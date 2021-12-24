Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Старший брат «Ровесника» — бистро «Скрепка» с мичеладой и Poutine на «Китай-городе», бар GinAsiaBar с коллекцией джина, перезапуск и новые коктейли в обновленном Shalom Bar& Bistro, поп-ап-шампанерия Moët & Chandon Champagne Bar на Тверской, адвент-календарь в «#FARШ» и другие гастрономические новости этой недели.
«Скрепка»
Адрес
Девяткин пер., 7
Часы работы
12:00–23:00
Средний чек
1 200 рублей
Создатели бара «Ровесник» открыли в Девяткином переулке («Китай-город») бистро «Скрепка». Это демократичное пространство, где можно провести время ранним утром за завтраком и кофе или устроить встречу с друзьями вечером. Главная идея основателей — сохранить преемственность, поэтому в «Скрепке» много общего с «Ровесником» не только в названии и айдентике, но и в меню.
В бистро упор сделан на комфортные посиделки и вкусную еду, а не на шумные вечеринки и большие ивенты. За барной стойкой и на кухне можно будет встретить тех же ребят, что и в «Ровеснике»: шеф-повар Лиза Фирсова переосмыслила главные «киллер-позиции» «Ровесника», а бар-босс Саша Монахов отобрал самое классное пиво и сидр на краны, а также придумал пару спешл коктейлей.
Главная особенность «Скрепки» — меню, которое создано совместно с друзьями «Скрепки» и «Ровесника». Есть боул от «Аба Боул», которые и сами недавно работали в крошечном зале на «Китай-городе», фриттата от главных веганов и ферментаторов Москвы, проекта «Мох», сэндвич с индейкой, сливочным соусом и горгонзолой от сэндвич-мейкеров 1312sandwichez, курица карааге от японского бистро Izumi и, конечно, крекпайк от Майи Клугман, который в «Скрепке» подают с кукурузным кремом и попкорном. Среди «собственных» блюд: сытный кобб-салат, жареный халуми с соусом из сметаны и зелени и малина-чили, бургер с криспи-курицей и манговым соусом, фиш-н-чипс, картофельный путин (или Poutine) с разными начинками и пара десертов. Завтраки подают весь день.
В коротком меню напитков — кофейная классика и альтернатива (фильтр и американо за скромные 150 рублей, ванильный рай или латте за 300 и 200 рублей соответственно), чай и какао, пиво, лимонады и легкие коктейли на пиве. Есть мичелада, горячий сидр и редкие для Москвы «Клара» (испанский пивной напиток на основе цитрусового лимонада) или «Шенди» (пивной коктейль с добавлением ананасового кордиала).
GinAsiaBar
Адрес
Гоголевский б-р, 19/2
Часы работы
09:00–23:00
Средний чек
1 500 рублей
GinAsiaBar — новый бар на втором этаже гастрономического пространства «Гоголь-моголь». Название отражает концепцию: коллекция джинов, собранная в баре, насчитывает 90 наименований, а коктейльная карта, составленная Василием Жегловым, получилась с азиатским акцентом.
География джинов тоже впечатляет: Япония, Великобритания, Финляндия, Франция, Ирландия, Германия, США, Шотландия, Бельгия, ЮАР, Новая Зеландия — и это не все. К каждому джину — тоник, раскрывающий травяные или хвойные, цитрусовые или цветочные, пряные или ягодные нотки каждого напитка. Команда бара собрала все тоники, которые только можно найти в Москве, и по субботам проводит мастер-классы, раскрывая нюансы вкусовых сочетаний. Полученные знания можно тут же применить на практике: к каждой тематической дегустации собирают наборы, которые можно купить домой или выбрать любой понравившийся джин и тоник здесь же в винотеке «Гоголь-моголь».
