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Гид The Village12 января 2022

Что попробовать на Фестивале локальных вкусов в Екатеринбурге Например, луковый суп с грибным пряником и коктейль с опятами

Что попробовать на Фестивале локальных вкусов в Екатеринбурге
АвторЛилия Низамова

С 12 по 31 января проект «Аутентичная Уральская Кухня» организует гастрофестиваль — он пройдет уже во второй раз. В этом году Фестиваль локальных вкусов объединил рестораны, бары и кафе из 19 городов России, от Владивостока до Тюмени. В проекте участвует 45 заведений, 18 из которых находится в Екатеринбурге. В каждом месте гости смогут попробовать сет из трех блюд, приготовленных из локальных продуктов, или сет из трех коктейлей. Стоимость каждого — 950 рублей. Мы изучили меню всех участников из Екатеринбурга и рассказываем, куда в первую очередь идти пробовать коктейли, а куда — блюда.

Ресторан Kitchen

Адрес

ул. Ткачей, 23, 24 этаж Clever Park

Kitchen23
Instagram

Гастросет за 950 рублей

Луковый суп с грибным пряником

Вырезка оленя с корнеплодами, утиным паштетом и облепиховым маслом

Сельдерей и мороженое из жженого масла

Коктейльный сет за 950 рублей

Коктейль «Дача»: малиновая настойка, слива, кордиал базилика

Коктейль «На лугу»: смородиновая настойка на йогурте, кордиал саган-дайля

Коктейль «Сад»: яблочное виски, вишневый ликер, кордиал вишня-смородина

Ресторан «Зверобой»

Адрес

ул. Посадская, 28а, пятый этаж ТЦ «Универбыт»

Zveroboyrest
Instagram

Гастросет за 950 рублей

Подкопченная нельма с женным мятым картофелем и овощной глазурью

Тыквенные пельмени, томленные в кедровом соусе

Облепиха с сырным муссом и еловой карамелью

Бар «Шалом Шанхай»

Адрес

ул. 8 Марта, 4

Instagram
«Уральский Першерон»
«Какао Гимлет» с опятами
«Пачади Маргарита»

Коктейльный сет за 950 рублей

«Уральский Першерон»

«Какао Гимлет» с опятами

«Пачади Маргарита»

Гастробистро «Хачапури для Пушкина»

Адрес

ул. Пушкина, 4

Instagram

Гастросет за 950 рублей

Разнообразие пирожков: с дикой косулей, с судаком, свиным салом и чесноком, с опятами, красноголовиками и белыми грибами

Оленина с перловой кашей, сосновыми шишками и белым грибочком

Десерт «Тайны Урала»: бисквит из свеклы, «камень» из свекольного сока, «шишка» из печеной свеклы, моченая жимолость

Коктейльный сет за 950 рублей

Сет настоек: брусника, малина, гречиха

Коктейль «Уральский Космополитен»

Коктейль «Печенье с лимоном»

Кафе Redis

Адрес

ул. Сакко и Ванцетти, 99, второй этаж «Тихвина»

Rediscafe
Instagram

Гастросет за 950 рублей

Тост на домашнем зерновом хлебе с молодым талицким сыром, компрессионными томатами и хрустящим сельдереем

Равиоли с дымленым лососем в соусе аврора с уральским базиликом. Подаются под еловой веткой с дымком

Мармелад из тыквы с творогом, заварным кремом, моченой облепихой в сидре и хрустящими рисовыми козинаками

Паназиатское бистро Goji

Адрес

ул. Ткачей, 21

Instagram

Гастросет за 950 рублей

Тар-тар из тунца с уральской вяленой клубникой и соусом из смородины

Пельмени из щуки с муссом из репы и соусом унаги

Черемуховое мороженое с пюре из земляной груши, облепихой и ягодами годжи

Коктейльный сет за 950 рублей

«Сила пихты»: настой на хвойных ветвях со свеклой и уральской черной смородиной

Облепиховый джин с медовой морковью на кедровом самогоне

Ром на голубике, крапивный кордиал с добавлением уральской минеральной воды

Фотографии: обложка, 7 — Redis, 1 — Kitchen, 2 — «Зверобой», 3–5 — «Шалом Шанхай», 6 — «Хачапури для Пушкина», 8 — Goji

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