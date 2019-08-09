Как работает фонд «СПИД.ЦЕНТР»?

Антон Еремин

врач-инфекционист,

координатор региональных отделений

фонда «СПИД.ЦЕНТР»

Из-за названия нас действительно часто путают с государственным СПИД-центром. На самом деле это принципиальное название, которое показывает СПИД-центр, каким он должен быть. Еще одна из причин, почему мы так назвались, в том, что, когда люди гуглят что-то по теме ВИЧ и СПИД, они открывают какие-то адские сайты, где какая-то совершенно ненаучная, не имеющая отношения к теме информация. Изначальным и основным проектом был именно информационный сайт, который теперь уже стал самым популярным сайтом на тему инфекционных болезней на русском языке. На портале у нас огромное количество новостей, репортажей, информационных материалов и переводов актуальных зарубежных статей по теме.

С этого все начиналось, потом мы поняли, что сайта недостаточно, и открыли в Москве пространство на ArtPlay, так называемый community-центр. Здесь у нас широкий функционал: группы поддержки для людей, живущих с ВИЧ, консультации, тестирования, общественные мероприятия вроде лекций и открытых дискуссий. Есть также мероприятия вне пространства, аутрич-работа, при которой специально обученные сотрудники или добровольцы сервисных ВИЧ-служб выезжают в места встреч и отдыха целевой группы. Это очень распространенная практика в развитых европейских городах.

Сейчас появился проект для будущих врачей, в котором мы просвещаем их и информируем о подробностях работы с ВИЧ. На наш взгляд, одного занятия на тему инфекционных болезней в университете недостаточно. Мы хотим рассказать будущим медикам не только о медицинских аспектах, но и о социальных и юридических моментах, которые связаны с инфекцией. Этот проект называется «Vera HIV med school».