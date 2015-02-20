Крым — наш: Владелец турфирмы для геев — о популярных направлениях у его клиентов Петербуржец Александр Петров, год назад организовавший турфирму для ЛГБТ, рассказал The Village, зачем геям отдельные туры и как его бизнес существует, несмотря на запреты
Петербуржец Александр Петров, живущий в Вильнюсе, меньше года назад организовал турфирму Six Colors Travel, ориентированную на ЛГБТ-клиентов (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров). Турфирма организует поездки на прайды в Европу, на церковные службы в Израиль, на море в Крым. Александр рассказал The Village о том, зачем геям отдельное турагентство, за что они готовы заплатить больше, а также о том, как сказались санкции на его бизнесе.
Начало
Раньше у меня в Петербурге было обычное турагентство: мы оформляли визы, продавали туры. Идея открыть турагентство для ЛГБТ появилась несколько лет назад. Но Николай Радужный — мой хороший знакомый, человек, достаточно известный в ЛГБТ-активистских кругах (сейчас его с нами уже нет), — сказал, что у него есть девочки, которые уже этим занимаются. Мол, Петербург две подобные фирмы не потянет.
Потом я стал плотно общаться с местными правозащитными организациями, такими как «Выход» и фестиваль «Бок о бок». В конце 2013 года одна финская правозащитница устраивала фестиваль в Турку, который назывался «Ох, Россия», — соответственно, про права человека в России. Я решил организовать поездку наших активистов. В итоге собрал группу из 15 человек, и мы прекрасно съездили.
Прошло несколько месяцев, и я подумал: почему бы не заниматься ЛГБТ-туризмом более профессионально? Создал в соцсети «ВКонтакте» группу ЛГБТ-путешествий, начал собирать информацию. Вместе с волонтёрами «Выхода» мы придумали название Six Colors Travel. Мой парень нарисовал логотип. Я стал искать бизнес-партнёров.
Бизнес
Сейчас, насколько я понимаю, аналогичных нашей турфирм в России нет. Я нашёл сайт похожей компании в Москве, но он не обновлялся больше года.
Этот бизнес, как и любое ЛГБТ-дело (за вычетом разве что индустрии развлечений), вряд ли может принести деньги. Он держится на энтузиазме, для меня это хобби. Я по-прежнему занимаюсь «обычным» туризмом. По экономическим причинам я переехал из Петербурга в Вильнюс и теперь работаю принимающим туроператором в Прибалтике. Мне бы хотелось развивать ЛГБТ-туризм и в России, но я пока отмёл эту идею, ведь даже рекламные материалы невозможно сделать. Мне не сфотографировать двух парней на фоне Эрмитажа: за это легко получить в морду и вдобавок оказаться в автозаке за «пропаганду».
С помощью Six Colors Travel человек может приобрести тур, сделав банковский перевод, — при этом он будет клиентом литовской фирмы (правда, в настоящий момент сайт турфирмы временно отключён. — Прим. ред.). Прийти «вживую» к нам нельзя. Мой основной бизнес тоже всегда был виртуальным, у нас никогда не было офиса. Не турист приходит в офис, а мы приходим к туристу: эффект случайности, когда человек шёл по улице, видел вывеску и заходил, сейчас сходит на нет во всех бизнесах. Большинство туристов многие вещи ищут сами через интернет. Кроме того, в России иметь офис было бы просто небезопасно. Я не хочу, чтобы агентство выглядело как секс-шоп за занавеской или подвал с железной дверью.
Клиенты
Сейчас у меня появились партнёры в Европе, Израиле. Забавно, что израильские партнёры не понимают, почему к ним нельзя привезти большое количество ЛГБТ-туристов из России — «ведь страна огромная!». Они спрашивают: «Неужели среди состоятельных россиян, которые приезжают в Израиль, нет ЛГБТ?» Я говорю: «Конечно есть, но люди, боясь потерять положение, рабочее место, вряд ли обратятся в ЛГБТ-турагентство. Они поедут как обычные туристы».
Все наши клиенты — россияне. Мне пока не выйти на местный рынок, в том числе из-за языкового барьера. В основном мы пока организуем поездки активистов на мероприятия. Например, прошлым летом много людей поехало в Скандинавию — на Хельсинкский и Стокгольмский прайды. Сейчас у нас затишье, обновляем сайт, составляем программу на летний сезон.
Остальные клиенты — это в основном люди, которые «сидят в шкафу» (не афишируют свою сексуальную ориентацию. — Прим. ред.). Они хотят поехать в другую страну, где можно почувствовать, что такое быть самим собой, не стыдиться себя.
Крым
Из-за сложившейся ситуации — Украина, санкции, подорожание валют — работать стало сложнее. Многие коллеги, которые занимаются обычным туризмом, переориентируются на российские курорты: в этом году Сочи был достаточно заполнен по сравнению с прошлыми новогодними каникулами. Но ЛГБТ-туризм интересен россиянам тем, что позволяет окунуться в атмосферу толерантности. В России её, на мой взгляд, нет и в помине, поэтому мы не можем вслед за остальными переориентироваться на внутренний туризм.
