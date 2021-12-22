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22 декабря 2021

Невидимые враги: Чем мы дышим дома И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
АвторThe Village Specials

Даже если закрыть двери и окна, воздух в квартире — продолжение уличного. Атмосферные загрязнители в тех или иных концентрациях проникают в жилище через вентиляцию и небольшие щели. Да и внутри квартиры немало собственных источников загрязнения: мебель, отделка, бытовая химия. Они способны выделять токсичные вещества, которые с дыханием попадают в организм. И даже если их концентрация невысока, они все равно влияют на наше здоровье, учитывая, что дома мы проводим большую часть жизни. В совместном проекте с Dyson мы, вооружившись микроскопом, решили разглядеть невидимых врагов.

Биологические загрязнители

Пыль
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Средние размеры Средние размеры

1–100 микрон (для сравнения: размер человеческого волоса — 50–70 микрон, песчинки — 90 микрон)

Источники Источники

атмосферный воздух, стены помещений, мебель, одежда, пища, люди, животные

В чем опасность

Пыль — сборная команда летучих частиц разного размера и происхождения, как минерального, так и органического. Они раздражают дыхательные пути, засоряют организм аллергенами и токсинами, которые, в свою очередь, могут накапливаться и вредить здоровью.

Как бороться

Источники пыли в жилище неиссякаемы и неустранимы, поэтому борьба с ней — это позиционная война длиной в жизнь. Испытанные союзники в ней — пылесос, швабра, увлажнитель и очиститель воздуха. В увлажненном воздухе пыль быстрее оседает, а в сухом остается во взвешенном состоянии, и мы вдыхаем ее. Также уменьшить количество пыли можно, расставшись с коврами и другими ворсистыми покрытиями, а также минимизировав количество текстиля в интерьере, поскольку он служит естественным пылесборником.

Пыльца
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Средние размеры Средние размеры

10–100 микрон (для сравнения: размер человеческого волоса — 50–70 микрон, песчинки — 90 микрон)

Источники Источники

некоторые цветущие растения

В чем опасность

Пыльца растений рассчитана на перенос ветром, поэтому имеет очень малые размеры. Даже не в сезон цветения она может оставаться внутри помещений и доставлять дискомфорт. Пыльца способна вызвать поллиноз — сезонную аллергию, которая обычно проявляется в виде насморка и покраснения глаз. Возможны также дерматит, усталость, раздражительность, першение в горле, кашель и другие симптомы, снижающие качество жизни.

Как бороться

Защитить домашний воздух от пыльцы поможет герметизация окон в сезон цветения. Еще одно решение проблемы — покупка воздухоочистителя. Современные модели оснащены фильтрами HEPA, которые улавливают 99,95 % частиц размером до 0,1 микрона. Фильтры такого типа начали использовать еще в 40-х годах в США, во время развития ядерного проекта. Они применялись для улавливания радиоактивных частиц.

Шерсть
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Средние размеры Средние размеры

20–50 микрон в диаметре (для сравнения: размер человеческого волоса — 50–70 микрон)

Источники Источники

домашние животные

В чем опасность

Сама по себе шерсть редко вызывает аллергию, но служит транспортом, который переносит другие аллергенные выделения домашних питомцев — частички кожи, слюны и другие продукты жизнедеятельности. Также шерсть можешь аккумулировать и переносить летучие аллергены иного происхождения, такие как пыльца и споры плесени.

Как бороться

Помимо традиционных способов уборки, против шерсти эффективны липкие валики для чистки одежды и прочих текстильных изделий. Превентивная мера — вычесывание домашних животных, особенно в период линьки.

Аллергены пылевых клещей
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Средние размеры Средние размеры

5–40 микрон (для сравнения: размер пудры для лица — 0,1–30 микрон)

Источники Источники

клещи, живущие в домашней пыли

В чем опасность

Пыль сама по себе раздражает дыхательные пути, но также в ней обитают невидимые глазу микроклещи. Их выделения способны вызывать аллергическую реакцию — клещевую сенсибилизацию, которая проявляется в виде хронического насморка и бронхиальной астмы.

Как бороться

В среднем жизненный цикл полевых клещей составляет 65–100 дней. Продукты их жизнедеятельности могут вызвать аллергию и влиять на самочувствие. Пылевые клещи в основном питаются отмершими клетками кожи людей и животных. Чтобы свести к минимуму источник их пищи, следите за образованием пыли и своевременно удаляйте ее. Пылесосьте матрас, на котором спите, а также диван и обивку мягкой мебели.

