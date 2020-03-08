16 сильных историй, рассказанных женщинами с Урала О семье, личном выборе, судьбе и телесности
Потеряла ребенка, прожив 8 месяцев в роддоме. Усыновила троих. Осознала свою трансгендерность и стала другим человеком, совершив каминг-аут. Снималась в индийском кино. Побрилась налысо. Приняла ислам. Вышла замуж за заключенного. Уменьшила желудок. Увлеклась дрифтом. Купила и отреставрировала теплоход, исполняя мечту погибшего мужа. Обварила ноги в кипятке и написала книгу. Сегодня The Village Екатеринбург вспоминает 16 сильных историй о жизни, семье, телесности и выборе, рассказанных женщинами.
Семья
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