Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Как три сквоттера создали коммуну в водонапорной башне

Коммуна «Сила дружбы» с лета 2020 года действует в бывшей водонапорной башне у Ярославского вокзала. Несмотря на внушительный размер — в башне семь этажей, — проживают там всего семь человек (еще, правда, есть художественная мастерская, бар, магазин LEGO, галерея, обувная мастерская и тату-студия, где проводятся кинопоказы, цветочные свопы и лекции).

Койко-место по меркам района трех вокзалов действительно стоит копейки — 10 тысяч рублей в месяц. Другое дело, что существует коммуна по вполне себе сквоттерским правилам: дверей между комнатами нет, регулярно проводятся собрания жильцов, нельзя пить и употреблять наркотики, а чтобы заселиться, одного желания и денег недостаточно, нужно еще доказать свою полезность для сообщества и пройти через процедуру голосования, если коллективу в вас что-то не понравилось. Жестковато? Пожалуй, но, кажется, стоит того: по крайней мере, сейчас комнаты в «Силе дружбы» не пустуют. «Жить в хрущевке — скучно, а сквоттировать интересно. Это все делается ради того, чтобы было интересно», — объясняет Миша, один из основателей коммуны.

The Village рассказывает, как устроено сообщество в водонапорной башне, почему жизнь без дверей и еда со свалок лучше жизни в обычной квартире, о заработке на доставке раковых опухолей и при чем тут тоталитаризм.