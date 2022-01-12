Что попробовать на Фестивале локальных вкусов в Екатеринбурге

С 12 по 31 января проект «Аутентичная Уральская Кухня» организует гастрофестиваль — он пройдет уже во второй раз. В этом году Фестиваль локальных вкусов объединил рестораны, бары и кафе из 19 городов России, от Владивостока до Тюмени. В проекте участвует 45 заведений, 18 из которых находится в Екатеринбурге. В каждом месте гости смогут попробовать сет из трех блюд, приготовленных из локальных продуктов, или сет из трех коктейлей. Стоимость каждого — 950 рублей. Мы изучили меню всех участников из Екатеринбурга и рассказываем, куда в первую очередь идти пробовать коктейли, а куда — блюда.