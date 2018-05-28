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Транспорт28 мая 2018

Как выглядят новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» Долгожданные станции подземки, открытые в Петербурге к чемпионату мира по футболу, — в нашем фоторепортаже

Как выглядят новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая»

В Петербурге уже несколько лет не открывали новые станции метро. Вечером 26 мая запустили сразу две: «Новокрестовскую» и «Беговую» — финальные станции зеленой ветки (3-я линия) в Петроградском и Приморском районах соответственно. Открытию предшествовала сумятица: кажется, даже в Смольном не были до конца уверены, что успеют с подарком ко Дню города (и даже к чемпионату мира по футболу). The Village побывал на обеих станциях — показываем, как они выглядят.

Фотографии

Виктор Юльев

 Режим работы станций

«Новокрестовская»

Это ближайшая станция к главному спортивному долгострою города — стадиону «Санкт-Петербург». «Новокрестовская» — компактная: рассчитана на 30 тысяч пассажиров в час, ее основная функция — обслуживание матчей. Впрочем, до 14 июня станцией могут пользоваться все желающие (потом — только посетители стадиона в дни игр).

«Новокрестовская» — единственная в России станция метро, расположенная на намыве, и вторая в Петербурге оборудованная траволаторами — причем, в отличие от «Спортивной», они отечественного производства. Станция оформлена в морском стиле: на четырех 3D-панно (их предпочли более привычной для Петербурга мозаике) изображен Финский залив в разные времена года.

Территория рядом с «Новокрестовской» представляет собой асфальтовое поле с фонарями. Станция находится фактически на набережной, с которой открывается вид на Финский залив и «Лахта-центр».

«Беговая»

Станция находится в 450 метрах от парка 300-летия Санкт-Петербурга — теперь это самый удобный способ добраться до популярной локации, где нередко проходят массовые мероприятия (в конце июля тут, например, будет VK Fest). Кроме того, «Беговая» расположена в центре спального района, где идет активное строительство: до сих пор местным жителям было проблематично выбраться в город — ближайшая станция «Старая Деревня» находится в трех километрах.

Как и «Новокрестовская», «Беговая» — станция мелкого заложения. Она находится на пересечении улиц Туристской и Савушкина; соответственно, оформление станции посвящено герою Великой Отечественной войны, летчику-истребителю Александру Савушкину. Здесь также есть панно с 3D-эффектом, их автор — художница Ирина Баранова. Над панно работали в мастерской Академии художеств, вдохновляясь конструктивистами — в частности, Владимиром Татлиным. Также станцию оформили колоннами, в верхней части которых расположены конструкции, символизирующие пропеллер самолета времен Великой Отечественной.

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