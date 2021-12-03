Страшно красиво: Гид по капромантизму в Екатеринбурге Локальный постмодернизм с бетонными саркофагами
Капиталистический романтизм — эпоха архитектуры в России 1991-2008 годов. У нее практически нет стандартизированных черт — во всех регионах он развивался индивидуально, отражая культурные особенности места. Например, в Екатеринбурге есть здание, отсылающее к сказкам Бажова. Главное отличие капрома — необузданный индивидуализм, который стал отражением внезапно наступившей свободы в стране. В период капромантизма рухнула система, когда проект перед постройкой нужно было защищать перед несколькими государственными ведомствами — даже самый плохо образованный архитектор получил возможность строить.
Отношение к капиталистическому романтизму неоднозначное — есть те, кого злит любое новое здание этой эпохи, особенно когда ради него сносятся исторические постройки более ранних периодов. Но некоторые архитекторы защищают капром, считая эти примеры такими же памятниками архитектуры, как и конструктивизм или модернизм.
Архитектор Даниил Веретенников, один из трех авторов термина «капиталистический романтизм», рассказал для первой части гида об особенностях стиля, а экскурсовод Дмитрий Москвин поделился историями некоторых примеров капрома в Екатеринбурге, а также тем, какие из них появились на месте памятников конструктивизма и модернизма.
Капиталистический романтизм — эпоха архитектуры в России 1991-2008 годов. У нее практически нет стандартизированных черт — во всех регионах он развивался индивидуально, отражая культурные особенности места. Например, в Екатеринбурге есть здание, отсылающее к сказкам Бажова. Главное отличие капрома — необузданный индивидуализм, который стал отражением внезапно наступившей свободы в стране. В период капромантизма рухнула система, когда проект перед постройкой нужно было защищать перед несколькими государственными ведомствами — даже самый плохо образованный архитектор получил возможность строить.
Отношение к капиталистическому романтизму неоднозначное — есть те, кого злит любое новое здание этой эпохи, особенно когда ради него сносятся исторические постройки более ранних периодов. Но некоторые архитекторы защищают капром, считая эти примеры такими же памятниками архитектуры, как и конструктивизм или модернизм.
Архитектор Даниил Веретенников, один из трех авторов термина «капиталистический романтизм», рассказал для первой части гида об особенностях стиля, а экскурсовод Дмитрий Москвин поделился историями некоторых примеров капрома в Екатеринбурге, а также тем, какие из них появились на месте памятников конструктивизма и модернизма.
Даниил Веретенников
архитектор
Вместе с урбанистом Гавриилом Малышевым и искусствоведом Александром Семеновым мы предложили термин «капиталистический романтизм», обозначающий постройки 1991–2008 годов на постсоветском пространстве. В строгом смысле это часть мирового постмодернизма, ограниченная границами бывших социалистических стран. Причин у такого названия две. Во-первых, мы называем этот период романтизмом из-за его схожести с эпохой Романтизма 18-19 веков. Как тот романтизм был реакцией на чрезмерное однообразие классицизма, так новый стал ответом на тотальность советского модернизма. Во-вторых, слово «капромантизм» содержит ироничную отсылку как «соцреализму», который служил официальным художественным методом предыдущей эпохи.
Капром развивался по всему постсоветскому пространству. В отличие от советского модернизма, он не был унифицированным — в разных регионах складывались свои архитектурные школы. Это зависело от доступных материалов для строительства, а также локальных культурных кодов. Например, в отдельных регионах Сибири в 2000-е годы использовали мотив юрты — традиционного места проживания коренных народов края, а в бурятской архитектуре отражены формы национального головного убора. В Екатеринбурге моим любимым образцом локального капрома является отель Emerald. Фасады этого стеклянного здания по форме напоминают изумруды и отсылают к сказкам Бажова о Хозяйке медной горы.
Общие черты капромантизма практически невозможно найти, поэтому мы говорим о нем не как об архитектурном стиле, а именно как об эпохе. Явная уральская особенность — небоскребостроительство, ведь это едва ли не единственное место, кроме Москвы, где их строят.
До сих пор не все понимают ценность конструктивизма, еще меньше — модернизма, и совсем единицы — капромантизма. Хотя здания периода капрома — это такие же памятники своего времени, которые обладают архитектурной ценностью. Тем не менее, они уже подвергаются реконструкции, сносу и частичной нормализации (стилистическая нейтрализация, приведение в соответствие с эстетическими конвенциями актуального архитектурного стиля. — Ред.), как и памятники более поздних эпох. Я не могу это поддержать, ведь любые изменения означают нарушения авторского замысла, эстетических взглядов архитектора, а индивидуализм — самая главная черта капромантизма: на смену коллективистской идеологии пришли индивидуализм и свобода предпринимательства.
Многие критикуют капром за необузданный индивидуализм, однако, с моей точки зрения, к нему можно относиться как к гуманитарному прогрессу после эпохи художественного диктата и экономического застоя. Капромантизму предшествовал многолетний период «цеховой» архитектуры, когда образ всех значительных построек определялся в стенах нескольких проектных институтов. Смелое творческое самовыражение отдельных архитекторов было невозможно, поскольку каждый проект согласовывался коллегиально на различных этапах проработки. В 1990-е архитектурный процесс упростился, и до реализации стали доходить проекты, созданные по частной инициативе без эстетического контроля со стороны государства или профессиональных союзов.