Бактерии
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Средние размеры Средние размеры

0,5–5 микрон (для сравнения: аналогичный размер имеет мельчайшая капля воды)

Источники Источники

люди, домашние животные, вентиляция

В чем опасность

Не все бактерии опасны для человека, но немало таких, которые вызывают развитие инфекционных болезней. Бактерии способны размножаться в благоприятных местах, таких как сантехника, подлокотники кресел и диванов, посудные губки, экраны смартфонов, пульты. Некоторые бактерии, например туберкулезная палочка, ведут летучую жизнь на частицах пыли, поэтому актуальна очистка не только поверхностей, но и воздуха в квартире.

Как бороться

Несколько лет назад ученые из Университета Колорадо взяли на анализ пыль из 1 200 домов и разных частях США и обнаружили до 7 тысяч разновидностей бактерий. Также оказалось, что их виды зависят от того, где расположено жилье и кто в нем обитает. Носитель бактерий может передать их в том числе с чиханием или кашлем.
С древних времен в качестве антибактериального агента использовали серебро. И сегодня про него тоже не забыли. В испарителе увлажнителя-очистителя Dyson PH04 расположены серебряные нити, которые предотвращают появление и размножение бактерий внутри устройства. А вода перед тем, как увлажнить воздух, обрабатывается ультрафиолетом, что убивает в ней 99,9 % бактерий.

Вирусы
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Средние размеры Средние размеры

0,02–0,2 микрона (для сравнения: размер частиц табачного дыма — 0,01–4 микрона)

Источники Источники

люди, домашние животные, вентиляция

В чем опасность

Эти инфекционные агенты в среднем в несколько десятков раз мельче бактерий. В отличие от последних они не способны размножаться сами по себе, репродукция вирусов происходит только внутри других живых организмов. В квартире вирусы прикрепляются к частицам пыли и воды, от ходьбы человека поднимаются в воздух, тем самым облегчая попадание в организм.

Как бороться

Снизить концентрацию вирусов помогут проветривания и влажная уборка. Если в квартире побывал или живет заразный человек, стоит обработать помещение антисептиками и УФ-облучателем. Против вирусов также эффективны некоторые современные воздухоочистители. Например, Dyson PH04 оснащен герметичным HEPA-фильтром, который улавливает 99,95 % частиц размером до 0,1 микрона, включая бактерии и вирусы.

Химические загрязнители

Диоксид азота
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Средние размеры Средние размеры

<0,001 микрона (для сравнения: аналогичный размер имеют частицы пестицидов и гербицидов)

Источники Источники

выхлопные газы, промышленные выбросы, горение бытового газа

В чем опасность

Один из самых распространенных загрязнителей воздуха, этот газ вызывает раздражение дыхательных путей, кашель, приводит к развитию астмы и сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, он вреден для здоровья при более низких концентрациях, чем считалось ранее. В 2021 году Всемирная организация здравоохранения в четыре раза понизила допустимые среднегодовые показатели содержания NO2 в воздухе: с 40 до 10 мкг/м3.

Как бороться

Благодаря пористой структуре кристаллов углерода фильтры современных воздухоочистителей способны поглощать газы. Если у вас установлена газовая плита, стоит задуматься о ее замене на электрическую.

Диоксид серы
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Средние размеры Средние размеры

<0,001 микрона (для сравнения: аналогичный размер имеют частицы пестицидов и гербицидов)

Источники Источники

выхлопные газы, промышленные выбросы (особенно ТЭС)

В чем опасность

Бесцветный газ с характерным запахом загорающейся спички, SO2 может абсорбироваться на поверхности взвешенных частиц и попадать в организм вместе с ними. Раздражает кожу и слизистые оболочки глаз, носа, горла и легких. Этот газ также вступает в реакцию с другими химическими веществами в воздухе с образованием наночастиц.

Как бороться

Если уровень диоксида серы в районе вашего жилья периодически или постоянно повышен, рекомендуется герметизировать окна, двери, установить воздухоочиститель и кондиционер замкнутого цикла. Благодаря пористой структуре кристаллов углерода фильтры современных воздухоочистителей способны поглощать газы.

Формальдегид
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Средние размеры Средние размеры

<0,001 микрона (для сравнения: аналогичный размер имеют частицы пестицидов и гербицидов)

Источники Источники

мебель из ДСП, некоторые текстильные, лакокрасочные, косметические средства, выхлопы автотранспорта, горение бытового газа, табачный дым

В чем опасность

Бесцветный газ с резким запахом, высокотоксичный и канцерогенный. Он содержится во многих клеях и, как следствие, в изделиях на клеевой основе, таких как ДСП и ДВП. Также он образуется при горении. При концентрациях в воздухе выше 0,1 промилле формальдегид вызывает раздражение кожи, глаз, носа и горла. Долговременное воздействие ведет к более серьезному ущербу: доказана связь формальдегида с повышенным риском развития раковых опухолей носоглотки. Есть данные о том, что формальдегид может приводить к лейкозу.

