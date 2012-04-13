На этой неделе кафе и клубу «Пропаганда» исполнилось 15 лет, что для Москвы случай беспрецедентный. Главные и практически единственные изменения в «Пропаганде» произошли еще в самом начале пути, когда на смену играющему в клубе року пришла танцевальная музыка, а городская интеллигенция, которая ходила туда 10 лет назад, перешла в «Солянку» или вообще перестала куда-либо ходить. Сегодня «Пропаганда» — одно из немногих столичных мест, где каждый день проходят веселые вечеринки: хаус по пятницам, гей China Town по воскресеньям и вечеринки Санчеса, благодаря которым многие в Москве считают, что четверг — тоже выходной. Но главное, «Пропаганда» сумела воспитать абсолютно европейский подход к работе, ведь многие официанты, менеджеры и повара работают здесь по пять-десять лет. The Village встретился со старожилами заведения, чтобы поговорить о феномене стабильности «Пропки» и переменах, случившихся за 15 лет.

УЧАСТНИКИ РАЗГОВОРА:

Андрей Дольщик

Диджей

Стаж в «Пропаганде»: 15 лет



Арина Салдадзе

Менеджер

Стаж в «Пропаганде»: 10 лет

Александр Чевтаев

Бармен

Стаж в «Пропаганде»: 8,5 лет



Вадим Горбунов

Менеджер

Стаж в «Пропаганде»: 6 лет



Валя Ивлева

Официант

Стаж в «Пропаганде»: 6,5 лет

Валя Ортанова

Официант

Стаж в «Пропаганде»: 5 лет





Валя Лопатко

Официант

Стаж в «Пропаганде»: 6,5 лет

Таня Петрова

Официант

Стаж в «Пропаганде»: 8,5 лет Надя Ступникова

Менеджер

Стаж в «Пропаганде»: 8,5 лет





Наташа Иванова

Менеджер

Стаж в «Пропаганде»: 6 лет







Андрей Дольщик: Я играю в «Пропаганде» с самого начала. И концепцию помогал придумывать со всей нашей командой, которая была на тот момент: Кирилл Салдадзе, Саша Овсянников, я и Костя Дудков. Как-то с самого открытия народу было очень много, мы стали пользоваться большой популярностью. В этом, в принципе, феномен «Пропаганды»: она всегда стабильно держалась на плаву. К нам по-прежнему ходят толпы людей, и некоторые из них были с нами с самого начала.

Арина Салдадзе: Здесь вообще сменилось несколько поколений гостей. У многих уже и дети доросли до нашей целевой аудитории. Есть много таких историй. Например, к нам ходила супружеская пара с ребенком, потом ребенок подрос и стал приходить уже сам на вечеринки, а теперь и он приходит с дочкой. Дети гостей буквально взрослеют на наших глазах.

Валя Ортанова: А еще я помню пару, наших частых гостей, они сначала встречались, потом поженились у нас же. А теперь у них четверо детей — и это уже большая семья, которая ходит к нам постоянно.

Валя Ивлева: Да, гости подрастают, и «Пропаганда» плавно меняется вместе с ними. Я вот совершенно уверена, что 15 лет назад и даже в прошлом году мы были совершенно другими.

Александр Чевтаев: Я не могу сказать, что произошли какие-то кардинальные изменения, хотя что-то постоянно улучшается, конечно. По моим ощущениям, какая «Пропаганда» была, такой и осталась. Не могу вспомнить времени, когда она была неизвестной. Это такое место, куда едут и знают, что «Пропаганда» не подведет, что весело будет.

Вадим Горбунов: Да, изменения не очень ощущаются, их нельзя отследить по кухне или дизайну — это наши константы уже 15 лет. Люди сюда приходят не за этим, а чтобы пообщаться, выпить, потанцевать, — и эти составляющие остаются неизменными. «Пропаганда» всегда была и остается местом с демократичными ценами на алкоголь и еду, с бесплатным входом и хорошей музыкой — это и делает «Пропаганду» тем, чем она является.

«Пропаганда» всегда была и остается местом с демократичными ценами на алкоголь и еду, с бесплатным входом и хорошей музыкой — это и делает «Пропаганду» тем, чем она является.

Андрей Дольщик: Вот наш секрет: здесь просто работают очень хорошие люди. Работали, работают и будут работать. Именно они наполняют это помещение атмосферой и воспоминаниями. А вот как это складывается, это уже тайна для меня.

Наташа Иванова: Атмосфера начинается сверху: если начальство адекватное, хорошее, то и всему коллективу будет покой и счастье. В «Пропаганде» наши основатели создали настоящую команду и положили начало искренним дружеским отношениям.

Валя Лопатко: Все, кто здесь сидит, работают по семь-восемь лет, Андрей вообще пятнадцать. Если бы я не любила это место, разве работала бы я семь лет официантом? Конечно, кто-то уходит, не выдерживает такого темпа и количества общения. Но есть много примеров, когда люди уходили на другую работу и через какое-то время возвращались.

Арина Салдадзе: Когда есть стабильность, хороший коллектив, когда ты приходишь на работу с удовольствием, зачем это менять на что-то другое?

Таня Петрова: Я, например, уходила — поменяла род деятельности, но всё равно вернулась, потому что здесь хорошо. Я знаю, чего ждать от людей, с которыми работаю, я знаю гостей, я знаю, чем дышит вся «Пропаганда». Это семья из двадцати человек.

Арина Салдадзе: Мы даже после работы остаемся ночью тусоваться здесь! Это большая редкость, когда персонал отдыхает в своем же заведении.

Надя Ступникова: А еще у нас нет униформы! Это главное правило: здесь каждый человек — индивидуальность. Да «Пропаганда» даже раскрывает индивидуальность! И к лучшему меняет! У нас, например, никто не курит, бармены не пьют. Вы можете в это поверить?

Я уходила — поменяла род деятельности, но всё равно вернулась, потому что здесь хорошо.

Вадим Горбунов: Это вообще стереотип, что в «Пропке» все напиваются. «Пропаганда» меняется в зависимости от времени суток и дня недели. Вечером это клуб с громкой музыкой, а днем — спокойное кафе. У каждого времени своя публика. Мне, например, нравится днем: в основном приходят уже давно знакомые и близкие люди. У нас вкусная еда, большие порции, отличная музыка. Можно посидеть и спокойно поговорить. Вечером тоже хорошо, но по-другому. Бесплатный вход, недорогой алкоголь, всегда весело-шумная дискотека и прочная уверенность в том, что обязательно встретишь старого друга или знакомого. Так и случается в 80 %. В этом-то, наверное, и есть секрет нашего успеха.

Кафе и клуб «Пропаганда»

+7 495 624-57-32

Большой Златоустинскийпереулок, дом 7

Работает: без выходных с 12:00 до 6:00

www.propagandamoscow.com

Фотографии: Антон Буденко