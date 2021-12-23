Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
В четверг, 23 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. На нее аккредитовали более 500 журналистов. и даже нескольких СМИ-иноагентов — «Дождь», «Радио Свобода» и «Медузу». Но ни одного вопроса изданиям из реестра Минюста задать не дали. The Village собрал мнения экспертов, которые прокомментировали высказывания президента о пытках, иноагентах и Алексее Навальном.
Путин — об экономике России
— Рост ВВП в этом году ожидается 4,5 %. Инфляция ожидается 8 %. Уровень спада экономики — 3%, что меньше, чем в других странах мира.
Путин — о пандемии и возможном наказании за отказ прививаться
— Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 59,4 %.
— Сила действия равна силе противодействия. Начнешь давить, сразу появятся способы обойти. Нам нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер.
Путин — о помощи россиянам
— [Власти] расширили количество семей с детьми от 0 до 3 лет, которые получают поддержку от государства. [Мы] начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка, а также пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации; начали платить дополнительно семьям с детьми от 3 до 7 лет.
— Наша задача на следующий год — выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства, от рождения до окончания школы. Программы есть и сейчас, но пока в них есть разрывы, связанные с возрастом ребенка.
— В целом, люди с пониманием относятся и положительно оценивают работу правительства по поддержке бизнеса. Мы вышли из кризисного состояния быстрее очень многих экономик мира. И упали меньше, и вышли быстрее.
— Мы должны вытащить людей из тех трущоб, где они проживают [о программе переселения россиян]. Программу расселения аварийного жилья планируется продлить.
— Пенсии проиндексируют на уровень фактической инфляции, а не плановой.
Путин — о Навальном и иноагентах
— Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многочисленные запросы от прокуратуры: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие материалы. Нет ни одного материала!
— В России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения нашей стране мягче. У нас из 200 тысяч зарегистрированных НКО 74 [организации] признаны иноагентами. Это 0,034 %, так же как в Штатах.
— В США, если иноагент не прекратил свою деятельность, ему грозит уголовная ответственность. У нас ничего подобного нет, мы не запрещаем работу таких организаций. Мы лишь хотим, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в России, четко заявили об источниках своего финансирования.
— Сидельцы всегда были, в каждой стране, есть и будут, не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью.
Путин — о Донбассе и Украине
— Будущее Донбасса должны определять люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. По-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредником в создании наилучших условий для людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблема? Да, потому что, в соответствии с Минскими соглашениями, Россия является посредником. А Россию хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет и мы на это не соглашались.
— Россия не сердится, Россия сосредотачивается (о потенциальной угрозе войны с Украиной)
— Помню наши отношения с Ющенко и Тимошенко, которые говорили о своей прозападной ориентации. Но в конце концов ведь договорились, и готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но в 2014 году произошел госпереворот, людей убивали и сжигали.
— Я лично уговаривал Порошенко в 2014 году не начинать военную операцию.
— Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять и под свою защиту? Невозможно, нас просто поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе.
— Складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию. Там пытаются создать «Антироссию» — как Россия должна жить с этим? Это вопрос нашей безопасности. Мы прямо поставили вопрос: никакого движения НАТО на восток быть не должно. Ну и чего? Надули, просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО.
Путин — о российском проекте договора с США и НАТО по гарантиям безопасности:
— Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи, хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры нам говорят, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены.
— Соединенные Штаты уже на пороге нашего дома со своими ракетами. Мы против этого, что в этом непонятного? Мы что ли пришли к границам с США и Великобритании?
Путин — о пытках в российских тюрьмах
— Проблема есть, надо спокойненько с этим работать.
— Возбуждено 17 уголовных дел и несколько человек уволены. На проблемы в местах лишения свободы реагируют. Давайте посмотрим, уверяю вас, нет ни одного заинтересованного в деле следователя.
— Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.
Путин — об убийстве Немцова и Политковской
— Я все делал, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. И как вам известно, за совершенное преступление, люди сидят в тюрьме.
— Есть мнение, что заказчики остались за скобками, но органам следствия об этом не известно, если такие есть — будем искать.