Как бороться

Подозрение, что воздух в вашем жилище загрязнен формальдегидом, можно проверить, пригласив специалиста с газоанализатором. Снизить содержание формальдегида в воздухе поможет интенсивное проветривание и умеренные температуры. Но более надежное и радикальное решение проблемы — современный воздухоочиститель. Дополнительный фильтр каталитического окисления в очистителях воздуха Dyson РН04 и НР08 улавливает формальдегид и разрушает его на молекулярном уровне, разбивая на воду и CO2.

Фталаты
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Средние размеры Средние размеры

<0,001 микрона (для сравнения: аналогичный размер имеют частицы пестицидов и гербицидов)

Источники Источники

пластиковые изделия, косметика, провода, клей, краски, текстиль, пластиковые игрушки

В чем опасность

Фталаты — группа эфиров фталевой кислоты, которые широко используются для придания пластмассам гибкости. Фталаты выделяются в воздух в виде газов, но также присутствуют в связанном виде на летучих частицах. Влияние фталатов на здоровье не вполне изучено, но есть свидетельства, что некоторые из них негативно воздействуют на репродуктивную, эндокринную системы, связаны с избыточным весом, способны приводить к развитию аллергий и онкологических заболеваний.

Как бороться

По возможности проверяйте содержание фталатов, особенно в товарах для беременных женщин и детей младшего возраста, которые, по данным исследования, наиболее уязвимы к воздействию фталатов. Современные воздухоочистители способны улавливать фталаты, выделяющиеся в виде летучих частиц.

Радон
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Средние размеры Средние размеры

0,05–0,5 микрона (для сравнения: аналогичный размер имеют частицы морской соли)

Источники Источники

горные породы, почва, вода, воздух, строительные материалы

В чем опасность

Радон представляет собой газ без цвета и запаха. Сразу после образования его радионуклиды вступают в реакцию с газами и молекулами водяного пара и превращаются в мелкие частицы. Радон — основной источник фоновой радиации и самая распространенная причина рака легких среди некурящих. Его концентрация сильно колеблется в зависимости от геологических особенностей местности. Радон выделяется из земной толщи и может накапливаться в зданиях, особенно в замкнутых пространствах, таких как чердаки и подвалы. Основные источники домашнего радона — стройматериалы и грунт под зданием.

Как бороться

Установить присутствие и концентрацию радона поможет радиометр. При повышенной концентрации нужна консультация специалиста. Скорее всего, потребуется газоизоляция полов (это чаще касается дачников, чем жителей городских квартир). Снизить концентрацию радона в воздухе поможет интенсивное проветривание и принудительная вентиляция. Поскольку современные воздухоочистители способны улавливать частицы размером до 0,1 микрона, они также эффективны в устранении значительной части несущих радон частиц.

Воздух под контролем Воздух под контролем

Вдох-выдох — и так на протяжении всей жизни. Важно, чтобы воздух, который мы вдыхаем, был чистым и безопасным. Вот только опасности могут подстерегать даже в собственном доме. Пыль, шерсть, бактерии, формальдегиды и фталаты — мы ими дышим, и они могут испортить качество нашей жизни. Чтобы этого не произошло, на помощь приходит климатическая техника.

Dyson РН04 — устройство 3 в 1. Оно равномерно очищает, увлажняет воздух во всем помещении и охлаждает в режиме вентилятора, если это необходимо. В режиме «Авто» девайс постоянно отслеживает появление загрязнений, а затем улавливает их (причем до 99,95 % мельчайших частиц), непрерывно отслеживает наличие в воздухе формальдегида и разрушает его, а еще автоматически регулирует воздушный поток для достижения и поддержания наиболее комфортного уровня влажности. Что касается технологии Air Multiplier™, то она обеспечивает циркуляцию очищенного и увлажненного воздуха по всему помещению.

В Dyson HP08 встроены датчики, которые непрерывно анализируют качество воздуха и диагностируют загрязняющие вещества на молекулярном уровне, отображая результаты на ЖК-дисплее. Фильтр HEPA улавливает 99,95 % частиц размером до 0,1 микрона. Слой активированного угля улавливает запахи и газы, включая летучие органические соединения, а каталитический фильтр разрушает молекулы формальдегида на воду и CO2. Кроме этого, у устройства есть функции обогревателя и вентилятора.

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