Товарищ Милонов, который любит посещать петербургские гей-клубы и показы фестиваля «Бок о бок», до гей-отеля в Крыму, видимо, не добрался
Впрочем, у нас есть договор с гей-отелем в Крыму. Он находится под Севастополем, называется «Друзья». Отель существует давно — ещё когда Крым был в составе Украины. Это место чем-то похоже на гей-клуб: закрытая территория, где гости могут чувствовать себя комфортно, держаться за руки. Есть бассейн, программа для ЛГБТ-шоу, конкурсы. Но когда ты выходишь за территорию отеля, следует помнить о том, что находишься в России. У них на сайте есть маркировка 18+, с детьми к ним нельзя — то есть привлечь за пропаганду их не получится. Товарищ Милонов, который любит посещать петербургские гей-клубы и показы фестиваля «Бок о бок», до них, видимо, не добрался. Когда Крым присоединили к России, они поменяли валюту, сменили телефонный код и продолжают так же работать, для них всё по-прежнему. Я знаю, что и в Краснодарском крае есть подобные отели, но с ними договоров у нас нет.
Мне кажется, отели такого типа —запасной вариант для многих туристов: например, для молодых людей без загранпаспорта или для тех, кому теперь слишком дорого ездить за границу.
Я сам очень люблю Крым — с его природой и достопримечательностями. Я там бывал несколько раз: в юности ездил с палаткой, на велосипеде. Так что после некоторых сомнений я решил, что стоит забыть про политику и продвигать Крым как прекрасную природу, отличное чистое море.
Туры
Одно из моих любимых направлений — Израиль. Мы предлагали нашим клиентам поездки туда на Рождество. У партнёров была готовая программа — но заточенная под католическое Рождество: то есть с конца декабря до Нового года. Мы же переработали всю программу под российского потребителя: с 1 по 10 января. С посещением служб в Иерусалиме. Всем известно, как церковь в России относится к ЛГБТ. А что касается Израиля — меня всегда удивляло, насколько там общество толерантно. Притом что это очень религиозная страна.
ЛГБТ-туризм можно условно разделить на два направления. Первое — поездки в составе обычных групп в ЛГБТ-френдли-страны: например, из Петербурга в Швецию. Мы можем гарантировать, что в этой стране клиент будет чувствовать себя свободно. Естественно, таких туров не может быть в большинство арабских стран, например. Или вот в Чечню — в отличие от того же Крыма — я тоже клиентов не отправлю. Второе направление — туры в составе ЛГБТ-групп.
По разным подсчётам, ЛГБТ-люди составляют 3–5 процентов от общего населения планеты, так что рынок ограничен. Превалируют индивидуальные туры, которые достаточно дорого стоят. Например, вот как выглядит поездка в тот же Израиль. Туристы прилетают в аэропорт, их там встречают, организуют трансфер в гостиницу, далее — экскурсии в составе ЛГБТ-групп (понятно, что с гейметром при входе никто не стоит, но всё же). Человек среди своих, можно общаться, знакомиться. Далее — походы в ночные клубы, анимационные программы. Поездка на Мёртвое море — на закрытую территорию специального курорта. По желанию — поездка на фабрику, где производят косметику Мёртвого моря.
Программы мы пишем в расчёте на дорогие отели. Есть стереотип, что геи любят роскошь, — он в какой-то степени справедлив. Стоимость туров индивидуальна, но всегда выше цены «обычной» поездки не менее чем на 10 %.
Дружественные страны
Большая часть Европы толерантна к ЛГБТ. Недавно на карте появились ещё две страны, в которые можно отправлять наших туристов — правда, с предупреждением. Это Эстония и Латвия. В Эстонии приняли закон о гражданских партнёрствах, который в том числе легализует однополые партнёрства. Это не значит, что всё эстонское общество резко стало толерантным, но если такой закон есть — значит, люди к этому готовы.
Что касается Латвии, то в этом году Рига — столица Европрайда. Я с трудом представляю, как это будет выглядеть. Да, есть ежегодный Балтикпрайд, но он довольно скромный. А Европрайд — огромное мероприятие, десятидневный фестиваль: выставки, показы, конференции и кульминация — само шествие. Кроме этого, недавно был громкий камингаут Эдгара Ринкевича, известного латвийского политика, — я был поражён этим поступком. И нам кажется, что латвийское общество потихоньку идёт к толерантности.
Есть стереотип, что геи любят роскошь — он в какой-то степени справедлив. Программы мы пишем в расчёте на дорогие отели
В какой-то степени толерантен Таиланд, но я эту страну рассматриваю только в плане секс-туризма. Есть такое место Кюрасао — в Карибском море, недалеко от Венесуэлы. Это заморская территория Нидерландов — во многих ЛГБТ-путеводителях она указана как гей-френдли-направление для летнего отдыха. Там очень красивая архитектура. Мы ведём с ними переговоры, но туда очень дорогой транспорт — нет никаких чартерных рейсов.
Ещё существует такое направление, как гей-круизы — в том числе по Балтике. До прошлого года лайнеры заходили в Петербург на два дня, потом перестали, из-за российских законов, да и вообще страна считается небезопасной. До этого лайнер заходил по два раза за лето и многие петербургские парни шли в клуб, чтобы познакомиться с людьми с этого круиза. В городе было известно, когда заходит лайнер.
Гомофобы
Никто никакие гадости мне пока, слава богу, не пишет. Но я к этому морально готов. И даже думал, что будут слать гадости в связи с нашей рождественской программой: ведь мы предлагали ЛГБТ приехать на Святую землю и посетить службу, а это, по мнению православных активистов, могло бы оскорбить чувства верующих. Я общался с Наташей Цымбаловой (координатор «Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ». — Прим. ред.) — она сказала: «Даже не думай об этом, на тебе же не сделать никакого пиара». Вот прийти в гей-клуб и сказать, что там малолетки, — это отличный пиар для того же Милонова. А турагентство в интернете ему, к счастью, неинтересно.
Фотографии: Иван Анисимов