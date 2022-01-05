Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Расчленинград: Почему Петербург стал столицей русской расчлененки

За последние четыре года в Петербурге было несколько громких уголовных дел по смертям с расчленениями тел. Историк Соколов и аспирантка Анастасия Ещенко. Марина Кохал и ее муж, рэпер Энди Картрайт. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков и его жена, акушер-гинеколог Ирина Земченкова.

Появились мемы и анекдоты о «Расчленинграде». «В Новосибирске девушки не поделили парня. А в Петербурге поделили». «Сегодня в Питере обнаружен труп, конечности которого на своих местах. Шокированы даже видавшие виды оперативники. Следствие отрабатывает версию, что преступник был приезжим».

Как вышло, что Петербург теперь ассоциируют с расчлененкой? У нас действительно много таких преступлений? Городская легенда превратилась в самосбывающееся пророчество? Чтобы найти ответы, мы изучили десятки уголовных дел и пообщались с антропологами, судмедэкспертом и бывшим следователем.