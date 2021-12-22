Невидимые враги: Чем мы дышим дома

В о з д у х п о д к о н т р о л е м Воздух под контролем

Вдох-выдох — и так на протяжении всей жизни. Важно, чтобы воздух, который мы вдыхаем, был чистым и безопасным. Вот только опасности могут подстерегать даже в собственном доме. Пыль, шерсть, бактерии, формальдегиды и фталаты — мы ими дышим, и они могут испортить качество нашей жизни. Чтобы этого не произошло, на помощь приходит климатическая техника.

Dyson РН04 — устройство 3 в 1. Оно равномерно очищает, увлажняет воздух во всем помещении и охлаждает в режиме вентилятора, если это необходимо. В режиме «Авто» девайс постоянно отслеживает появление загрязнений, а затем улавливает их (причем до 99,95 % мельчайших частиц), непрерывно отслеживает наличие в воздухе формальдегида и разрушает его, а еще автоматически регулирует воздушный поток для достижения и поддержания наиболее комфортного уровня влажности. Что касается технологии Air Multiplier™, то она обеспечивает циркуляцию очищенного и увлажненного воздуха по всему помещению.