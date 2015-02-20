Бизнес

Сейчас, насколько я понимаю, аналогичных нашей турфирм в России нет. Я нашёл сайт похожей компании в Москве, но он не обновлялся больше года.

Этот бизнес, как и любое ЛГБТ-дело (за вычетом разве что индустрии развлечений), вряд ли может принести деньги. Он держится на энтузиазме, для меня это хобби. Я по-прежнему занимаюсь «обычным» туризмом. По экономическим причинам я переехал из Петербурга в Вильнюс и теперь работаю принимающим туроператором в Прибалтике. Мне бы хотелось развивать ЛГБТ-туризм и в России, но я пока отмёл эту идею, ведь даже рекламные материалы невозможно сделать. Мне не сфотографировать двух парней на фоне Эрмитажа: за это легко получить в морду и вдобавок оказаться в автозаке за «пропаганду».

С помощью Six Colors Travel человек может приобрести тур, сделав банковский перевод, — при этом он будет клиентом литовской фирмы (правда, в настоящий момент сайт турфирмы временно отключён. — Прим. ред.). Прийти «вживую» к нам нельзя. Мой основной бизнес тоже всегда был виртуальным, у нас никогда не было офиса. Не турист приходит в офис, а мы приходим к туристу: эффект случайности, когда человек шёл по улице, видел вывеску и заходил, сейчас сходит на нет во всех бизнесах. Большинство туристов многие вещи ищут сами через интернет. Кроме того, в России иметь офис было бы просто небезопасно. Я не хочу, чтобы агентство выглядело как секс-шоп за занавеской или подвал с железной дверью.