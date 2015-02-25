О Третьем рейхе и велотележке

Алексей: Мысль о том, что стоило бы начать свой проект, появилась года четыре назад. К тому времени я и мои друзья успели поработать в разных ресторанах города и не нашли в этом ничего хорошего. Петербургские рестораны — это просто цеха. Ты приходишь, стоишь за конвейером, всё это продолжается снова и снова, каждый день. Отношение директоров к сотрудникам — отвратительное. Я ни разу не работал там, где мне бы понравилось. Последним местом была одна сеть вегетарианских ресторанов — пирамида, построенная на эксплуатации молодёжи, тотальный Третий рейх.

В 2013 году мы с друзьями-единомышленниками решили делать свой проект, рассудив, что знаний и навыков у нас достаточно, а заинтересованность людей в веганской кухне в городе есть. Стартовали в формате pop up кафе: у нас была велотележка — велосипед с приваренным кронштейном и ящиком в виде барной стойки. Мы её презентовали на «Ресторанном дне» в «Лофт Проекте Этажи». Мы поменяли привычные правила покупки-продажи еды — установили свободную цену (донейшн). К нам выстроилась гигантская очередь, о нас узнало очень много людей. Мы сильно устали, зато к нам подошёл сотрудник «Этажей» и предложил участвовать в проекте «Ресторанный день. Тест» (киоск на первом этаже лофта, куда раз в месяц въезжают новые арендаторы из участников «Рестодня». — Прим. ред.). Так появилась артель «Поехали!».

На тележке мы потом выезжали на разные городские мероприятия: подключали грили, плитки и готовили. Самым забавным был эпизод на улице Рубинштейна. Там, в Толстовском доме, жили наши друзья — у них была квартира с большим балконом, на котором мы и собирались готовить. Электричество дали ребята из кафе «Фартук». Мы принимали заказы, готовили еду и спускали её покупателю вниз в корзинке. Мимо проходил какой-то диджей с ноутбуком, увидел нас — открыл ноут и начал играть музыку. В общем, было очень весело.