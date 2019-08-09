Как работает фонд «СПИД.ЦЕНТР»? И чем он отличается от государственного СПИД-центра
Проблема ВИЧ в России в последнее время достигла масштаба эпидемии. Только по официальным данным в стране проживает около миллиона ВИЧ-инфицированных. При этом согласно международной программе Spectrum в стране живет где-то 1 400 000–1 700 000 людей с ВИЧ. В апреле этого года в центре Нижнего Новгорода открылось отделение некоммерческого фонда «СПИД.ЦЕНТР». The Village Нижний Новгород решил узнать, в чем заключается их работа и чем фонд принципиально отличается от обычного СПИД-центра.
Текст
Олеся гудыма
Фотографии
Илья большаков
Антон Еремин
врач-инфекционист,
координатор региональных отделений
фонда «СПИД.ЦЕНТР»
Из-за названия нас действительно часто путают с государственным СПИД-центром. На самом деле это принципиальное название, которое показывает СПИД-центр, каким он должен быть. Еще одна из причин, почему мы так назвались, в том, что, когда люди гуглят что-то по теме ВИЧ и СПИД, они открывают какие-то адские сайты, где какая-то совершенно ненаучная, не имеющая отношения к теме информация. Изначальным и основным проектом был именно информационный сайт, который теперь уже стал самым популярным сайтом на тему инфекционных болезней на русском языке. На портале у нас огромное количество новостей, репортажей, информационных материалов и переводов актуальных зарубежных статей по теме.
С этого все начиналось, потом мы поняли, что сайта недостаточно, и открыли в Москве пространство на ArtPlay, так называемый community-центр. Здесь у нас широкий функционал: группы поддержки для людей, живущих с ВИЧ, консультации, тестирования, общественные мероприятия вроде лекций и открытых дискуссий. Есть также мероприятия вне пространства, аутрич-работа, при которой специально обученные сотрудники или добровольцы сервисных ВИЧ-служб выезжают в места встреч и отдыха целевой группы. Это очень распространенная практика в развитых европейских городах.
Сейчас появился проект для будущих врачей, в котором мы просвещаем их и информируем о подробностях работы с ВИЧ. На наш взгляд, одного занятия на тему инфекционных болезней в университете недостаточно. Мы хотим рассказать будущим медикам не только о медицинских аспектах, но и о социальных и юридических моментах, которые связаны с инфекцией. Этот проект называется «Vera HIV med school».
Люди подсознательно считают, что врач — это не друг, а скорее человек, который ближе к государству, а значит к нему изначально нет доверия
Кроме того, у нас в пространстве проходят различные мастер-классы на сторонние темы и даже занятия йогой. То есть сама суть проекта по большей степени в абсолютном объединении разных людей на базе одного места, которое рано или поздно интегрирует тебя в тему ВИЧ. Если посмотреть шире, и в тему сексуально-репродуктивного здоровья тоже. Подобные вопросы мы обсуждаем на лекциях, куда приходят с интересом и абсолютно здоровые люди. В целом сейчас можно сказать, что идея создать подобное комьюнити в Москве удалась, поэтому мы решили двигаться дальше и открывать отделения в регионах.
Нижний Новгород в этом смысле стал пилотной, экспериментальной площадкой — это наше первое региональное отделение. Мы понимаем, что в нескольких регионах запрос на создание подобных проектов есть уже сейчас, но не везде найдутся люди, готовые этим заниматься.
Помимо коммуникации с людьми, нуждающимися в поддержке, есть также цель подружить врачей и само комьюнити. Тема ВИЧ сейчас очень стигматизирована и считается некомфортной для обсуждения. Тем более что люди подсознательно считают, что врач — это не друг, а скорее человек, который ближе к государству, а значит к нему изначально нет доверия. Я сам параллельно работаю врачом и вижу это. По сути, некоммерческие организации, подобные нашей, должны облегчать работу в больницах. Чтобы врач мог сказать условному пациенту: «Вот вы сегодня не хотите принимать препараты, вас тревожат разные мысли. Давайте вы просто сходите в такую-то организацию, там есть группа поддержки, пообщаетесь с «равными консультантами» (люди, которые сами живут с ВИЧ и, помимо компетенции и изученности темы, могут поделиться личным опытом и своей историей. — Прим. авт.)». В социальном смысле это намного круче, потому что у обычного врача на это, конечно, нет ни времени, ни сил.
