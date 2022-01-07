Лучшие материалы The Village про природу и экологию
В прошлом году мы продолжали рассказывать о людях, которые посвятили себя изучению и сохранению природы, об экологических проблемах города и о тех, кто оставил мегаполис, чтобы жить в лесу или на острове. Вспоминаем самые интересные материалы.
История семьи из Москвы, которая переехала жить на остров
В их деревне всего несколько жилых домов. Кругом вода — порой, пока лед не встанет или не сойдет, жители полностью отрезаны от большого мира. Природа везде, и она не тронута — чтобы погулять, не нужно выходить с участка. Любовь с мужем Алексеем переехала на остров восемь лет назад. За это время у них родилось трое детей, они научились обеспечивать себя едой из леса и с земли, построили несколько домиков, но главный — только начали. Любовь рассказала The Village о переезде, медленной жизни, отсутствии общения с людьми, физическом труде, конфликтах в семье и многом другом.Подробнее
Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса
Выходишь из дома — яблоневый сад. На задворках — желтое от одуванчиков футбольное поле и красное засохшее дерево с щупальцами. Через забор — институт, где исследуют туберкулез, а через десять шагов — ты в лесу. Лес за углом, лес из окна, лес в окно и вокруг.Подробнее
«Мы все получим дозу и заболеем раком»: Как мусоросжигательный завод травит Некрасовку, отделываясь штрафами
Жители московской Некрасовки давно страдают и привыкли к вони с полигона «Кучино». Но вдобавок к нему несколько лет назад с крупнейшего в городе мусоросжигательного завода № 4 в промзоне «Руднево» повалил кислотный фиолетовый дым — с тех пор токсичный запах регулярно распространяется на километры вокруг, а горожане жалуются, что им нечем дышать, особенно по ночам. К 2030 году по всей России построят и модернизируют под мусоросжигание более 150 предприятий. The Village узнал, есть ли смысл бороться с заводом, отравляющим Некрасовку, и объясняет, почему печи не спасут Россию от мусорного коллапса, а лишь сильнее навредят людям и природе.Подробнее
Бренды заставляют всех быть экологичными, но обманывают нас: Как не купиться на зеленые уловки
Производители, как локальные, так и крупные, пользуются модой на осознанное потребление и экологичность: заявляют об устойчивом развитии, пропагандируют раздельный сбор и спасение краснокнижных животных, но зачастую это просто маркетинг, который называется гринвошингом, или «озеленением репутации» (по аналогии с английским whitewash — «отбеливание»). Заходишь в магазин, а там все «эко», «био», «натуральное». Упаковка, будь то еда, косметика или бытовая химия, усыпана значками в виде листочков. Чаще всего такие рисунки ничего не значат: зеленые тона успокаивают вас, и вы думаете, что покупаете безопасный продукт, который поможет сохранить планету. The Village рассказывает, как выжить в мире гринвошинга и выбрать действительно экологичный продукт.Подробнее
Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь. История одного экосаботажа
Сотни гектаров леса под Приморском вырубают, чтобы построить порт. В середине осени рядом с вырубкой активисты из разных городов разбили палаточный лагерь. Они просят не указывать даже примерное число протестующих и практикуют «тактику экосаботажа, которая заключается в физическом препятствовании работе техники», поясняет одна из участниц лагеря.
Рассказываем, как устроен лагерь «Нет экоциду» и почему в нем нет местных жителей.Подробнее
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком. Мы прошли по всем 43 видам поверхностей
1 июня в парке «Лосиный Остров» открылась Босоногая тропа, которая предлагает почувствовать ногами почти четыре километра камней, песка, шишек и других покрытий. Наш корреспондент Андрей Яковлев рассказывает, как он стал на несколько часов барефутером в дендрарии.Подробнее
Алексей Седой ушел из спецназа и завел лосей. Теперь у него война с браконьерами
У Седого было девять лосей. Все они названы как драгоценные камни. Но «не потому, что они украшения, а потому, что ими дорожишь». В сентябре 2020 года лось Агат пропал без вести — его увели браконьеры. Спустя месяц Алексей нашел его с пулевым ранением. Рана до сих пор гниет. Алмаз тоже пропал. Граната убили выстрелом почти в упор. Берилла отравили ядовитой морковью. Через три дня он умер — его желудок просто сгорел. Яшма, Циркона и Злата погибли так же.Подробнее
Что такое экотревожность и как люди живут со страхом перед климатическим апокалипсисом
Корреспондентка The Village Алена Дергачева поговорила с людьми, которые постоянно тревожатся за планету и свое будущее на ней, и расспросила психологов, которые создали первую в России группу поддержки для экотревожных, о том, как не сойти с ума в наших реалиях, которые сильно отличаются от западных: пока Грета Тунберг выступает в ООН, российские власти признают экоактивистов иноагентами, а на митингах в защиту природных территорий их избивает ОМОН.Подробнее
«Гриб тебя рано или поздно убьет»: Интервью с шаманом, микологом и грибным бизнесменом Михаилом Вишневским
Грибы — это целое царство микроорганизмов, которые имеют признаки как животных, так и растений и обитают повсюду (в том числе прямо на нас). Про них, безвредные дрожжи и опасные диморфные грибы, а еще культ мухомора и пользу чаги мы поговорили с шаманом, самым известным микологом России и грибным бизнесменом Михаилом Вишневским.Подробнее
Фотографии: обложка, 7 – Анастасия Пожидаева, 1 – предоставлены героями материала, 2 – Ольга Воробьева, Андрей Яковлев, 3 – Алена Дергачева, 4 – Виктор Юльев, 5, 6 – Андрей Яковлев