Вторая карта бара называется Asia и тоже обещает много приятных открытий. В разделе Oriental — редкие напитки, экзотические фрукты, собственные инфьюзы и кордиалы. Например, джин на изумрудном чае со сливовым шоджу, перечная водка с саке и мисо-пастой, ром на анчане с виноградным соджу, ягодным вермутом и калписом. Паназиатские настроения прослеживаются в главах Sparkling и Strong. Твист на French 75 — Yuzu 75: японский джин, ананасовый сироп, лайм, юдзу и просекко. Ягодный Spritz — на «Кокки Розе с малиновым вином, бузиной и малиновым лимонадом. И даже Sazerac — на японском виски; Martini — на японском джине с саке, Old Fashioned — с ржаным виски, бурбоном и вишневым сиропом.
Соседство с «Гоголь-моголь» позволяет гостям GinAsiaBar выбирать к джинам и паназиатским миксам практически любую еду: бургеры, горячие «сковородки» и стейки, морской гриль и японскую кухню.
Garum
Адрес
Мичуринский п-т, 16
Часы работы
12:00–23:00
Средний чек
2 500 рублей
На Мичуринском проспекте открылся паназиатский ресторан Garum — новый проект ресторатора Лизы Стахановой (Cevicheria, Tartaria и Wine Religion)
За кухню отвечает шеф-повар Михаил Холодов (Wine Religion), а бартендером стал Артем Числов («Журавли»). Сердце проекта — огромная ферментационная камера, где при разной температуре готовится гарум, вызревает мясо и коджи, чернятся овощи и фрукты, растет микрозелень и зреет комбуча. Помимо ферментированных продуктов, активно используют и другие яркие ингредиенты. Например, в кляр для креветок темпура добавляют джин, а в сопровождающий его айоли — шрирачу. Сладкую глубоководную креветку дополняют кремом из корня сельдерея, а декорируют снегом из лайма. Мидии подают в соусе из цветов апельсина на основе сока из мидий — они имеют практически воздушную, облачную текстуру. Татаки из обожженного горелкой тунца сопровождается уксусом из узбекского лимона и соусом понзу на основе огуречного сока. Говяжьи ребра сперва обжаривают на гриле, а затем готовят методом сувид в масле карри — сервируя с кремом из кешью и соусом из ферментированных абрикосов.
Все соусы в ресторане делают сами — от соевого соуса на шиитаке до собственно гарума. Хлеб же пекут не здесь: сейчас в ресторане есть цельнозерновой с водорослями комбу и хрустящим жареным луком. К нему приносят взбитое сливочное масло, необычный вкус которому придает морской гребешок. Для тех, кто предпочитает простые вещи, в Garum есть салат с крабом и папайей, дим-самы с уткой, лосось терияки с пюре из брокколи, крабкейки с кукурузой и печеными томатами, стейк «Денвер» с копченой тыквой и шпинатом.
Отдельное внимание Михаил Холодов уделил азиатским супам — традиционным для Малайзии, Таиланда и Японии. Именно здесь можно найти пряную лаксу, приготовленную на креветочном бульоне и дополненную креветками и вонголе, том-кха, где насыщенный вкус куриного бульона смягчен кокосовым молоком и обогащен лимонником и лаймом, а также согревающий рамен с утиной грудкой и грибами муэр.
На десерт — моти с ванильным кремом и личи или практически азиатскую версию «Анны Павловой» — с кокосовым кремом с базиликом, меренгой на основе манго и соусом из маракуйи.
В коктейльном меню — азиатские коктейли, всего в листе их 13, но на самом деле на два меньше: несчастливые для Японии цифры 4 и 9 из списка убраны. Артем Числов находит баланс между крепким и легким, горьким и сладким, управляя ингредиентами так, что они раскрывают и дополняют друг друга.
Moët & Chandon Champagne Bar
Адрес
ул. Тверская, 23/12
Часы работы
вс. — чт.: 10:00–00:00, пт. — сб.: 10:00–03:00
Средний чек
2 000 рублей
Дом шампанских вин Moët & Chandon открыл временный поп-бар, созданный в партнерстве с баром Noor Electro.
Шеф-повар Георгий Троян («Северяне», «Жирок») разработал для Moët & Chandon Champagne Bar меню, где еда создает впечатление праздника. Помимо завтраков и основных блюд, в меню от шефа вошли три блюда, которые отлично сочетаются с шампанскими винами: гребешок с хурмой сопровождает Brut Impérial, тартар из говядины — Rosé Impérial, а авторский десерт от шеф-повара Olivo Colado — Nectar Impérial. Цена сет-меню составит от 1 500 до 1 850 рублей. А все позиции — невинтажные, полусухие и винтажные шампанские вина — будут представлены по бокалам от 990 рублей.