Николай Романов
координатор «СПИД.ЦЕНТРа»
в Нижнем Новгороде
Как видите, мы даже внешне кардинально отличаемся от того, что люди представляют, когда слышат «СПИД-центр» (офис фонда находится в бизнес-центре на улице Рождественской и представляет собой уютную комнату, больше напоминающую кабинет детского психолога. — Прим. авт.). Чаще всего под этими словами подразумевается обычная больница. И основной персонал у нас не врачи, мы ведь больше занимаемся именно поддержкой людей, причем в разных направлениях. Неважно, принадлежит человек к какому-то сообществу или ключевым группам, он может к нам обратиться. Например, по вопросу рискованных ситуаций, сомнений в партнере и так далее. Люди же со статусом нередко сталкиваются с дискриминацией со стороны работодателей или врачей в других направлениях. Нередко случается, что людям отказывают в проведении операций из-за ВИЧ-статуса. Мы всегда стараемся разобраться, помочь, проконсультировать или вмешаться в диалог со своей стороны. Важно понимать, что наш офис — это дружественное пространство для всех ключевых групп (ЛГБТ/МСМ, секс-работницы/ки). По мере необходимости мы и для врачей проводим различные тренинги и консультации, чтобы развеять их мифы о ВИЧ-инфекции.
Один из пластов нашей деятельности — участие в ночной жизни города. Мы ходим по ночным заведениям, предлагаем экспресс-тестирование по слюне, раздаем презервативы. Кстати, что касается экспресс-тестирования в нижегородских клубах, оно на удивление популярно: за один выход только в одном заведении может протестироваться от десяти до двадцати человек — при этом в среднем находится в клубе сто. Это хороший показатель. Регулярно выявляются и положительные результаты. Обычно мы вместе с проверяемым сразу видим результат, он проявляется в течение десяти-пятнадцати минут. Понятное дело, что реакция может быть разной, поэтому у нас есть дотестовая и послетестовая консультация. Если мы понимаем, что человек сейчас не готов психологически делать тест, то рекомендуем ему прийти к нам позже, отдельно. Если тест уже сделан и мы видим, что начинает проявляться положительный результат, то заранее и себя, и его готовим. На этот счет у нас есть определенные инструкции. Обязательно объясняем ему, что это предварительный результат и в любом случае за подтверждением ему следует пойти в центр СПИДа. Обычно это дает человеку время успокоиться и получить основной результат, уже будучи готовым к нему.
Один из пластов нашей деятельности — участие в ночной жизни города. Мы ходим по ночным заведениям, предлагаем экспресс-тестирование по слюне, раздаем презервативы
Случаев, чтобы результат не подтвердился, почти не бывает. За нашу практику только один такой был. Если тест сразу неточный и непонятный, мы или переделываем его на месте, или выдаем на руки, чтобы человек потом в более спокойной обстановке, соблюдая все условия, прошел его. Пока в нашей практике каких-либо глобальных истерик и «выходов из окна» не было.
Если говорить о повседневной работе, помимо аутрич-мероприятий по клубам и интеграции с просветительскими акциями в городские события, мы находимся здесь каждый вечер по определенному графику, плюс у нас работает горячая линия. Пока что конкретно за консультацией или тестированием приходят один-два человека в день. Процедуру мы проводим прямо здесь (на отдельном столе собраны упаковки с наборами для ВИЧ-теста. — Прим. авт.). Также приходят люди на сторонние мероприятия, которые мы здесь проводим: в английский разговорный клуб или на какую-нибудь лекцию. Они постепенно тоже заинтересовываются темой, общаются с нами. В итоге каждый так или иначе проходит тест, понимая, что свой статус важно знать.
Комментарии
Тэги
Прочее