Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

Обновленный Shalom Bar & Bistro

Теперь не просто бар, а Bar & Bistro — Shalom меняет название и концепцию. С середины декабря Shalom, Bar & Bistro, открывается с 12 часов дня.

Шеф-повар Константин Борисов расширил меню, и еврейская кухня заиграла ближневосточными специями. Лабне — душистым заатаром и сумахом. Мухаммара из печеных перцев — арисой. Цыпленок — марокканской смесью хаваедж. Даже в обычной тапенаде из оливок — рубленые анчоусы и фисташки. Есть запеченный целиком баклажан с начинкой из томленого в травах ягненка с тхиной и перечно-томатной матбухой, а еще сливочная паста орзо с обжаренными гребешками, топинамбуром и соусом песто из кешью.

За бар теперь отвечает шеф-бартендер Василий Жеглов. Все коктейли в карте новые. Есть «Шимон Перес» — одновременно и намек на состав (перец и порей), и повод рассказать, почему коктейль в стиле «Завтрака конгрессмена» носит имя девятого президента Израиля, «Цимес» с морковью в составе, «Натали Портман» или «Гвинет Пэлтроу» и многие другие.

По средам и четвергам с 18:00 до 20:00 каждый может получить коктейль в подарок. А вечером в пятницу шеф-менеджер бара Настя Варганова вместе с гостями встречает Шаббат и разливает лимончелло с лимонной вербеной под «Хава нагила».

Кофе Кооператива «Черный» в «Утконосе»

Теперь в онлайн-магазине продуктов «Утконос» можно заказать кофе в зернах от Кооператива «Черный».

Для заказа доступны: «Эфиопия» от Дафиса Аба Фита (ноты шоколада, сливочной карамели, меда и цукатов; обжарен для заваривания в турке, моке и эспрессо, сочетается с молоком), «Эфиопия» из региона Гедео (цветочные и чайные ноты, персики, легкий тон бергамота) и «Колумбия» из региона Нариньо (зеленые яблоки, груши и сливовые ноты; для заваривания фильтр-методами, во френч-прессе, V60 и аэропрессе).

Новые завтраки в Touché

В винном баре Touché вслед за основным меню обновили и завтраки.

Шеф-повар Тарас Кириенко предлагает новые вареники с вишней и соусом англез с белым шоколадом (600 рублей), творог с ореховой гранолой, хурмой и мороженым из фундука (400 рублей). В разделе круассанов — горячий с печеным перцем, томатами и сыром камамбер (500 рублей) и холодный с лососем (400 рублей). Еще из новинок — поке-боул с лососем и овощами (на выбор с рисом или киноа, 550 рублей).

Как и прежде, в меню есть драники из цукини — теперь они подаются с пастрами, яйцом пашот и голландским соусом (600 рублей) или драник с лососем (650 рублей), теплый сэндвич с пастрами и сыром (650 рублей) и яйцо бенедикт с лососем или пастрами и авокадо на круассане (690 рублей), сырники с вареньем из желтой черешни и сметаной (600 рублей) и блинчики креп-сюзетт с творогом, мандаринами и малиной (600 рублей).

Strelka New Year Party 2022

Сверкающие декорации, праздничные огни, таймер Нового года, лучшая на свете музыка, открытая единственный раз за зиму терраса, барбекю во дворе, бесконечные пьянящие коктейли на основе Beluga Noble — такой будет самая новогодняя ночь на «Стрелке». За музыку на новогодней вечеринке будет отвечать Леонид Липелис — основатель лейбла That’s A Steal.

Билеты на мероприятие будут двух типов: для тех, кто хочет встретить новый год на «Стрелке», билет с 22:00 до утра обойдется в 8 тысяч рублей (билет включает праздничный стол от бренд-шефа Антона Абрезова, коктейли на Beluga Noble, уличный шот-бар, вечеринку — все в неограниченном количестве), и для тех, кто собирается провести праздник с семьей и прийти после 01:00, билет обойдется в 5 тысяч рублей (билет включает меню закусок на уличном гриле, коктейли на Beluga Noble, шот-бар, вечеринку — все в неограниченном количестве).

