Что попробовать на Фестивале локальных вкусов в Екатеринбурге Например, луковый суп с грибным пряником и коктейль с опятами
С 12 по 31 января проект «Аутентичная Уральская Кухня» организует гастрофестиваль — он пройдет уже во второй раз. В этом году Фестиваль локальных вкусов объединил рестораны, бары и кафе из 19 городов России, от Владивостока до Тюмени. В проекте участвует 45 заведений, 18 из которых находится в Екатеринбурге. В каждом месте гости смогут попробовать сет из трех блюд, приготовленных из локальных продуктов, или сет из трех коктейлей. Стоимость каждого — 950 рублей. Мы изучили меню всех участников из Екатеринбурга и рассказываем, куда в первую очередь идти пробовать коктейли, а куда — блюда.
Ресторан Kitchen
Гастросет за 950 рублей
Луковый суп с грибным пряником
Вырезка оленя с корнеплодами, утиным паштетом и облепиховым маслом
Сельдерей и мороженое из жженого масла
Коктейльный сет за 950 рублей
Коктейль «Дача»: малиновая настойка, слива, кордиал базилика
Коктейль «На лугу»: смородиновая настойка на йогурте, кордиал саган-дайля
Коктейль «Сад»: яблочное виски, вишневый ликер, кордиал вишня-смородина
Ресторан «Зверобой»
Адрес
ул. Посадская, 28а, пятый этаж ТЦ «Универбыт»
Гастросет за 950 рублей
Подкопченная нельма с женным мятым картофелем и овощной глазурью
Тыквенные пельмени, томленные в кедровом соусе
Облепиха с сырным муссом и еловой карамелью
Бар «Шалом Шанхай»
Адрес
ул. 8 Марта, 4
Коктейльный сет за 950 рублей
«Уральский Першерон»
«Какао Гимлет» с опятами
«Пачади Маргарита»
Гастробистро «Хачапури для Пушкина»
Адрес
ул. Пушкина, 4
Гастросет за 950 рублей
Разнообразие пирожков: с дикой косулей, с судаком, свиным салом и чесноком, с опятами, красноголовиками и белыми грибами
Оленина с перловой кашей, сосновыми шишками и белым грибочком
Десерт «Тайны Урала»: бисквит из свеклы, «камень» из свекольного сока, «шишка» из печеной свеклы, моченая жимолость
Коктейльный сет за 950 рублей
Сет настоек: брусника, малина, гречиха
Коктейль «Уральский Космополитен»
Коктейль «Печенье с лимоном»
Кафе Redis
Гастросет за 950 рублей
Тост на домашнем зерновом хлебе с молодым талицким сыром, компрессионными томатами и хрустящим сельдереем
Равиоли с дымленым лососем в соусе аврора с уральским базиликом. Подаются под еловой веткой с дымком
Мармелад из тыквы с творогом, заварным кремом, моченой облепихой в сидре и хрустящими рисовыми козинаками
Паназиатское бистро Goji
Адрес
ул. Ткачей, 21
Гастросет за 950 рублей
Тар-тар из тунца с уральской вяленой клубникой и соусом из смородины
Пельмени из щуки с муссом из репы и соусом унаги
Черемуховое мороженое с пюре из земляной груши, облепихой и ягодами годжи
Коктейльный сет за 950 рублей
«Сила пихты»: настой на хвойных ветвях со свеклой и уральской черной смородиной
Облепиховый джин с медовой морковью на кедровом самогоне
Ром на голубике, крапивный кордиал с добавлением уральской минеральной воды
Фотографии: обложка, 7 — Redis, 1 — Kitchen, 2 — «Зверобой», 3–5 — «Шалом Шанхай», 6 — «Хачапури для Пушкина», 8 — Goji