Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Расчленинград: Почему Петербург стал столицей русской расчлененки
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За последние четыре года в Петербурге было несколько громких уголовных дел по смертям с расчленениями тел. Историк Соколов и аспирантка Анастасия Ещенко. Марина Кохал и ее муж, рэпер Энди Картрайт. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков и его жена, акушер-гинеколог Ирина Земченкова.
Появились мемы и анекдоты о «Расчленинграде». «В Новосибирске девушки не поделили парня. А в Петербурге поделили». «Сегодня в Питере обнаружен труп, конечности которого на своих местах. Шокированы даже видавшие виды оперативники. Следствие отрабатывает версию, что преступник был приезжим».
Как вышло, что Петербург теперь ассоциируют с расчлененкой? У нас действительно много таких преступлений? Городская легенда превратилась в самосбывающееся пророчество? Чтобы найти ответы, мы изучили десятки уголовных дел и пообщались с антропологами, судмедэкспертом и бывшим следователем.
История о трех намывах, быте и борьбе жителей Васильевского острова. И немного — о корюшке
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В Василеостровском районе есть два намыва: «старый» (советский) и «южный» (новый). А скоро, видимо, появится еще один — «северный» (продолжение «южного»), почти 163 гектаров новостроек. Это давний проект, оформленный при губернаторе Матвиенко в середине 2000-х. До сих пор он буксовал, но осенью 2020-го право на «северный» намыв приобрела «Группа ЛСР» — крупнейший петербургский застройщик.
На Васильевском острове собирают подписи за отмену проекта. Опасения жителей: пыль от стройки, нагрузка на районную инфраструктуру, перекрытый выход к морю, пробки, наводнения. Наконец, не убьет ли намыв корюшку? Борются с «северным» намывом в основном жители «старого» намыва и исторической части В. О. Они сравнивают новые кварталы с областными городами Мурино и Кудрово. Жители «южного» намыва тем временем говорят о неприязненном отношении к ним со стороны прочих островитян. Рассказываем о василеостровском противостоянии.
«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней
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Сначала в петербургском Кривом Колене — излучине Невы в историческом районе Усть-Славянка — была деревня на сто домов. После войны работники одного из ленинградских заводов начали неподалеку — на заболоченных и бросовых землях — сажать картошку, и к 1976 году здесь официально оформили садоводство. А в 2010-х три застройщика возвели громады домов — многоэтажный и густонаселенный город в полутора километрах от «Рыбацкого», конечной станции «зеленой» ветки метро. В новостройках живут в основном молодые семьи; обитатели садоводства — преимущественно люди пенсионного возраста.
Мы исследовали многослойный пейзаж Усть-Славянки и рассказываем, как устроено соседство старожилов, новоселов. И лисиц.
Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово
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Комарово, поселок на берегу Финского залива, в 40 километрах от Петербурга, знаменит своими обитателями и дачниками. Здесь живут или бывают директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и театральный режиссер Андрей Могучий, телеведущий Кирилл Набутов и актриса Алиса Фрейндлих. На местном кладбище похоронены поэт Анна Ахматова, музыкант Сергей Курехин, художник Натан Альтман, писатель Даниил Гранин.
Комаровская земля, невозможно трудная в садоводстве, — самая дорогая в границах Петербурга. Предложения на рынке недвижимости и аренды редки, и стать местным новоселом сегодня непросто. Что такого особенного в Комарово? Как устроена жизнь в поселке? Какие есть необычные места? В чем отличие «нижнего» Комарово от «верхнего»? Что за дворец построили в Академгородке? При помощи жителей мы ответили на эти вопросы.
30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью
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За 30 лет существования термин «золотой треугольник» изрядно девальвировался, но в самом центре Петербурга по-прежнему продают квартиры за 400 миллионов рублей (впрочем, как и 10-метровые студии за два миллиона). The Village сосчитал все жилые дома в границах «золотого треугольника», изучил рынок продажи и аренды, записал рассказы местных жителей и выяснил, кому сегодня нужны элитные квадратные метры в старом фонде.
«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
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Многоэтажку на улице Беринга, 23, построили в 2008 году, а в начале 2016-го в интернете вируснулся снимок с видом на здание со стороны Смоленского православного кладбища: надгробные плиты, обглоданные ноябрем ветки деревьев, пожухлая листва и в тон ей — этажи. Фото разобрали на демотиваторы («переезд будет недолгим») и мемы («тихие соседи»).
Летом 2021 года мемный снимок вдруг воскрес в разных соцсетях — на этот раз с подписью «тихий двор». The Village исследовал, как устроено соседство жилого дома и действующего кладбища, где почти 200 лет назад хоронили умерших от холеры, а в наши дни — в том числе жертв ковида; каким образом в этот пейзаж интегрировали исламский центр; как некрополь сочетает функции парка и не странно ли жить в квартире с видом на склеп.
Фотографии: Виктор Юльев