По поводу покупки нужно обращаться к менеджеру бара со среды по воскресенье с 15:00 до 23:00.

Новогодние коктейли в проектах барного холдинга «С.И.Д.Р. Групп»

Новогодние коктейли от бренд-бармена Андрея Корнилова и команды 8OZ появились во всех барах холдинга. В «Вермутерии RE» это сладкий вермут на мандаринах и лаванде (стоимость 40 мл — 310 рублей, а бутылки объемом 0,5 литра, например, к новогоднему столу — 1 800 рублей). В Do Not Disturb новинкой стал микс «Двуглавый». Название отражает эффект, которого можно добиться, пропустив парочку таких дринков, потому что в составе — достойное трио: дистиллят из ели, кордиал лемонграсс и ржаной виски.

В «Kot Шрёдiнгера» создали «Снеговика» из хереса, джина и пряного кордиала. А в баре La Vie Aquatique появился Epici. Это микс дистиллята кардамон, елового кордиала, сухого вермута и просекко.

В Merlion: dine & bar в зимние дни смешивают ром, апельсиновый ликер, манго, чили-перец и масло из него. Получается ярко-оранжевый, сочный и пикантный коктейль, который подается в «бетонном» бокале.

В Neon Monkey решили пройтись по шотам. В новогоднем сете — дуэт из двух интересных миксов. В «Мини-елке» — еловый кордиал и водка, а в «Пряничном человечке» — пряный ром, имбирь и собственно пряник.

Коктейли будут доступны все новогодние праздники с 30 декабря по 10 января.

Новогоднее меню в «Котельной»

Шеф-повар Дмитрий Погорелов решил реализовать давнюю задумку и воплотить воспоминания из детства в своей авторской интерпретации в виде шести блюд специального праздничного меню, которое будет действовать до 14 января.

Классическое оливье Дмитрий сделает с языком и пастрами, майонез внутри будет облегченным, из йогурта, с двумя видами икры и кремом из авокадо (580 рублей). Также можно заказать заливное с осетром из насыщенного рыбного бульона и осетра, приготовленного в бульоне с саке (750 рублей). Или салат «Мимоза» со слабосоленым лососем (680 рублей). Королева стола — утка, замаринованная с травами и специями, приготовлена в печи и обжарена на гриле до хрустящей корочки, с нежным трюфельным соусом и листьями шпината (1 400 рублей) Среди закусок— бутерброды с черной (1 400 рублей) и красной икрой (450 рублей).

На десерт «Наполеон» — хрустящее тесто, ванильный крем и свежая малина.

К праздничному меню в баре придумали шесть авторских напитков с новогодними вкусами от шеф-бармена «Котельной» Михаила Молотова.

Съестной адвент-календарь в «#FARШ»

В преддверии Нового года сеть запустила собственный Food Advent Calendar — только четыре дня — 21, 23, 28 и 30 декабря — помимо бургеров в «#FARШ» будут подавать специальные сеты.

В специальное предложение вошли четыре сета. «Крабанутый»: целый молодой краб с цитрусовым соусом, нежным маскарпоне и красной икрой. Подается с картофельным паем и игристым.

French Dip with Au Jus: нежный ростбиф Slow-Cook, луковый джем и мягкая булочка. Подается с мясным консоме, French Fries и сухим красным.

Pollo alla Rarmigiano: запеченная куриная парма в панко с сыром пармиджано внутри и соусом маринара. Подается с бокалом танинного примитиво и картофельными слайсами.

Choripán in Buenos Aires: хрустящая булочка, пикантные колбаски чоризо с креольской сальсой и соусом чимичурри. Подается с фаршированными рикоттой перчиками халапеньо и Corona.

Предложение доступно в бургерных на Кузнецком Мосту, в «Афимолле», «Атриуме» и Химках.