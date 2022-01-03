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Где ты живёшь3 января 2022

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
АвторЛёва Левченко

Самый старый, самый высокий и у кладбища: The Village регулярно рассказывает о том, как живется в самых разных домах Москвы и Петербурга. В этой подборке — тексты за 2021 год.

Москва

«Я живу в ЖК „Пресня Сити“»

Возможно, название «Пресня Сити» вам ничего не говорит, но три высокие башни недалеко от станции метро «Улица 1905 года» вы наверняка замечали не раз — если не гуляя по району, то в инстаграмах знакомых. Проект архитектурного бюро Speech с отсылкой к небоскребам Нью-Йорка постоянно появляется в соцсетях с разными контекстами: одним нравятся внушительные башни, другим они кажутся неуместными среди старой малоэтажной застройки. Но этот жилой комплекс интересен не только снаружи: в домах сформировалось активное соседское сообщество с чаепитиями в холлах и собственным ботом-помощником. Мы побывали в башнях «Пресня Сити» и спросили его жильцов про выбор квартиры, виды из окна, войны с управляющей компанией и полезные чаты в телеграме.

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«Я живу в „доме со зверями“»

Гуляя по Чистопрудному бульвару, сложно не заметить бирюзовое здание с необычными белыми узорами — это так называемый в народе «дом со зверями». Раньше здесь жили прихожане церкви и советская номенклатура. Дом успел засветиться и в кино: именно из его подъезда выходит главная героиня фильма «Подкидыш» Наташа. Здание также можно увидеть в «Покровских воротах» — в сцене, когда Людочка и Хоботов садятся в трамвай, на заднем плане вырисовываются очертания дома. Сейчас здание признано памятником регионального значения, однако за ярким фасадом скрывается старая проводка, историческую лепнину подделывают пенопластом, а в подвале размещен аквариум. The Village нашел жильцов дома и поговорил с ними о сложностях и прелестях жизни в известном здании.

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Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома Москвы

Дому Ярошенко около 350 лет. Это старейшее жилое здание Москвы и одно из четырех, где сохранились галереи вместо подъездов. Благодаря этому, а еще близости некогда криминальной Хитровской площади дом полюбился режиссерам. До революции тут находился трактир, который якобы посещал Станиславский, чтобы зарисовать атмосферу ночлежного дома для «бывших людей» в пьесе «На дне». Через 100 лет после этого из дома Ярошенко исчезла ночлежка, но дух неустроенности остался: здесь, например, снимали сцену продажи оружия в фильме «Брат 2». Сейчас в доме расположены квартиры, иконописные и реставрационные мастерские. Местные жители сами занимаются реставрацией дома, организовав для этого фонд «Хитровка». The Village рассказывает самое интересное из почти четырехвековой истории здания.

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Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

25 августа студенты Высшей школы экономики начали заселяться в арендный дом в районе станции метро «Черкизовская». Это не общежитие (оно у ВШЭ тоже есть), а совершенно новая форма проживания: будто бы снимаешь квартиру, но только в доме, где твоими соседями оказались такие же студенты, а арендодателем — учебное заведение. В комнатах — мебель IKEA, на кухне — посудомоечная машина, а в жилом комплексе — несколько магазинов и кафе. Но и цена соответствующая: снять небольшую студию можно за 29 тысяч рублей, а поселиться в комнате втроем — за 13 тысяч. Мы побывали в арендном доме, пообщались с его жильцами и рассказываем, как он устроен и какие правила приходится соблюдать студентам.

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Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Каждый прохожий ненадолго замирает перед старинными зданиями в Крапивенском переулке и с интересом их разглядывает. Парадный корпус выходит на Петровский бульвар и смотрится слишком нарядно даже для центра Москвы, поэтому его называют «вязаным», похожим на новогодний свитер или ковер. Другие два позади — в страшном упадке. Кладка такая хлипкая, что некоторые кирпичи можно без усилий вынуть и забрать себе как трофеи. Похоже, здесь все брошено, но в потрескавшихся стеклах можно заметить аккуратные кружевные занавески, пожелтевшие газеты, вазочки и высокие герани. В этих руинах все-таки живут люди. Речь идет о Константинопольском патриаршем подворье — памятнике архитектуры федерального значения со 130-летней историей. По причине ветхости ансамбль включен в «Красную книгу Архнадзора». Общественное движение давно предупреждает, что жилые корпуса близки к тому, чтобы рухнуть: их разъедает черная плесень, перекрытия гниют, полы и стены изогнуты волнами. Несколько лет назад куском потолка здесь чуть не убило хозяйку квартиры, а у пенсионеров Виктора и Нины Зябловых провалилась ванная со второго этажа на первый. После распада СССР жителей подворья, которые сейчас существуют в страшных условиях, буквально отдали в собственность РПЦ вместе со зданиями — им даже приходилось платить Патриархии коммуналку наличными, как будто они крепостные. Церковь должна была переселить людей, но за 30 лет этого так и не произошло, а ситуация с собственностью запуталась настолько, что разрешить ее теперь практически невозможно. Спецкор The Village Алена Дергачева рассказывает историю бывшего подворья, до которого три десятилетия нет дела мэрии и которое одновременно принадлежит всем и никому.

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Как три сквоттера создали коммуну в водонапорной башне

Коммуна «Сила дружбы» с лета 2020 года действует в бывшей водонапорной башне у Ярославского вокзала. Несмотря на внушительный размер — в башне семь этажей, — проживают там всего семь человек (еще, правда, есть художественная мастерская, бар, магазин LEGO, галерея, обувная мастерская и тату-студия, где проводятся кинопоказы, цветочные свопы и лекции).