Путин — о демографической ситуации в стране
— Проблема [c рождаемостью есть] во всех развитых странах. Вы посмотрите на Европу! Просто сейчас другие приоритеты. Женщины получают образование, делают карьеру, первого ребенка рожают в тридцать, а о втором даже и не задумываются. Карьера — это важно, но пока нет понимания, что счастье отцовства и материнства выше экономического благополучия.
— Нужно больше показывать через СМИ и деятелей культуры, что иметь детей — это счастье и поддерживать материально людей, которые принимают решение завести ребенка.
Путин — о защите детей от «деструктивной информации в интернете».
— У нас 100 с лишним случаев преступлений в школах предотвращено за последнее время. Это огромная мировая проблема. Отсюда и необходимое приземление платформ — открытие представительств соцсетей в России.
Путин — о новой этике
— Эта карета придет неизбежно. Так же, как пандемия. Надо просто искать противоядия эффективные. Если кто-то считает, что женщина и мужчина одно и то же, но есть же какой-то здравый смысл? <…> Женщина — это женщина, мужчина — это мужчина. Мама — это мама. Отец — это отец.
— Особенность и сила нашего тысячелетнего общества в том, что мы научились с уважением относиться к основам нашей традиционной культуры. У всех наших народов есть моральная защита от мракобесия. Надеюсь, что у общества хватит внутренних, глубинных, иммунных система для борьбы с этим мракобесием.
Путин — о свободе
— Свобода должна быть внутри и проистекать от уважения ко всем.
— Мы должны обеспечить свободу творчества и свободу вообще, без этого нет движения вперед, но размещение портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» не является свободой творчества, как и оскорбление пророка Мухаммеда.
Путин — об иске петербургского юриста к Деду Морозу
— Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Могу выступить адвокатом Деда Мороза, напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он [юрист] проанализирует свое поведение. Я благодарен Деду Морозу. Надеюсь, он будет сопровождать каждого из нас
Путин — о досуге и слежке за культурными событиями
— Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором ФСБ. Досуга у меня не бывает.
Как прокомментировали заявления Путина эксперты
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, комментируя ответ Путина на вопрос о пытках, сказал, что тот «начал нести какую-то околесицу про то, что якобы в США и Франции в тюрьмах тоже пытают. Но это абсолютная ложь, никакая агентура не пытает никого систематически, не насилует и не снимает это не видеорегистратор». Глава организации отметил, что Путин ничего не упомянул, как важно прекратить практики «пресс-хат» в тюрьмах и провести серьезную реформу в системе СИЗО, поэтому пытки, к сожалению, будут продолжаться. «[Путин] собирается тушить пожар бензином. Ему сказали о более чем 300 изнасилованных в Иркутске, а он говорит: «У нас есть 17 уголовных дел», — сказал Осечкин.
Председатель общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин, напротив, заявил, что ответ президента «дает надежду, что действительно Следственный комитет начнет нормально рассматривать все заявления о пытках, которые поступают из мест лишения свободы, и из отделов полиции».
В разговоре с «Русской службой Би-би-си» Муратов подчеркнул, что считает необходимым при любой возможности спрашивать президента, руководителей Следственного комитета и спецслужб о том, как продвигается дело в отношении нераскрытых убийств Политковской и Немцова:
«Мы понимаем, что нельзя давать забыть нераскрытые преступления, потому что они ведут к новым преступлениям, порождая безнаказанность. Мы обращались к президенту страны и в Следственный комитет, когда истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Получили официальный ответ о том, что срока давности в данном случае не будет, следствие продолжается. Правда то, что оно не ведется, нам тоже известно».
Юристка Анастасия Буракова прокомментировала слова Путина о законе об иноагентах: «С каких пор другие страны заставляют российских депутатов принимать законы? Где воинствующая комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства? Может еще введем нормы шариата, если они где-то есть?». Буракова также напомнила, что по статье 330.1 Уголовного кодекса о злостном уклонении от исполнения обязанностей иностранным агентам все же грозит реальное лишение свободы.
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