Обновленный Shalom Bar & Bistro
Теперь не просто бар, а Bar & Bistro — Shalom меняет название и концепцию. С середины декабря Shalom, Bar & Bistro, открывается с 12 часов дня.
Шеф-повар Константин Борисов расширил меню, и еврейская кухня заиграла ближневосточными специями. Лабне — душистым заатаром и сумахом. Мухаммара из печеных перцев — арисой. Цыпленок — марокканской смесью хаваедж. Даже в обычной тапенаде из оливок — рубленые анчоусы и фисташки. Есть запеченный целиком баклажан с начинкой из томленого в травах ягненка с тхиной и перечно-томатной матбухой, а еще сливочная паста орзо с обжаренными гребешками, топинамбуром и соусом песто из кешью.
За бар теперь отвечает шеф-бартендер Василий Жеглов. Все коктейли в карте новые. Есть «Шимон Перес» — одновременно и намек на состав (перец и порей), и повод рассказать, почему коктейль в стиле «Завтрака конгрессмена» носит имя девятого президента Израиля, «Цимес» с морковью в составе, «Натали Портман» или «Гвинет Пэлтроу» и многие другие.
По средам и четвергам с 18:00 до 20:00 каждый может получить коктейль в подарок. А вечером в пятницу шеф-менеджер бара Настя Варганова вместе с гостями встречает Шаббат и разливает лимончелло с лимонной вербеной под «Хава нагила».
Кофе Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Теперь в онлайн-магазине продуктов «Утконос» можно заказать кофе в зернах от Кооператива «Черный».
Для заказа доступны: «Эфиопия» от Дафиса Аба Фита (ноты шоколада, сливочной карамели, меда и цукатов; обжарен для заваривания в турке, моке и эспрессо, сочетается с молоком), «Эфиопия» из региона Гедео (цветочные и чайные ноты, персики, легкий тон бергамота) и «Колумбия» из региона Нариньо (зеленые яблоки, груши и сливовые ноты; для заваривания фильтр-методами, во френч-прессе, V60 и аэропрессе).
Новые завтраки в Touché
В винном баре Touché вслед за основным меню обновили и завтраки.
Шеф-повар Тарас Кириенко предлагает новые вареники с вишней и соусом англез с белым шоколадом (600 рублей), творог с ореховой гранолой, хурмой и мороженым из фундука (400 рублей). В разделе круассанов — горячий с печеным перцем, томатами и сыром камамбер (500 рублей) и холодный с лососем (400 рублей). Еще из новинок — поке-боул с лососем и овощами (на выбор с рисом или киноа, 550 рублей).
Как и прежде, в меню есть драники из цукини — теперь они подаются с пастрами, яйцом пашот и голландским соусом (600 рублей) или драник с лососем (650 рублей), теплый сэндвич с пастрами и сыром (650 рублей) и яйцо бенедикт с лососем или пастрами и авокадо на круассане (690 рублей), сырники с вареньем из желтой черешни и сметаной (600 рублей) и блинчики креп-сюзетт с творогом, мандаринами и малиной (600 рублей).
Strelka New Year Party 2022
Сверкающие декорации, праздничные огни, таймер Нового года, лучшая на свете музыка, открытая единственный раз за зиму терраса, барбекю во дворе, бесконечные пьянящие коктейли на основе Beluga Noble — такой будет самая новогодняя ночь на «Стрелке». За музыку на новогодней вечеринке будет отвечать Леонид Липелис — основатель лейбла That’s A Steal.
Билеты на мероприятие будут двух типов: для тех, кто хочет встретить новый год на «Стрелке», билет с 22:00 до утра обойдется в 8 тысяч рублей (билет включает праздничный стол от бренд-шефа Антона Абрезова, коктейли на Beluga Noble, уличный шот-бар, вечеринку — все в неограниченном количестве), и для тех, кто собирается провести праздник с семьей и прийти после 01:00, билет обойдется в 5 тысяч рублей (билет включает меню закусок на уличном гриле, коктейли на Beluga Noble, шот-бар, вечеринку — все в неограниченном количестве).
