотрудники Следственного комитета (СК) с проверкой, которую поручил организовать лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Причиной визита представителей власти к художникам стали жалобы граждан и публикации в СМИ, связанные с «возможным оскорбительным характером образов» на картине художника Кирилла Миллера «Живые и мертвые», сообщается на сайте СК. Авторы жалобы увидели в работе Миллера оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Создатель картины и владельцы галереи эти обвинения отвергают.

The Village поговорил с сооснователем «Свиного рыла» Андреем Кагадеевым и направил запрос в Следственный комитет по поводу ситуации с картиной Миллера.

Сентябрьская жалоба и путаница с названием

Скандал вокруг картины Кирилла Миллера, на которой изображены зомби, несущие портреты мертвецов, разгорелся еще в сентябре. Тогда в паблике «Воспоминания ветеранов» во «ВКонтакте» появился пост с изображением произведения художника, которую авторы публикации назвали «позорищем», отметив, что работа называется «Нетленный полк — 2». Комментаторы поста сочли, что картина отсылает к памятной акции «Бессмертный полк», оскорбляет фронтовиков, а также, вероятно, попадает под статью Уголовного кодекса.

Сам Миллер объяснил 29 сентября, что не называл картину «Нетленнным полком —  2» и никак не связывал ее с какими бы то ни было историческими событиями.

«Ее базовое название — „Живые и мертвые“. Она философская, о жизни и смерти. Речь о вопросах реализма. Потому что с точки зрения реализма мертвый — это мертвый. И он выглядит по-другому. Живой — это живой. Там много очень сложных философских контекстов. Но они абстрактны и связаны с нашей реальностью лишь в какой-то мере: мы все люди и живем в обществе. Но с историей, с Россией, никакой связи нет», — рассказал художник в интервью областному изданию 47news.

Комментируя заявления авторов поста во «ВКонтакте» о том, что скандальная картина выставлялась в галерее «Свиное рыло» на выставке «Г.К.Ч.П.», Миллер заявил: сразу после шумихи произведение сняли с экспозиции. Совладелец галереи, художник Николай Копейкин, рассказал в свежем интервью «Фонтанке», что картины Миллера «давно нет» в галерее. Его партнер и музыкант группы «НОМ» Андрей Кагадеев сообщил The Village, что «Живые и мертвые» никогда не выставлялись в «Свином рыле», а использовались лишь для рекламы «Г.К.Ч.П.» в интернете.

На следующий день после первого обличающего картину Миллера поста модераторы паблика «Воспоминания ветеранов» призвали подписчиков жаловаться на художника в СК.

Астахов решил уничтожить

Спустя почти месяц после скандала, 22 октября, общественная организация «Бессмертный полк России» опубликовала у себя в фейсбуке обращение адвоката Павла Астахова, в котором тот раскритиковал работу Миллера и призвал к уничтожению и наказанию «зла».

«Работа „Нетленный полк — 2“ представляет собой аллюзию на гражданско-патриотическую акцию „Бессмертный полк“, представленную в карикатурно-глумливом виде. <…> Неужели мы будем молча, терпеливо смотреть на это издевательство над тем, что так больно, дорого каждому, кто пострадал от войны, от нацизма?» — возмутился адвокат.

Астахов заявил, что по просьбе «Бессмертного полка» возглавляемая юристом коллегия адвокатов готовит заявление в Генпрокуратуру.

«Зло, как бы оно ни маскировалось под альтернативное искусство, должно быть наказано и уничтожено», — отметил Астахов.

Он также призвал зрителей обращаться к властям с жалобами на работу Кирилла Миллера и, видимо, всех причастных к выставлению его картины.

Силовики в «Свином рыле»

«Кирилл Миллер уже говорил в интервью, что никого не оскорблял. Мне казалось, вопрос закрыт. Ан нет. Маховик работает. Адвокат Астахов продолжает разжигать эту дрянь, призывает уничтожать, несет какую-то геббельсовскую пургу. В XXI веке, [черт], от адвоката слышать такие слова. Вот кем надо, на мой взгляд, заниматься. Он занимается оскорблениями и разжиганием ненависти», — заявил в беседе с The Village сооснователь галереи «Свиное рыло» Андрей Кагадеев.

По словам художника, во вторник, 26 октября, в «Свиное рыло» пришли представители Следственного комитета в поисках картины «Бессмертный полк».

«Мы им сказали, что такой картины не существует в природе, это их домыслы. Они провели в галерее часа три. Просидели до 12 ночи, ходили, смотрели, ничего не понимая: „А чой-то, художники? Они рисуют?“ Уровень — сами понимаете. Оформили кучу бумаг, записали показания: что такое „Свиное рыло“ и где картина», — рассказал Кагадеев.

Собеседник The Village отметил, что далеко не любое изображение людей с портретами в руках — отсылка к «Бессмертному полку».

«Ему [Астахову] говорят: нет такой картины. „А что же еще-то, там люди идут с табличками, это „Бессмертный полк!“ Вы идиоты? Кириллу Семеновичу [Миллеру] — 63 года. Для нас, людей поколения Миллера, люди с табличками в первую очередь ассоциируются с демонстрациями, на которые мы ходили пионерами и носили портреты Брежневых, Воротниковых (председатель Совета Министров РСФСР в 1983–1988 годах. — Прим. ред.) и Романовых (первый секретарь Ленинградского обкома КПСС в 1970–1983 годах. — Прим. ред.). Вот что это такое в первую очередь. Миллер нарисовал в его стиле фантазийный мир: идут люди, как на Хеллоуин, и несут таблички с зомби дикими. Все! Вот вся история», — заявил Кагадеев.

Сооснователь «Свиного рыла» добавил, что сам участвовал в акции памяти ветеранов.

«Война закончилась 76 лет назад, и теперь кто-то будет рассказывать мне про павших солдат. Мой дед вернулся с войны, я сам делал его портрет для „Бессмертного полка“, моя дочь ходила на эти митинги. Какого черта? Мне 60 лет. Почему мы должны оправдываться перед каким-то [нехорошим человеком]?» — возмутился художник.

Андрей Кагадеев заявил, что, несмотря на проверку СК, галерея продолжает работать.

«Галерея тут вообще ни при чем. Галерея — некоммерческая творческая мастерская, мы не официальная организация с каким-то штатом, уставом и банковским счетом: мы сами открыли арт-пространство, в которое приглашаем людей. Своими руками делаем ремонт, устраиваем благотворительные мастер-классы, мероприятия для воспитанников детских домов. Мы не нарушаем правил и законов. Я надеюсь, [на проверке] все закончится. Потому что, если брать здравый смысл, инцидент исчерпан», — отметил собеседник The Village.

В Следственном комитете на запрос The Village ответили, что «материал проверки зарегистрирован в Центральном районе».

Обложка: Галерея «Свиное рыло»

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