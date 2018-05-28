Как выглядят новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая»

«Новокрестовская»

Это ближайшая станция к главному спортивному долгострою города — стадиону «Санкт-Петербург». «Новокрестовская» — компактная: рассчитана на 30 тысяч пассажиров в час, ее основная функция — обслуживание матчей. Впрочем, до 14 июня станцией могут пользоваться все желающие (потом — только посетители стадиона в дни игр).

«Новокрестовская» — единственная в России станция метро, расположенная на намыве, и вторая в Петербурге оборудованная траволаторами — причем, в отличие от «Спортивной», они отечественного производства. Станция оформлена в морском стиле: на четырех 3D-панно (их предпочли более привычной для Петербурга мозаике) изображен Финский залив в разные времена года.

Территория рядом с «Новокрестовской» представляет собой асфальтовое поле с фонарями. Станция находится фактически на набережной, с которой открывается вид на Финский залив и «Лахта-центр».