Так в эпоху капромантизма городское пространство вновь стало средой диалога, где право на архитектурное высказывание получили люди с разными эстетическими взглядами, зачастую отличными от общепринятых. Известны примеры, когда авторами реализованных проектов становились молодые архитекторы, не успевшие закончить институт, или вовсе проектировщики-любители.
Торговый центр «Пассаж»
Адрес: ул. Вайнера, 9
На этом месте начинались торговые ряды огромных рыночных площадей дореволюционного Екатеринбурга, которые тянулись до нынешней улицы Декабристов около Ново-Тихвинского монастыря. Во время Первой мировой войны в 1915 году здесь начали возводить казармы, но строительство затянулось, и со временем недострой стали называть «Вавилонской башней». В 1925 году здание достроили уже как Товарную биржу при участии Константина Бабыкина, основателя архитектурной школы на Урале. В начале 1930-х тут находились строительные организации, отвечающие за планирование застройки Уралмаша и Магнитогорска. А затем здание приобрело функцию торгового центра «Пассаж».
8 марта 2012 года город проснулся, с изумлением обнаружив забор вокруг «Пассажа». Оказалось, что его собираются сносить, и в течение марта прошли акции протеста противников этого. Также в обсуждение будущего этого здания включились все органы власти, поэтому именно тогда в России впервые прошел митинг за снос объекта культурного наследия. В итоге к 2015 году на месте исторического памятника появился бетонный саркофаг без окон с пенопластовыми украшениями на фасаде. А улица Вайнера окончательно стала пешеходной между двумя крупными торговыми центрами, принадлежащими одному застройщику. Новый «Пассаж» не вписывается в ландшафт города, примечателен чрезмерной громоздкостью, аляповатым декором, который продолжает фасад здания городской администрации. Постройка стала не поздним отзвуком капрома, а его гимном в Екатеринбурге.
Торговый центр «Успенский»
Адрес: ул. Вайнера, 10
На этом месте до советской власти находился универмаг, который принадлежал крупному сибирскому предпринимателю А. Ф. Второву. В 1926 году здание сгорело, и через несколько лет его начали приспосабливать под кинотеатр, но 2 октября 1930 года здесь открыли драматический театр.
Здание было полностью реконструировано в стиле конструктивизма, а на улицу Вайнера выходила глухая стена с дверью и с окнами на высоте третьего этажа. В конце 1980-х снова случился пожар, и в 1990 году драмтеатр переехал на Октябрьскую площадь. Спустя 10 лет после этого здание стали приспосабливать под торговый центр. Затем в конце 2000-х оно было расширено и надстроено.
Министерство здравоохранения Свердловской области
Адрес: Вайнера, 34б
Рядом с «Уралметаллургмонтаж» примерно в 1997 году возвели трехэтажное здание с мансардой в стиле модерн. Вероятно, это была попытка капрома мимикрировать под стилистику зданий на улице Вайнера, многие из которых были возведены в начале 20 века именно в таком стиле. Но проект так и не сдали, поэтому оно долгое время оставалось недостроем.
В 2007 году постройку реконструировали, и под пластиковыми фасадами полностью исчезли элементы модерна. Говорят, что расцветку здания предполагали сделать под золото, однако при закупке материалов для отделки неправильно обозначили колор. В итоге в центре города появилось ярко-оранжевое, лишенное оригинальных стилистических признаков здание. В нем разместили областной Минздрав, который, видимо, никаких вопросов про свой облик за прошедшие 15 лет ни разу не задал. Если посмеяться над капромом — это сюда.
Торговый центр «Гринвич»
Адрес: 8 марта, 46
ТРЦ «Гринвич» с псевдоисторическими фасадами под гостиный двор 19 века продолжает расширяться, углубляться и надстраиваться вот уже 15 лет. На этом примере мы можем убедиться — капром живее всех живых, потому что для некоторых застройщиков он остается единственным приемлемым стилем.
Здание находится в издавна торговой части города. На месте дендрария, через улицу 8 марта, в 1829 году открылась Хлебная площадь. А в позднее советское время сюда ездили многие свердловчане, потому что в этом месте открылся знаменитый универсам «Мария», где продавали дефицитные продукты. В 2000-х годах магазин стал частью сети «Купец», и рядом начали строить новые торговые площади. Остановиться не могут с тех пор, претендуя на статус крупнейшего ТРЦ Европы. Под застройкой погибли исторические усадьбы по улице Вайнера и полноценный многоквартирный жилой дом в стиле конструктивизма, утраченный в 2007 году.
Другие примеры капрома в Екатеринбурге
Уральский Финансово-Юридический колледж
Адрес: ул. Карла Либкнехта, 1
Улица Красноармейская
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Адрес: ул. Куйбышева, 44
Главный офис «Сбербанка»
Адрес: ул. Куйбышева, 67
Бизнес-центр «Онегин Плаза»
Адрес: ул. Розы Люксембург, 49
Торговый центр «Покровский пассаж»
Адрес: Розы Люксембург, 4
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Адрес: ул. Чернышевского, 16
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