О сайте

The Village — городской интернет-сайт, который рассказывает о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах, еде и людях в Москве, Петербурге и других мегаполисах. Мы пишем о комфортном городе, широко трактуя это понятие: удобство жизни в мегаполисе зависит одновременно и от глобальных градостроительных инициатив, и от количества мест, где можно выпить хороший кофе. Поэтому на страницах The Village интервью с чиновниками соседствуют с обзорами кафе или баров.

По вопросам сотрудничества с редакцией обращайтесь по адресу

village@the-village.ru По вопросам размещения рекламы пишите в рекламный отдел

adv.the-village@redefine.family Если вы заметили спам, пожалуйста, сообщите нам на

abuses@the-village.ru

Редакционные принципы

Отсутствие скрытой рекламы и независимая редакционная политика

Мы не используем скрытую рекламу, не даем нашим рекламодателям так называемые пиар-бонусы и полностью разграничиваем работу отдела продаж и спецпроектов и работу редакции. Наши редакторы не занимаются коммерческими проектами. Все контентные спецпроекты четко маркируются, и над ними работает отдельная команда.

В случае попыток подкупа автора или редактора либо явного давления на редакцию мы оставляем за собой право полностью прекратить работу с пиар-агентством или брендом на период до одного года.

Реклама на сайте

Мы стремимся к тому, чтобы реклама на наших сайтах была этичной, корректной и эффективной. Также мы категорически против ботов и нагона мусорного трафика, махинаций со счетчиками и всегда предоставляем нашим рекламодателям полную и корректную информацию о размере и составе аудитории сайта, а также об эффективности размещения.

Структура компании

Этот сайт принадлежит ООО «Креатив Медиа», которая является независимой частной компанией, не принадлежит крупным финансово-промышленным группам и не имеет государственного участия.

Пресс-туры

Журналисты ездят в пресс-туры только в случае крайней необходимости, зачастую мы компенсируем расходы принимающей стороны и в любом случае подписываем соглашение о том, что участие в пресс-туре не накладывает на нашего автора никаких обязательств писать что-либо по итогам поездки, а также писать о чем-либо в определенном ключе.

Обзоры и тесты

Все товары для обзоров и тестов редакция выбирает независимо и исходя из интересов читателей, этот выбор не подвержен какому-либо влиянию извне. Мы не берем денег с компаний за обзоры, тесты и листинги.

Подарки

Сотрудники редакции не принимают дорогих подарков. В любом случае подарки, образцы продукции или предоставленные привилегии никак не влияют на политику редакции.

Конфликт интересов

В случае если у автора происходит конфликт интересов, обусловленный его коммерческой деятельностью, личной или семейной ситуацией или принадлежностью к партиям или движениям, на это будет указано особо либо в профиле автора, либо в примечании к статье.

Конфликт интересов может быть основанием для отказа редакции от публикации статьи.

Позиция редакции

Большинство статей на сайте отражает личную позицию автора, которая может не совпадать с мнением редакции. Редакция не дает трибуну авторам, которые призывают к нарушению законодательства, возбуждают вражду по религиозному, национальному и иным признакам либо унижают человеческое достоинство. Мы выступаем против всех видов дискриминации, ксенофобии и невежества.

Если вам стало известно о каких-либо случаях нарушения этих принципов, а особенно о случаях коррупции, пожалуйста, сообщите нам об этом на abuses@the-village.ru.