По поводу покупки нужно обращаться к менеджеру бара со среды по воскресенье с 15:00 до 23:00.
Новогодние коктейли в проектах барного холдинга «С.И.Д.Р. Групп»
Новогодние коктейли от бренд-бармена Андрея Корнилова и команды 8OZ появились во всех барах холдинга. В «Вермутерии RE» это сладкий вермут на мандаринах и лаванде (стоимость 40 мл — 310 рублей, а бутылки объемом 0,5 литра, например, к новогоднему столу — 1 800 рублей). В Do Not Disturb новинкой стал микс «Двуглавый». Название отражает эффект, которого можно добиться, пропустив парочку таких дринков, потому что в составе — достойное трио: дистиллят из ели, кордиал лемонграсс и ржаной виски.
В «Kot Шрёдiнгера» создали «Снеговика» из хереса, джина и пряного кордиала. А в баре La Vie Aquatique появился Epici. Это микс дистиллята кардамон, елового кордиала, сухого вермута и просекко.
В Merlion: dine & bar в зимние дни смешивают ром, апельсиновый ликер, манго, чили-перец и масло из него. Получается ярко-оранжевый, сочный и пикантный коктейль, который подается в «бетонном» бокале.
В Neon Monkey решили пройтись по шотам. В новогоднем сете — дуэт из двух интересных миксов. В «Мини-елке» — еловый кордиал и водка, а в «Пряничном человечке» — пряный ром, имбирь и собственно пряник.
Коктейли будут доступны все новогодние праздники с 30 декабря по 10 января.
Новогоднее меню в «Котельной»
Шеф-повар Дмитрий Погорелов решил реализовать давнюю задумку и воплотить воспоминания из детства в своей авторской интерпретации в виде шести блюд специального праздничного меню, которое будет действовать до 14 января.
Классическое оливье Дмитрий сделает с языком и пастрами, майонез внутри будет облегченным, из йогурта, с двумя видами икры и кремом из авокадо (580 рублей). Также можно заказать заливное с осетром из насыщенного рыбного бульона и осетра, приготовленного в бульоне с саке (750 рублей). Или салат «Мимоза» со слабосоленым лососем (680 рублей). Королева стола — утка, замаринованная с травами и специями, приготовлена в печи и обжарена на гриле до хрустящей корочки, с нежным трюфельным соусом и листьями шпината (1 400 рублей) Среди закусок— бутерброды с черной (1 400 рублей) и красной икрой (450 рублей).
На десерт «Наполеон» — хрустящее тесто, ванильный крем и свежая малина.
К праздничному меню в баре придумали шесть авторских напитков с новогодними вкусами от шеф-бармена «Котельной» Михаила Молотова.
Съестной адвент-календарь в «#FARШ»
В преддверии Нового года сеть запустила собственный Food Advent Calendar — только четыре дня — 21, 23, 28 и 30 декабря — помимо бургеров в «#FARШ» будут подавать специальные сеты.
В специальное предложение вошли четыре сета. «Крабанутый»: целый молодой краб с цитрусовым соусом, нежным маскарпоне и красной икрой. Подается с картофельным паем и игристым.
French Dip with Au Jus: нежный ростбиф Slow-Cook, луковый джем и мягкая булочка. Подается с мясным консоме, French Fries и сухим красным.
Pollo alla Rarmigiano: запеченная куриная парма в панко с сыром пармиджано внутри и соусом маринара. Подается с бокалом танинного примитиво и картофельными слайсами.
Choripán in Buenos Aires: хрустящая булочка, пикантные колбаски чоризо с креольской сальсой и соусом чимичурри. Подается с фаршированными рикоттой перчиками халапеньо и Corona.
Предложение доступно в бургерных на Кузнецком Мосту, в «Афимолле», «Атриуме» и Химках.
Фотографии: обложка, 3 – Garum, 1 – «Скрепка», 2 – GinAsiaBar, 4 – Moët & Chandon Champagne Bar