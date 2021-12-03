Страшно красиво: Гид по капромантизму в Екатеринбурге

Капиталистический романтизм — эпоха архитектуры в России 1991-2008 годов. У нее практически нет стандартизированных черт — во всех регионах он развивался индивидуально, отражая культурные особенности места. Например, в Екатеринбурге есть здание, отсылающее к сказкам Бажова. Главное отличие капрома — необузданный индивидуализм, который стал отражением внезапно наступившей свободы в стране. В период капромантизма рухнула система, когда проект перед постройкой нужно было защищать перед несколькими государственными ведомствами — даже самый плохо образованный архитектор получил возможность строить.

Отношение к капиталистическому романтизму неоднозначное — есть те, кого злит любое новое здание этой эпохи, особенно когда ради него сносятся исторические постройки более ранних периодов. Но некоторые архитекторы защищают капром, считая эти примеры такими же памятниками архитектуры, как и конструктивизм или модернизм.

Архитектор Даниил Веретенников, один из трех авторов термина «капиталистический романтизм», рассказал для первой части гида об особенностях стиля, а экскурсовод Дмитрий Москвин поделился историями некоторых примеров капрома в Екатеринбурге, а также тем, какие из них появились на месте памятников конструктивизма и модернизма.

Капиталистический романтизм — эпоха архитектуры в России 1991-2008 годов. У нее практически нет стандартизированных черт — во всех регионах он развивался индивидуально, отражая культурные особенности места. Например, в Екатеринбурге есть здание, отсылающее к сказкам Бажова. Главное отличие капрома — необузданный индивидуализм, который стал отражением внезапно наступившей свободы в стране. В период капромантизма рухнула система, когда проект перед постройкой нужно было защищать перед несколькими государственными ведомствами — даже самый плохо образованный архитектор получил возможность строить.



Отношение к капиталистическому романтизму неоднозначное — есть те, кого злит любое новое здание этой эпохи, особенно когда ради него сносятся исторические постройки более ранних периодов. Но некоторые архитекторы защищают капром, считая эти примеры такими же памятниками архитектуры, как и конструктивизм или модернизм.

Архитектор Даниил Веретенников, один из трех авторов термина «капиталистический романтизм», рассказал для первой части гида об особенностях стиля, а экскурсовод Дмитрий Москвин поделился историями некоторых примеров капрома в Екатеринбурге, а также тем, какие из них появились на месте памятников конструктивизма и модернизма.