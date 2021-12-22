Невидимые враги: Чем мы дышим дома

Несколько лет назад ученые из Университета Колорадо взяли на анализ пыль из 1 200 домов и разных частях США и обнаружили до 7 тысяч разновидностей бактерий. Также оказалось, что их виды зависят от того, где расположено жилье и кто в нем обитает. Носитель бактерий может передать их в том числе с чиханием или кашлем.
С древних времен в качестве антибактериального агента использовали серебро. И сегодня про него тоже не забыли. В испарителе увлажнителя-очистителя Dyson PH04
расположены серебряные нити, которые предотвращают появление и размножение бактерий внутри устройства. А вода перед тем, как увлажнить воздух, обрабатывается ультрафиолетом, что убивает в ней 99,9 % бактерий.