Койко-место по меркам района трех вокзалов действительно стоит копейки — 10 тысяч рублей в месяц. Другое дело, что существует коммуна по вполне себе сквоттерским правилам: дверей между комнатами нет, регулярно проводятся собрания жильцов, нельзя пить и употреблять наркотики, а чтобы заселиться, одного желания и денег недостаточно, нужно еще доказать свою полезность для сообщества и пройти через процедуру голосования, если коллективу в вас что-то не понравилось. Жестковато? Пожалуй, но, кажется, стоит того: по крайней мере, сейчас комнаты в «Силе дружбы» не пустуют. «Жить в хрущевке — скучно, а сквоттировать интересно. Это все делается ради того, чтобы было интересно», — объясняет Миша, один из основателей коммуны.

The Village рассказывает, как устроено сообщество в водонапорной башне, почему жизнь без дверей и еда со свалок лучше жизни в обычной квартире, о заработке на доставке раковых опухолей и при чем тут тоталитаризм.

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Как устроена жизнь в особняке-коливинге Colife

Мы уже рассказывали о том, как устроены коливинги и почему горожане все чаще предпочитают эту форму общежития съему комнаты в квартире со случайными соседями. В коливинге формируется небольшое сообщество людей со схожими взглядами и интересами, а решение бытовых вопросов и контроль за соблюдением правил берет на себя предприниматель-организатор. Типичный коливинг — это квартира, взятая в субаренду, где в зависимости от площади живут от трех до десятка человек. Но недавно в Москве открылся целый двухэтажный коливинг-особняк компании Colife. Внутри — 58 одноместных и двухместных номеров, две кухни, прачечная и общие зоны, где можно вместе посмотреть фильм или организовать вечеринку. Мы побывали там и рассказываем, кого здесь хотят и не хотят видеть в качестве резидентов, какие правила нужно соблюдать и как сэкономить на покупке мебели.

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«Я живу в самом высоком жилом доме России»

«Триумф-Палас» — возможно, самый помпезный жилой дом за пределами Садового кольца. Высотка на Соколе похожа на сталинку с приметами хай-тека, но создана в лужковские времена. Дом вошел даже в Книгу рекордов Гиннесса за свою высоту, а среди его жильцов называют Диму Билана и Алсу. The Village пообщался с жильцами «Триумф-Паласа» и москововедами и рассказывает, как на Соколе возникло такое сооружение, чем оно раздражает жителей соседних районов, во сколько обойдется здесь квартира и стоит ли оно того.

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«Я живу в доме Моссельпрома»

Не могу не признаться:
лучший шоколад
абрикосовский № 12.
Нет нигде, кроме
как в Моссельпроме.
Печенье не черствеет!
Питательнее,
выгоднее булки!
Продает Моссельпром.
Отделения в любом переулке.

Это стихотворение Владимир Маяковский написал в 1923 году для Моссельпрома — объединения крупных производителей продуктов. По их заказу поэт воспевал сухой квас, макароны, шоколад, обеды на дом, разные карамели, печенья и папиросы.

До своего распада Моссельпром располагался в здании на Арбатской. Одиннадцатиэтажная башня на пересечении трех переулков стала одним из первых советских «тучерезов». Выше него был только дом Нирнзее. Сейчас здесь 23 квартиры, а на первом этаже работают магазины и арт-кафе «Нигде кроме», название которого отсылает к надписи на стене «Нигде кроме как в Моссельпроме».

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Петербург

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

Одно из окон в квартире Валерии Наумовой в петербургской многоэтажке на улице Беринга, 23, выходит на Смоленское православное кладбище. Однажды в пасхальную ночь Валерия выглянула в окно и увидела, как по кладбищу движется множество огней. Сперва она удивилась, а потом поняла, что это крестный ход. Дом на Васильевском острове построили в 2008 году, а в начале 2016-го в интернете вируснулся снимок с видом на здание со стороны кладбища: надгробные плиты, обглоданные ноябрем ветки деревьев, пожухлая листва и в тон ей — этажи. Фото разобрали на демотиваторы («переезд будет недолгим») и мемы («тихие соседи»). Летом 2021 года мемный снимок вдруг воскрес в разных соцсетях — на этот раз с подписью «тихий двор». The Village исследовал, как устроено соседство жилого дома и действующего кладбища, где почти 200 лет назад хоронили умерших от холеры, а в наши дни — в том числе жертв ковида; каким образом в этот пейзаж интегрировали исламский центр; как некрополь сочетает функции парка и не странно ли жить в квартире с видом на склеп.

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«Я живу в микрохрущевке»

На фотографии 1960 года строители устанавливают на дом кухню и санузел квартиры, в которой сейчас живет Анна Корнева. Кухня — крошечная, всего три квадратных метра. Сам дом на Лиственной, 3, у парка Сосновка — тоже совсем небольшой: два этажа, одна парадная, восемь квартир (шесть двухкомнатных и две трехкомнатные). Эта постройка — результат эксперимента: впервые в Ленинграде дом возводили не блоками или панелями, а целыми комнатами. The Village рассказывает, в чем особенности здания и каково в нем жить.

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Фотографии: обложка, 2, 5 – Дарья Трофимова, 1 – Дарья Глобина, 3, 4 – Анастасия Пожидаева, 6 – Надежда Ермакова, 7 – Анастасия Соболева, 8 – Анна Марченкова, 9 – Евгения Жуланова, 10, 11 – Виктор Юльев

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Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Первая полоса

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