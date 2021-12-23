Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

Путин — о Навальном и иноагентах

— Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многочисленные запросы от прокуратуры: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие материалы. Нет ни одного материала!

— В России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения нашей стране мягче. У нас из 200 тысяч зарегистрированных НКО 74 [организации] признаны иноагентами. Это 0,034 %, так же как в Штатах.

— В США, если иноагент не прекратил свою деятельность, ему грозит уголовная ответственность. У нас ничего подобного нет, мы не запрещаем работу таких организаций. Мы лишь хотим, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в России, четко заявили об источниках своего финансирования.

— Сидельцы всегда были, в каждой стране, есть и будут, не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью.

Путин — о Донбассе и Украине

— Будущее Донбасса должны определять люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. По-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредником в создании наилучших условий для людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблема? Да, потому что, в соответствии с Минскими соглашениями, Россия является посредником. А Россию хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет и мы на это не соглашались.

— Россия не сердится, Россия сосредотачивается (о потенциальной угрозе войны с Украиной)

— Помню наши отношения с Ющенко и Тимошенко, которые говорили о своей прозападной ориентации. Но в конце концов ведь договорились, и готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но в 2014 году произошел госпереворот, людей убивали и сжигали.

— Я лично уговаривал Порошенко в 2014 году не начинать военную операцию.

— Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять и под свою защиту? Невозможно, нас просто поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе.

— Складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию. Там пытаются создать «Антироссию» — как Россия должна жить с этим? Это вопрос нашей безопасности. Мы прямо поставили вопрос: никакого движения НАТО на восток быть не должно. Ну и чего? Надули, просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО.

Путин — о российском проекте договора с США и НАТО по гарантиям безопасности:

— Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи, хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры нам говорят, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены.

— Соединенные Штаты уже на пороге нашего дома со своими ракетами. Мы против этого, что в этом непонятного? Мы что ли пришли к границам с США и Великобритании?