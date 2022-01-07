Лучшие материалы The Village про природу и экологию

Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь. История одного экосаботажа

Сотни гектаров леса под Приморском вырубают, чтобы построить порт. В середине осени рядом с вырубкой активисты из разных городов разбили палаточный лагерь. Они просят не указывать даже примерное число протестующих и практикуют «тактику экосаботажа, которая заключается в физическом препятствовании работе техники», поясняет одна из участниц лагеря.

Рассказываем, как устроен лагерь «Нет экоциду» и почему в нем нет местных жителей.